"Был взрыв, начало сыпаться стекло", - жители киевского дома, в который попала российская ракета, рассказали о последствиях обстрела.. ВИДЕО
Жители столичного дома, в который попала сегодня российская ракета, рассказали подробности удара.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина заявил, что ракета попала на балкон третьего этажа: "Начало стекло сыпаться, взрыв был, толчок".
"Мы лежали в кроватях, в коридор выползли, а в коридоре уже горелым пахнет и из кухни дым шел", - рассказала женщина.
По словам жильцов дома, заявили, что погибла женщина, которая жила на этаж ниже.
"Попало в ее балкон, может задохнулась, кто его знает", - добавила жительница.
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