Боевой дрон уничтожает двух оккупантов, которые сопротивлялись украинским воинам. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины из 211-го батальона ВСУ с помощью боевого дрона уничтожили двух российских оккупантов, сопротивлявшихся и стрелявших из автоматического оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеской огневой точки в Донецкой области опубликован в соцсетях.
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+17 jklpqrs
показать весь комментарий15.11.2022 11:58 Ссылка
+17 petr polyakov
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+16 MausMike
показать весь комментарий15.11.2022 12:07 Ссылка
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Москалини нівіть окопу нормальногог не вирили.
зазвичай кілька треба скинути, і то це не гарантує ураження живої сили ворога, нажаль