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Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. ВИДЕО

Пентагон пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о падении российских ракет в Польше.

Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не хочу строить догадки, когда речь идет о наших обязательствах в области безопасности и пятой статье. Но мы кристально ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - подчеркнул он.

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В свою очередь в Министерстве иностранных дел Эстонии подчеркнули, что новости из Польши "больше всего тревожат".

"Мы тесно консультируемся с Польшей и другими членами Альянса. Эстония готова защищать каждый дюйм территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", - говорится в твите МИД.

Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО 01

Также в твиттере отреагировал на новости из Польши президент Литвы Гитанас Науседа: "Поддерживаем тесный контакт с нашими польскими друзьями. Литва решительно солидарна с Польшей. Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен".

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Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО 02

Напомним, польские СМИ сообщили, что в пограничном с Украиной Пшеводуве в 15:40 по местному времени в результате взрыва погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло вследствие падения ракет. Премьер-министр Польши Моравецкий по согласованию с президентом Анджеем Дудой срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны. Спикер правительства Петр Мюллер рассказал журналистам о "кризисной ситуации" и призвал не публиковать непроверенную информацию.

Автор: 

Литва (2497) Пентагон (1467) Польша (8497) США (27055) Эстония (1450) Науседа Гитанас (275)


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Топ комментарии
+56
Лучший способ защиты территории НАТО- уничтожение Параши до её последнего дюйма.
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15.11.2022 22:04
+45
НАТО-припиніть вже нарешті жувати соплі...
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15.11.2022 22:03
+40
А НАТА готова до такого повороту? А ми вас попереджали! А це вже перевірка "на вошивість".Проковтнете , наступний приліт буде на ''Балтію"!
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15.11.2022 22:05
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Страница 2 из 2
Гівно буде якщо США спустять це на гальмах - в Польщу полетять і інщі ракети для "захисту Калініграду" і залякування Європи, кацапи ********** шакалити коли немає адекватної силової відповіді
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15.11.2022 23:15 Ответить
НЕ КАЖИТЬ !!! А РОБИТЬ !!! ТИХО ПРИЙШОВ, ТИХО ПІШОВ ... !!!
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15.11.2022 23:33 Ответить
Польша должна заявить, что Россия напала и она запрашивает 5 статью НАТО.
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15.11.2022 23:36 Ответить
Якщо без емоцій, на тверезу голову- а давайте дочекаємось висновків поляків. Впало то на їхній території, їм і вирішувати.
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15.11.2022 23:56 Ответить
З Польщею все ясно, а як себе НАТО покаже, тут ???
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16.11.2022 07:38 Ответить
Решение правительство США не должно изменить экономическую ситуацию и чувство безопасности американского обывателя в худшую сторону. Это же избиратель. Если вступить в войну цены вырастут или упадут? А шанс получить на голову ядрену бомбу уменьшится или увеличится? Вот и ответ. Неизбежный атрибут демократии - ориентированность на быстрый результат. Если до выборов не окупится, не вкладывайся. И главное, чтобы какая-нибудь большая херня не случилась при моей каденции. Или если уж случится, чтобы не могли обвинить меня, что я ее устроил или усугубил - действием. Бездействием можно.
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15.11.2022 23:59 Ответить
Пора закапывать эту мразь залить супер клеем , хватит терпеть ****** не ужели это не понятно...
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16.11.2022 00:22 Ответить
А почему крест на могиле путина? Свинособаке крест не положен.
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16.11.2022 03:08 Ответить
Польша может и настроена серьезно. Литва, Латвия, Эстония.
А вот Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин - не особо.
Пожурят, озаботятся, погрозят пальчиками, забздят и забубнят снова о "мирных переговорах".
Их можно понять. Им, в отличие от кремлевско-бункерных, есть что терять. Не гореть же в самом деле в ядерном аду ради какого то богом забытого польского Пшеводува. Шутить изволите?
Момент истины для нато. Забздеть нельзя ответить.
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16.11.2022 00:25 Ответить
Тобто, кому нехай ставлять по своєму резоні і щось підказує,що після першого слова....
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16.11.2022 12:10 Ответить
Радуйтесь, мне очень жаль неповинных людей, но факт тоже таковой, что появится новое качество в этой войне , в том числе 37 милярдов $ Байдена и абсолютно всёвозможное оружие,в том числе с возможностью атаковать их территорию.
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16.11.2022 00:59 Ответить
Ruskie kurwy zapłacą za każdą śmierć-w tym za te dwie nasze skromne dusze..
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16.11.2022 01:03 Ответить
dla pocontku maete w Polsce dekiljko ruzzge-turistov, czi ne?...
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16.11.2022 03:28 Ответить
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на Мордоре-рассее, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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16.11.2022 06:29 Ответить
Абсолютно согласен с Вам, герр Мора Цфайфер:

поставки зимней формы - это хорошо, но чтобы Украина могла победить мордорский Ад и сделать это вместо НАТО, нужны массированные поставки новейшего вооружения с большой дальностью действия , чтобы сбивать на хрен все эти орковские ТУ, безнаказанно запускающие крылатые ракеты " с акватории Каспийского моря", чтобы уничтожать ракетные базы ВКС в любой точке России и т.п.

ВСУ нужны ракеты с "длинными руками"...

В сети попался духоподъёмный видеоролик с шикарным саундтреком(может быть, Вы узнали голос этой певицы: голос очень незаурядный, богатого диапазона) :

на видео показано вхождение пеших колонн ВСУ в Херсон: у солдат добрейшие украинские простонародные лица, много пожилых, но крепких дядек сельского вида, у которых уже очень крутой боевой облик: хорошо подогнанная добротная форма, современные каски, бронежилеты.

Прекрасное впечатление производят эти войска:

оркам ни хера не победить такой сильный и бравый народ. Будьмо !

https://twitter.com/taxfreelt/status/1591022936403558402
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16.11.2022 11:52 Ответить
Бооооже, які сцикуни!!!! Вони і раніше те говорили, що мовляв боже-борони на нас... А тепер це боже борони сталося і що? БЛА-БЛА-БЛА...
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16.11.2022 01:34 Ответить
ото зараз побачимо наскільки виправдані наші прагнення до НАТО
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16.11.2022 04:53 Ответить
А пан має рацію !!!
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16.11.2022 07:42 Ответить
до рації ще й кулемета
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16.11.2022 09:39 Ответить
Погоджуюсь подавать патрони.
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17.11.2022 07:47 Ответить
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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16.11.2022 06:27 Ответить
Сумніваюсь я однако.
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16.11.2022 07:43 Ответить
Проковтнуть.
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16.11.2022 07:07 Ответить
да когда ВЫ уже ответочку закините этим обсосам?
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16.11.2022 08:08 Ответить
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