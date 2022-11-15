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Новости Видео Война
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В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям на Херсонщине абсолютно всю критическую инфраструктуру, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 264-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность. Есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант.

Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни Интернета, ни телевидения. оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Совершенно все важные объекты в городе и области заминированы.

Это счастье для всех, когда Россию удается выгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и громадах, которые Россия лишила нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", – сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский о резолюции Генассамблеи ООН по репарациям: "Агрессор заплатит за содеянное"

Зеленский Владимир (20769)


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Топ комментарии
+24
Здав Херсон, а тепер зробив здивовану пику. ***** зелене.
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15.11.2022 00:13
+15
Курво, як дже бісить його "дбати про людей.." не "про людей", а про "українців", "наших громадян", "громадян України" !! Що це за тупий тюремний сленг "наші люди" ???
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15.11.2022 00:19
+11
думали б раніше - зараз би хрипа не чули...
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15.11.2022 00:27
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Здав Херсон, а тепер зробив здивовану пику. ***** зелене.
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15.11.2022 00:13 Ответить
Своим ,русским людям ,**** .
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15.11.2022 05:32 Ответить
https://mobile.twitter.com/bandera_khm/status/1592230903413362688 Бубочку в Херсоне громко послали на..
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15.11.2022 06:28 Ответить
Курво, як дже бісить його "дбати про людей.." не "про людей", а про "українців", "наших громадян", "громадян України" !! Що це за тупий тюремний сленг "наші люди" ???
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15.11.2022 00:19 Ответить
думали б раніше - зараз би хрипа не чули...
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15.11.2022 00:27 Ответить
за кацапськими референдумами - це вже кацапія,,,
а коли кацапи кацапів не *******?
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15.11.2022 00:25 Ответить
от яка вам різниця що там у"являють кацапи?

ці істоти до останнього часу жили напівкочовими племінами, в них на відміну від землеробців не сформувалися поняття про власність, середній кацап так і вважає своїм все що бачить

тому бийте їх як тільки з"явилися на горизонті, не вникаючі у збочення їх психіки
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15.11.2022 00:37 Ответить
навіть не знаю і що вам відповісти бо згоден з кожним словом...
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15.11.2022 00:42 Ответить
зараз...спробую толерантно та дипломатично відповісти...:

немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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15.11.2022 00:57 Ответить
Боже тільки знає як я Вас розумію!
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15.11.2022 01:01 Ответить
Навіть зедебіз з трьома класами церковно-приходської школи розуміє що
Зеосел, знаючи про напад і нічого не зробивши для укріплення напряму на Херсон з Криму тим самим сприяв оточенню Маріуполя та винищенню його населення разом з жінками та дітьми а також зрадив захисників міста - Азов.
Замість захисту України - відправив всіх на шашлики. Отакий у нас головнокомандувач під час війни.
Хто за це відповість?
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15.11.2022 00:26 Ответить
ніхто - ви ще тому зеленому казлу барабан напялите на вуха і відполєоніте на пожизнене...
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15.11.2022 00:31 Ответить
ось тут згоден,коли це чудо хрипате полізе на другий срок,іменно коли,а не якщо,то "мудрий нарід" побіжить як ошпарений за нього голосувати,а ще кажуть що танці на граблях,то чисто кацапська розвага... "чо бідні,бо дурні - чо дурні,бо бідні"...
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15.11.2022 00:40 Ответить
І всі наші розслідувачі-журналісти як гімна в ріт набрали.
Де погодинний аналіз та висвітлення трагедії яка нас спіткала за відсутності керівництва в країна? Не на часі тіпа?
Коли буде на часі - буде вже пізно.
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15.11.2022 00:45 Ответить
коли буде "на часі" усе це кодло уже або переоберться на другий строк і прикриється владою,або звалить з баблом... а зелохторат знов буде скавуліти що їх ЗНОВУ наїбали,при чому так і не зрозумівши як так то...
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15.11.2022 00:47 Ответить
війна - треба вчитися на помилках, а як не навчимося і будемо бубу тримати за переможця? - то ціна нам 3 копійки...
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15.11.2022 00:47 Ответить
так уже,"найвеличніший-лідор всесвіту,боневтік і свій парєнь,не те що парашенка який би здав усе й одразу",і нажаль так думає не тільки молодь,уже і старше поколіня говорить про нього з "придиханієм",це пздц
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15.11.2022 00:50 Ответить
А в бункері зараз макарони дають.
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15.11.2022 00:28 Ответить
...вальдемар, то, може, швиденько там дороги заасфальтувати, га?
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15.11.2022 00:33 Ответить
ось ви пожартували а воно скоріш за все саме так і буде, а ще президент переживає що люди там без телебачення ,тому телемарафон мають підключити першочергово..
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15.11.2022 00:43 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.11.2022 00:53 Ответить
..це - списки тероборонівців, які загинули у Бузковому парку 28 лютого, захищаючи Херсон.

...їх 30. Кілька - досі неопізнані.

...вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.

...подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.

...подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.

Це їхня перемога

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1176747136256190&set=pcb.1176747416256162&__cft__[0]=AZUCDoW5aIqrz4mEmD8tBbajhJGdrJyo51PHZZH7sRNjNLo-udwMd2dj3w0YIQEcmO7RHK1FNfF22F3vPbFVoyG-GdEkvmwFRkkUbTnJgXzh3GkPnmcNJGB6_G5XcpJQFN8Jf5CjD-GLlOxyRVnFl46kkh0sKP2yiMcCoTfdMp_dozexGzuPIGdhZ-u1EBYmLkQ&__tn__=*bH-y-R
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15.11.2022 01:55 Ответить
Какая разница😢
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15.11.2022 02:20 Ответить
Цитата дня.
"Why come here with such a frightened face?"

Один іноземний журналіст про візит зеленського в Херсон.
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15.11.2022 02:21 Ответить
зеленський в визволеному Херсоні, який росіяни захопили лише тому, що він розмінував Чонгар:
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15.11.2022 02:38 Ответить
Гадка образина
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15.11.2022 03:03 Ответить
народу под оливье снова покатит.
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15.11.2022 03:05 Ответить
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15.11.2022 04:31 Ответить
А от цікаво-а не сказав він(воно) хто до цього допустив...починаючи, ну десь так, з Чонгару?.. Конкретні посади і фамілії...хоча ні, бо можна вийти на самого себе. Нудить від цього гундосного тошнотіка любителя відосіків
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15.11.2022 05:49 Ответить
https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1 https://www.tiktok.com/@versus_ukraine/video/7165548198038228230?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Прихильників руськага міра не чіпає ні СБУ, ні поліція
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15.11.2022 06:27 Ответить
 
 