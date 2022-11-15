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ВСУ готовятся к возможному вторжению из Беларуси, огневое поражение начнется, как только враг пересечет границу, - Минобороны. ВИДЕО

Если российские или белорусские войска попытаются атаковать Украину с территории РБ, ВСУ сразу применят все возможные силы и средства для отражения агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Силы обороны Украины готовятся к отражению возможного вторжения захватчиков из Беларуси. Огневое поражение противника начнется, как только враг пересечет государственную границу. Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные силы и средства".

Автомагистрали, леса, населенные пункты станут для российских оккупантов настоящим адом! Защитим Украину от захватчиков! Победим в большой освободительной войне против рашистов!" - говорится в сообщении министерства.

Читайте: РФ разместила на аэродромах вокруг Украины более 750 самолетов и вертолетов, - Воздушные силы

Беларусь (7915) граница (5298) Минобороны (9404) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+26
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15.11.2022 13:19
+18
життя нічому не навчило? вогневе враження треба наносити по скупченню щє до того як воно перетне кордон, коли воно перетне кордон то вже пізно буде

а ********* вже частина війни, кращє вбити рашистів побільше на території **********, якщо ********** все ж таки вступить, тоді то будуть останні тижні **********
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15.11.2022 13:23
+17
Если беларусы полезут, то мы сможем лупить по их територии ведь у них нету ЯО. первой законной целью должен быть мозырьский НПЗ и авиабазы противника
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15.11.2022 13:21
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15.11.2022 13:19 Ответить
"Активне вогневе ураження для ворога почнеться з моменту перетину державного кордону"

А хіба він його не перетнув 24 лютого? І досі не завдає ударів з-за кордону?

P.S. До речі, у відео прикра помилка. Слово "оборони" написано "оброни"
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15.11.2022 13:20 Ответить
Для "українських" керманичів війна і досі гібридна. Як і самі керманичі.
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15.11.2022 13:23 Ответить
Обронять як південь?
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15.11.2022 13:51 Ответить
Цікаавий каламбурчик ))
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15.11.2022 13:52 Ответить
Білоруські бійці , які воюють за Україну кажуть , що здивовані , чому Україна не відповідає на ворожі обстріли з боку білорусії . А я не розумію , чому не виведена з ладу енергетична інфраструктура прикордонних областей рф . Дістати туди можна , херачать підари по Україні незалежно по-любому . А так орки б одразу завили б .
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15.11.2022 19:32 Ответить
Білорусія. а не Білорусь...а взагалі тільке одне презирство до того що там
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15.11.2022 13:21 Ответить
Если беларусы полезут, то мы сможем лупить по их територии ведь у них нету ЯО. первой законной целью должен быть мозырьский НПЗ и авиабазы противника
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15.11.2022 13:21 Ответить
Так вже полізли.
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15.11.2022 13:25 Ответить
Жвачные животные. ЗСУ это сказало неделю назад. Почему так не говорили до 24 февраля 2022, аааа проказники? Умышленно про*бали ибо хотели пожизненно царьками быть
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15.11.2022 13:23 Ответить
життя нічому не навчило? вогневе враження треба наносити по скупченню щє до того як воно перетне кордон, коли воно перетне кордон то вже пізно буде

а ********* вже частина війни, кращє вбити рашистів побільше на території **********, якщо ********** все ж таки вступить, тоді то будуть останні тижні **********
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15.11.2022 13:23 Ответить
Беларусь нужно будет поделить между Украиной, Польшей и Литвой
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15.11.2022 13:25 Ответить
Да Беларусь и так уже с давних времен всю растащили. Куда больше?
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15.11.2022 14:45 Ответить
нафіг не тарахтіла,тобі мало своєї прибитої вати,а це вата зі стажем,нах нах,хай гниють в бндр з кацапами,нічого всяке бидло по світі збирати.
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15.11.2022 14:58 Ответить
Біля естонських кордонів теж "скупчення" - покажи приклад!
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15.11.2022 13:41 Ответить
Першочергово має бути знищено Мозерський НПЗ
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15.11.2022 13:25 Ответить
По факту нет никакой Белораши.есть кусок западного региона рабZeи... типа захваченная Кенигсбергская область..Лукаш продал все за ломанный грош..
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15.11.2022 13:26 Ответить
Ні в якому разі. Бо футін нападе. Хай знову йдуть до Гостомеля і Вишгорода в цей же день. Потім знов включим договорняка.
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15.11.2022 13:28 Ответить
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15.11.2022 13:32 Ответить
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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15.11.2022 15:19 Ответить
Ну а додати.... У тому числі і на території білорусі
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15.11.2022 13:38 Ответить
А превентивно це зробити не можна?!
Розірвати дип. відносини, заявити ультиматум з мотивацією: від вас летять кацапські літаки та ракети. Робіть демілітарізовану зону на 100 км від нашого кордону або буде завдано удар.

Чи знову потім будуть писати, що той чорний костюм одягнув, а той голитися перестав?!
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15.11.2022 13:39 Ответить
https://www.facebook.com/bryhynets?__cft__[0]=AZWgncar_tctv0hn6SBok9zHp0VZtqi2GSSbSQkCYj4Ewe7zWOXg07YwxyN33MafREy2IlZOO7f-hSpgjwRPI43cM2DMuS5zbTZ6jDu5iUAqfSuQxP6UWJEtz44JLNiaAiAFDzddqkaFt5mILLA0QUUbeo63lN5l0-5I2UdBf-eHHw&__tn__=-UC%2CP-y0.g-R Олександр Бригинець

Залужний: «Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень»

Кому ці слова адресовані передусім?

Фактично Залужний сказав: ворога знищим, компроміси влади і партнерів, якщо вони вспливуть, зневіру суспільства, якщо вона виникне, пошлем за русскім кораблем…

Можливо, це просто гарна урочиста декларація, можливо, політична позиція військових… Але це вперше, коли ми чуємо, що військові готові діяти за своїм планом всупереч обставинам…
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15.11.2022 13:47 Ответить
Украінці довіряють ЗСУ і генералу Залужному ‼️
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15.11.2022 13:54 Ответить
Та як же ж вони тепер вторгнуться?!! Там же Тімошонка СТІНУ збудував! )))

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15.11.2022 13:50 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.11.2022 13:52 Ответить
Представьте если в случае нападения, взять в плен типа грозных петушков, из их никчёмного клипа. Где они говорили не провоцируйте. Пафосные ***** заслуживают попуска! Всё пропавшие без вести, никакого Золкина и сигареток. Насилование паяльником, голодомор, и содержание в дворовой параше на цепи, пока не сдохнут. И несколько раз на день показывать им их пафосный клиб, большую ошибку.))) Кстати такого же желаю и безрукову, после его ублюдочного стишка. Раньше был просто путинский жополиз, и враг, а после стишка аж попустить хочется.
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15.11.2022 15:54 Ответить
 
 