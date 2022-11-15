Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. ВИДЕО
Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о падении российских ракет в Польше.
Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не хочу строить догадки, когда речь идет о наших обязательствах в области безопасности и пятой статье. Но мы кристально ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Эстонии подчеркнули, что новости из Польши "больше всего тревожат".
"Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в твите МИД.
Также в твиттере отреагировал на новости из Польши президент Литвы Гитанас Науседа: "Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва решительно солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен".
Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло вследствие падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.
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А вот Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин - не особо.
Пожурят, озаботятся, погрозят пальчиками, забздят и забубнят снова о "мирных переговорах".
Их можно понять. Им, в отличие от кремлевско-бункерных, есть что терять. Не гореть же в самом деле в ядерном аду ради какого то богом забытого польского Пшеводува. Шутить изволите?
Момент истины для нато. Забздеть нельзя ответить.
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
поставки зимней формы - это хорошо, но чтобы Украина могла победить мордорский Ад и сделать это вместо НАТО, нужны массированные поставки новейшего вооружения с большой дальностью действия , чтобы сбивать на хрен все эти орковские ТУ, безнаказанно запускающие крылатые ракеты " с акватории Каспийского моря", чтобы уничтожать ракетные базы ВКС в любой точке России и т.п.
ВСУ нужны ракеты с "длинными руками"...
В сети попался духоподъёмный видеоролик с шикарным саундтреком(может быть, Вы узнали голос этой певицы: голос очень незаурядный, богатого диапазона) :
на видео показано вхождение пеших колонн ВСУ в Херсон: у солдат добрейшие украинские простонародные лица, много пожилых, но крепких дядек сельского вида, у которых уже очень крутой боевой облик: хорошо подогнанная добротная форма, современные каски, бронежилеты.
Прекрасное впечатление производят эти войска:
оркам ни хера не победить такой сильный и бравый народ. Будьмо !
https://twitter.com/taxfreelt/status/1591022936403558402
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!