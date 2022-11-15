Боевой дрон уничтожает двух оккупантов, которые сопротивлялись украинским воинам. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 211-го батальона ВСУ с помощью боевого дрона уничтожили двух российских оккупантов, сопротивлявшихся и стрелявших из автоматического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеской огневой точки в Донецкой области опубликован в соцсетях.

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