"Был взрыв, начало сыпаться стекло", - жители киевского дома, в который попала российская ракета, рассказали о последствиях обстрела.. ВИДЕО

Жители столичного дома, в который попала сегодня российская ракета, рассказали подробности удара.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина заявил, что ракета попала на балкон третьего этажа: "Начало стекло сыпаться, взрыв был, толчок".

"Мы лежали в кроватях, в коридор выползли, а в коридоре уже горелым пахнет и из кухни дым шел", - рассказала женщина.

По словам жильцов дома, заявили, что погибла женщина, которая жила на этаж ниже.

"Попало в ее балкон, может задохнулась, кто его знает", - добавила жительница.

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