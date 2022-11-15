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"Был взрыв, начало сыпаться стекло", - жители киевского дома, в который попала российская ракета, рассказали о последствиях обстрела.. ВИДЕО

Жители столичного дома, в который попала сегодня российская ракета, рассказали подробности удара.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина заявил, что ракета попала на балкон третьего этажа: "Начало стекло сыпаться, взрыв был, толчок".

"Мы лежали в кроватях, в коридор выползли, а в коридоре уже горелым пахнет и из кухни дым шел", - рассказала женщина.

По словам жильцов дома, заявили, что погибла женщина, которая жила на этаж ниже.

"Попало в ее балкон, может задохнулась, кто его знает", - добавила жительница.

Также смотрите: Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области. ВИДЕО

Киев (25659) обстрел (27672)


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так что сирены не было - ДСНС вы что совсем окуели где alarm - на смартфонах?
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15.11.2022 17:54 Ответить
Скорее ДСНС не причём. Зелень там бабки отмыла и бросили эту цифротрансформационную затею минестерства уродливой трансформации. Корявый перевод с китайским акцентом
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15.11.2022 18:26 Ответить
Теж всюду пишуть, щоб не виставляти фото в інтернеті. Так якого ця сволота Тимошенко Кирил виставляє їх? Я може запросто по мапі гугл встановити місце прильоту. Ці довбодятли в ОП думають, що аквафреші цього не зможуть?
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15.11.2022 18:51 Ответить
На смартфоні тривога була...
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15.11.2022 20:17 Ответить
і сирена була.
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15.11.2022 21:41 Ответить
Смерть моZZkaлям!
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16.11.2022 09:46 Ответить
 
 