В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям на Херсонщине абсолютно всю критическую инфраструктуру, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 264-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность. Есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант.

Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни Интернета, ни телевидения. оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Совершенно все важные объекты в городе и области заминированы.

Это счастье для всех, когда Россию удается выгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и громадах, которые Россия лишила нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", – сказал Зеленский.

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