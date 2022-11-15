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Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности и существенная эскалация. Надо действовать. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал очень существенной эскалацией падение российских ракет на территории Польши и призывает действовать.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше".

Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности!

Это очень существенная эскалация. Надо действовать".

Смотрите также: Сообщения о взрывах в Польше: США, Эстония и Литва уже заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. ВИДЕО

Он заверил поляков, что Украина всегда поддержит их.


Автор: 

Зеленский Владимир (20742) крылатые ракеты (886) обстрел (27672) Польша (8497)


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Топ комментарии
+38
Польща ще у березні 2022 дуже боялася кацапстану. Але тепер, коли побачили як Українці гамселять рогатих - і собі осміліли. Усім разом рашу затлумити буде ще простіше. Всі зрозуміли, що її сила - дута. Бо колись Українці були основою савєцкой армії. А тепер Українці - на іншій стороні, на світлій стороні. І нарешті раші прийшов *******.
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15.11.2022 22:37
+33
Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться?

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15.11.2022 22:36
+21
Ермак придумав якусь дурню про якись гарантії Україні від групи краін і носився з цією ідею як дурень .
РАКЕТИ В ПОЛЬШУ І МОВЧАННЯ НАТО - ось і усі гарантії .

а Ердоган би вдарив у відповідь по раше
до речі - теракт у Стамбулі зробила сірійка ( чітаемо - раша)
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15.11.2022 22:38
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Тобі , Вова , хорошо балакати, треба діяти, вот вони і діють, новій памперс міняють Брюссель-озабоченность
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16.11.2022 06:03 Ответить
.

НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?

НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???

НАТО, не ганьбiться !


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16.11.2022 07:03 Ответить
Це не напад, а прикрий случайний інцидент! Нічого ніхто робити не буде!!
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16.11.2022 09:34 Ответить
Щас ослик топнет ножкой и мысленно щелкнет хвостом!!!! Ната в очередной раз абассыться, шоб ***** не расстраивать!
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16.11.2022 10:38 Ответить
Це проблема НАТО. Їм краще знати, що робити. Переймайся безпекою своєї країни, гундосик.
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16.11.2022 12:13 Ответить
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