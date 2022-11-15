В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям на Херсонщине абсолютно всю критическую инфраструктуру, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 264-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда есть украинский флаг, есть цивилизованность. Есть свобода. Есть социальное обеспечение. Есть инфраструктура. Есть безопасность. Есть кому заботиться о людях. Есть все то, что исчезает и что разрушают, когда приходит оккупант.
Вот что значит российский флаг – полное опустошение. Нет ни электричества, ни связи, ни Интернета, ни телевидения. оккупанты все уничтожили сами – специально. Вот их спецоперация. В преддверии зимы российские оккупанты разрушили людям абсолютно всю критическую инфраструктуру. Совершенно все важные объекты в городе и области заминированы.
Это счастье для всех, когда Россию удается выгнать. Счастье, которое будет и в наших городах и громадах, которые Россия лишила нормальной жизни и после 24 февраля, и в 2014 году. Мы все вернем. Вернем нормальную жизнь. И знаем, что мир для Украины становится ближе. Для всей нашей страны", – сказал Зеленский.
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а коли кацапи кацапів не *******?
ці істоти до останнього часу жили напівкочовими племінами, в них на відміну від землеробців не сформувалися поняття про власність, середній кацап так і вважає своїм все що бачить
тому бийте їх як тільки з"явилися на горизонті, не вникаючі у збочення їх психіки
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...
хороший кацап - дохлий кацап!!
Зеосел, знаючи про напад і нічого не зробивши для укріплення напряму на Херсон з Криму тим самим сприяв оточенню Маріуполя та винищенню його населення разом з жінками та дітьми а також зрадив захисників міста - Азов.
Замість захисту України - відправив всіх на шашлики. Отакий у нас головнокомандувач під час війни.
Хто за це відповість?
Де погодинний аналіз та висвітлення трагедії яка нас спіткала за відсутності керівництва в країна? Не на часі тіпа?
Коли буде на часі - буде вже пізно.
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
...їх 30. Кілька - досі неопізнані.
...вони тримали бій коктейлями молотова і автоматами проти БТРів, які гатили по них і розривали на шматки.
...подивіться на роки народження. Діти, які стали на захист України.
...подякуйте їм у ці дні, коли ми радіємо звільненню Херсона.
Це їхня перемога
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"Why come here with such a frightened face?"
Один іноземний журналіст про візит зеленського в Херсон.
Прихильників руськага міра не чіпає ні СБУ, ні поліція