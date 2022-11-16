Украина может помочь другим странам в построении IT-армии и системы цифровой защиты, - Зеленский. ВИДЕО

Украина создала IT-армию, защитила государственные реестры и предоставляет более ста видов государственных услуг в цифровом виде. Такую же систему она может помочь построить другим странам.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице президента Владимира Зеленского, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас хорошо видно, что такое современная война. Сегодня не вообразить жизнь без компьютерных сетей, скоростной связи, интернета и тем более - без электричества. Но ваши враги могут попытаться лишить вас именно этого. Возьмите украинский опыт защиты, чтобы гарантировать безопасность вашим народам", - предлагает Зеленский.

Он напомнил, что специалисты украинской IT-армии за 8 месяцев российской войны отразили более 1300 кибератак, перенесли информационные системы в "облачные" сервисы, защитили государственные реестры и сохранили цифровую устойчивость банков. Через "Дію" украинцы могут получить более 100 видов государственных услуг, контактировать с чиновниками при этом не нужно.

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"Если у вас или у ваших союзников и партнеров еще нет такой системы и такой цифровой защиты, мы будем рады помочь вам ее построить!" – пишет Зеленский.

Он отметил необходимость отвергнуть споры и развивать коллективные усилия ради глобального мира и стабильности каждого добродетельного государства.

"G-19 в этом может быть очень успешным! Украина готова помогать. Наш опыт безопасности - это ваш опыт безопасности", - подытожил Зеленский.

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