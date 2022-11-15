ВСУ готовятся к возможному вторжению из Беларуси, огневое поражение начнется, как только враг пересечет границу, - Минобороны. ВИДЕО
Если российские или белорусские войска попытаются атаковать Украину с территории РБ, ВСУ сразу применят все возможные силы и средства для отражения агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу. Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства".
Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом! Защитим Украину от захватчиков! Победим в большой освободительной войне против рашистов!" - говорится в сообщении министерства.
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+26 Валерий Викторович #508978
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+18 Alex Bylim #199631
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А хіба він його не перетнув 24 лютого? І досі не завдає ударів з-за кордону?
P.S. До речі, у відео прикра помилка. Слово "оборони" написано "оброни"
а ********* вже частина війни, кращє вбити рашистів побільше на території **********, якщо ********** все ж таки вступить, тоді то будуть останні тижні **********
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
Розірвати дип. відносини, заявити ультиматум з мотивацією: від вас летять кацапські літаки та ракети. Робіть демілітарізовану зону на 100 км від нашого кордону або буде завдано удар.
Чи знову потім будуть писати, що той чорний костюм одягнув, а той голитися перестав?!
Залужний: «Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень»
Кому ці слова адресовані передусім?
Фактично Залужний сказав: ворога знищим, компроміси влади і партнерів, якщо вони вспливуть, зневіру суспільства, якщо вона виникне, пошлем за русскім кораблем…
Можливо, це просто гарна урочиста декларація, можливо, політична позиція військових… Але це вперше, коли ми чуємо, що військові готові діяти за своїм планом всупереч обставинам…