Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности и существенная эскалация. Надо действовать. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал очень существенной эскалацией падение российских ракет на территории Польши и призывает действовать.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше".

Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности!

Это очень существенная эскалация. Надо действовать".

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Он заверил поляков, что Украина всегда поддержит их.



