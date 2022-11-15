Зеленский о ракетах в Польше: Это удар по коллективной безопасности и существенная эскалация. Надо действовать. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский назвал очень существенной эскалацией падение российских ракет на территории Польши и призывает действовать.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше".
Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности!
Это очень существенная эскалация. Надо действовать".
Он заверил поляков, что Украина всегда поддержит их.
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+38 YU ST
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+21 Sophia-Maria Duglass
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НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !