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Боевой дрон уничтожает двух оккупантов, которые сопротивлялись украинским воинам. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 211-го батальона ВСУ с помощью боевого дрона уничтожили двух российских оккупантов, сопротивлявшихся и стрелявших из автоматического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент уничтожения вражеской огневой точки в Донецкой области опубликован в соцсетях.

Смотрите: Рашисты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области. Били из ЗРК "С-300", "Градов", "Смерчей". ФОТОрепортаж

уничтожение (7165) Донецкая область (9920) дроны (4055)


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Топ комментарии
+17
Сказано же: не стреляй. Вот и результат.
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15.11.2022 11:58
+17
эти бараны все думают что уних 1941 год - дурачье путинское
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15.11.2022 12:14
+16
москалята шпиговані (рецепти від ЗСУ)
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15.11.2022 12:07
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3:0 вже здається
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15.11.2022 11:58 Ответить
Сказано же: не стреляй. Вот и результат.
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15.11.2022 11:58 Ответить
Трішечки б правіше, але і так зійде
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15.11.2022 12:05 Ответить
Там поблизу наші хлопці, вони завершать справу.
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15.11.2022 18:06 Ответить
москалята шпиговані (рецепти від ЗСУ)
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15.11.2022 12:07 Ответить
Які файнесенькі кацапчики!
Москалини нівіть окопу нормальногог не вирили.
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15.11.2022 12:12 Ответить
эти бараны все думают что уних 1941 год - дурачье путинское
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15.11.2022 12:14 Ответить
Цікаво який був сухпайок в 41 році... https://www.youtube.com/watch?v=mBmXzJpau4E https://www.youtube.com/watch?v=mBmXzJpau4E

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15.11.2022 15:52 Ответить
НЕЗАЧЕТ ! СКОТИНЯКИ ЕЩЕ ШЕВЕЛИЛИСЬ, ТАК ВИДОС ОБРЕЗАЛИ ЧТОБ ЛЮДИ НЕ УВИДЕЛИ ЧТО СВИНОСОБАК НЕ ПОУБИВАЛО.
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15.11.2022 12:21 Ответить
може і не повбивало, але бажання стріляти відбило надовго. Тепер будуть зайняті жгутами, повязками, антибіотиками. І це, якщо пощастить з передка якось вилізти
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15.11.2022 13:51 Ответить
Штірліц написав https://t.me/a_shtirlitz/22644 Nov 15 at 09:50командир дивизиона 872 сап, и.о. начальника артиллерии 218 тп подполковник ********* Руслан успешно демобилизирован.Слава Нації 🇺🇦Смерть ворогам🔥
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15.11.2022 12:23 Ответить
Не надо было стрелять а поднять белый флаг.
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15.11.2022 12:45 Ответить
ефективність таких "бомбочок" - майже ніяка, судячи з багатьох відео

зазвичай кілька треба скинути, і то це не гарантує ураження живої сили ворога, нажаль
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15.11.2022 13:23 Ответить
Але написать можна
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15.11.2022 14:39 Ответить
ну на місяць чи більше точно виведе того орка з ладу. і його ще потрібно латати в шпиталі, витрачати гроші на лікування, може навіть на компенсацію за поранення. а потім і не факт, шо той ванька знову повернеться на фронт. так що ті бімбочки свою справу роблять справно. )
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15.11.2022 16:59 Ответить
Они зачетные !!! То что калечат убивают это один + но самое главное паника и страх ))) Постреляй если знаешь что свалиться на башку
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15.11.2022 17:47 Ответить
в мене на роботі колонок немає, але всі такі відео мій внутрішній голос озвучує темою з "дєрєвні дураков".
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15.11.2022 16:16 Ответить
Krupnogo planu malovato, - ne vidno ce riuzzge vitiazi drug drugu ikony ne čistili???
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16.11.2022 12:12 Ответить
 
 