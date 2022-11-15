Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. ВИДЕО

Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о падении российских ракет в Польше.

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу строить догадки, когда речь идет о наших обязательствах в области безопасности и пятой статье. Но мы кристально ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.

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В свою очередь в Министерстве иностранных дел Эстонии подчеркнули, что новости из Польши "больше всего тревожат".

"Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в твите МИД.

Также в твиттере отреагировал на новости из Польши президент Литвы Гитанас Науседа: "Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва решительно солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен".

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Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло вследствие падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.