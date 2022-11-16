Украина может помочь другим странам в построении IT-армии и системы цифровой защиты, - Зеленский. ВИДЕО
Украина создала IT-армию, защитила государственные реестры и предоставляет более ста видов государственных услуг в цифровом виде. Такую же систему она может помочь построить другим странам.
Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас хорошо видно, что такое современная война. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более - без электричества. Но ваши враги могут попытаться лишить вас именно этого. Возьмите украинский опыт защиты, чтобы гарантировать безопасность вашим народам", - предлагает Зеленский.
Он напомнил, что специалисты украинской IT-армии за 8 месяцев российской войны отразили более 1300 кибератак, перенесли информационные системы в "облачные" сервисы, защитили государственные реестры и сохранили цифровую устойчивость банков. Через "Дію" украинцы могут получить более 100 видов государственных услуг, контактировать с чиновниками при этом не нужно.
"Если у вас или у ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам ее построить!" – пишет Зеленский.
Он отметил необходимость отвергнуть споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира и стабильности каждого добродетельного государства.
"G-19 в этом может быть очень успешным! Украина готова помогать. Наш опыт безопасности - это ваш опыт безопасности", - подытожил Зеленский.
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Він обіцяв.
Асфальтно-шашлычная армия имени Лорда Арахнофобии предлагает скидки: Скинь маску и ты как Кива, скинь "смищную идею" - и тебя цитирует сам президент. Слаба Ермачку! Опису слаба!
китаефил Арахнофобия п-лох-их инвестиций не посоветует.
Кумир Арахнофилии поулыбался с "Байденым"- хихи, стеб, Байденом = ***** предсказуемо фыркнуло. А они опять грозятся хорошими дорогами свести с ума танкожопов руснявой орды - типо - не дребезжи* = о б*же, я уже не на рашке, сдайомсиииии.......?
Скільки талановитих і працьовитих українців загинуло.
Він сам вигадує казки чи йому хтось їх приносить?
Може цей дурень поцікавиться на кого вже давно працює більшість українських айтишників?
ГОЛОЗАДИЙ СОБІ ДОПОМОЖИ, ПРОСІТЄЛЬ ДОПОМОГИ РАМСИ ПОПУТАВ 😁