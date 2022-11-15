ВСУ готовятся к возможному вторжению из Беларуси, огневое поражение начнется, как только враг пересечет границу, - Минобороны. ВИДЕО

Если российские или белорусские войска попытаются атаковать Украину с территории РБ, ВСУ сразу применят все возможные силы и средства для отражения агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу. Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства".

Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом! Защитим Украину от захватчиков! Победим в большой освободительной войне против рашистов!" - говорится в сообщении министерства.

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