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Украина может помочь другим странам в построении IT-армии и системы цифровой защиты, - Зеленский. ВИДЕО

Украина создала IT-армию, защитила государственные реестры и предоставляет более ста видов государственных услуг в цифровом виде. Такую же систему она может помочь построить другим странам.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас хорошо видно, что такое современная война. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более - без электричества. Но ваши враги могут попытаться лишить вас именно этого. Возьмите украинский опыт защиты, чтобы гарантировать безопасность вашим народам", - предлагает Зеленский.

Он напомнил, что специалисты украинской IT-армии за 8 месяцев российской войны отразили более 1300 кибератак, перенесли информационные системы в "облачные" сервисы, защитили государственные реестры и сохранили цифровую устойчивость банков. Через  "Дію" украинцы могут получить более 100 видов государственных услуг, контактировать с чиновниками при этом не нужно.

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"Если у вас или у ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам ее построить!" – пишет Зеленский.

Он отметил необходимость отвергнуть споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира и стабильности каждого добродетельного государства.

"G-19 в этом может быть очень успешным! Украина готова помогать. Наш опыт безопасности - это ваш опыт безопасности", - подытожил Зеленский.

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Зеленский Владимир (20769) кибербезопасность (675) диджитализация (222) Дія (426)


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Топ комментарии
+9
... ага, а найЗеленіший може навчити лідерів, других країн, грати на музичних інструментах без рук.
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16.11.2022 09:53
+8
*******. Краще б ти про свою армію квапився.
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16.11.2022 09:51
+6
ага! твої ворюги вміють тільки красти
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16.11.2022 09:49
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ага! твої ворюги вміють тільки красти
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16.11.2022 09:49 Ответить
Де мільярд дерев?
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16.11.2022 09:50 Ответить
*******. Краще б ти про свою армію квапився.
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16.11.2022 09:51 Ответить
... ага, а найЗеленіший може навчити лідерів, других країн, грати на музичних інструментах без рук.
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16.11.2022 09:53 Ответить
зеВовік, весь світ електроенергією забезпечив чи ні?
Він обіцяв.
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16.11.2022 09:55 Ответить
та нафиг?
Асфальтно-шашлычная армия имени Лорда Арахнофобии предлагает скидки: Скинь маску и ты как Кива, скинь "смищную идею" - и тебя цитирует сам президент. Слаба Ермачку! Опису слаба!
китаефил Арахнофобия п-лох-их инвестиций не посоветует.
Кумир Арахнофилии поулыбался с "Байденым"- хихи, стеб, Байденом = ***** предсказуемо фыркнуло. А они опять грозятся хорошими дорогами свести с ума танкожопов руснявой орды - типо - не дребезжи* = о б*же, я уже не на рашке, сдайомсиииии.......?
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16.11.2022 09:55 Ответить
оце його понесло
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16.11.2022 09:56 Ответить
пронесло
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16.11.2022 10:01 Ответить
Durchfall.
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16.11.2022 11:19 Ответить
Агову "найвелиснвший", хто буде тобі таке будувати? З твоїм керуванням всі програмувальники скоро з країни виїдуть!
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16.11.2022 10:03 Ответить
Ти свою спочатку побудуй.
Скільки талановитих і працьовитих українців загинуло.
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16.11.2022 10:04 Ответить
Зеля будівник 🤣🤣🤣🤣Нашли дебила. ..це Сила..73%🤣
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16.11.2022 10:20 Ответить
може вын хотыв сказати що може "навчити" бюджет на дорогах пиляти?
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16.11.2022 10:24 Ответить
Бльо!!!
Він сам вигадує казки чи йому хтось їх приносить?

Може цей дурень поцікавиться на кого вже давно працює більшість українських айтишників?
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16.11.2022 10:27 Ответить
От же ж віслюка несе....своїх проблем не вистачає! Ні день без відосіка!
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16.11.2022 10:29 Ответить
Україна може допомогти іншим країнам в побудові IT-армії та системи цифрового захисту, - Зеленський Джерело:
ГОЛОЗАДИЙ СОБІ ДОПОМОЖИ, ПРОСІТЄЛЬ ДОПОМОГИ РАМСИ ПОПУТАВ 😁
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16.11.2022 11:46 Ответить
...потому что 6%
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16.11.2022 11:59 Ответить
Хлопчик помагай
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16.11.2022 12:38 Ответить
Яке кончене! Вова сначала 2,5 года мир в глазах пуйла искал, а сейчас всей Европе поможет.
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16.11.2022 23:19 Ответить
 
 