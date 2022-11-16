РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6718 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 771 12

Каков следующий шаг Америки? - дискуссия на Киевском форуме по безопасности. ВИДЕО

16 ноября Киевский форум по безопасности проводит онлайн дискуссию в серии "Борьба за Украину", посвященную результатам промежуточных выборов в США, саммиту Соединенных Штатов и Китая и влиянию этих событий и связанных с ними процессов на международную поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КБФ.

Как отмечается, по приглашению КБФ участие в разговоре примут одни из самых известных американских дипломатов и авторитетные эксперты по внешней политике США:

Посол Курт Волкер, Специальный представитель Правительства США по Украине в 2017-19 годах, Постоянный представитель США при НАТО в 2008-09 годах.

Посол Майкл МакФол, директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета, посол США в России в 2011-14 годах.

Мелинда Гаринг, заместитель Директора Центра Евразии Атлантического Совета (США).

Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума безопасности.

Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума по безопасности.

Участники дискуссии обсудят следующие главные вопросы:

– Какие выводы можно сделать по итогам выборов в США 8 ноября?

- Что нужно для сохранения двухпартийной американской поддержки Украины?

– Кто продвигает тему "переговоров" с Россией?

– Какие результаты саммита Президента США и лидера Китая?

– Какой следующий шаг сделает Америка?

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский Форум по безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину".

За это время его участниками стали заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламар (Калина), заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, президент Национального фонда поддержки демократии (США) Дэймон Уилсон, генералы Филипп Бридлав, Уэсли Кларк, Дэвид Петреус, послы Майкл Карпентер, Джон Гербст, Дэниел Фрид, Этьен де Понсен и многие другие известные дипломаты, политики и интеллектуалы.

Киевский форум по безопасности, основан Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Трансляция онлайн-дискуссии состоится 16 ноября в 10:00 по Киеву на Facebook-странице Киевского Форума по безопасности и Youtube-канале Арсения Яценюка.

Киевский форум по безопасности (147)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Захід має припинити підтримку диспотій і диктаторів. Самі вирощують потужних ворогів, які намагаються завоювати світ.
Вже котрий раз на ті самі граблі.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:03
+2
Це зайшло в фазу бла бла бла. Бо якби треба було діяти і якби хотіли,то зробили б це ще вчора.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:10
+2
Зараз ********* і дадуть задню....а то ***** образиться!
показать весь комментарий
16.11.2022 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Захід має припинити підтримку диспотій і диктаторів. Самі вирощують потужних ворогів, які намагаються завоювати світ.
Вже котрий раз на ті самі граблі.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:03 Ответить
Наступний крок Америки: Байден каже, що ракета, яка вбила двох людей в Польщі, могла бути не з Росії.

https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-hails-chinas-opposition-nuclear-threats-2022-11-15/ Biden says missile that killed two in Poland may not have come from Russia
показать весь комментарий
16.11.2022 10:07 Ответить
Вона була російською
показать весь комментарий
16.11.2022 10:14 Ответить
це не ті дюйми, які підпадають під 5 статтю
це якісь кілометри, навіть не милі! от якби россійська ракета влучила б дюйм тоді так
показать весь комментарий
16.11.2022 10:15 Ответить
Зараз ********* і дадуть задню....а то ***** образиться!
показать весь комментарий
16.11.2022 10:32 Ответить
Це зайшло в фазу бла бла бла. Бо якби треба було діяти і якби хотіли,то зробили б це ще вчора.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:10 Ответить
Звалити з хворої голови на здорову. Звалити на Україну, два зайця вбити, і 5 статтю НАТО задіювати не треба і можна зменшити допомогу. Без варіантів.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:13 Ответить
Кажуть, що можуть зменшити нам допомогу.
Скоро рамштайн. Побачимо, чого не додадуть
показать весь комментарий
16.11.2022 10:24 Ответить
Абеспакоення, абеспаконня....Або жорстке абеспакоення!
показать весь комментарий
16.11.2022 10:33 Ответить
Нажаль світом керують боягузи, й коли це трапляєтся сатана(цього разу у вигляді *****, минулий раз то гітлер був) починає свою криваву "гру".... але такого рівня боягузів як зараз НАТО ще небуло у історії.
показать весь комментарий
16.11.2022 10:57 Ответить
 
 