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Предатель из Донецка жалуется жене и матери, что россияне платят ему мало денег: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВИДЕО

Предатель из Донецка, служащий в составе так называемого первого армейского корпуса "ДНР", пожаловался жене и матери, что россияне его обманывают и не в полной мере платят обещанные деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель рассказал в телефонном разговоре, который был перехвачен разведчиками Министерства обороны Украины.

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Донецьк (6323) разведка (4191) коллаборационизм (880) перехват (344)


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Топ комментарии
+15
Падло ти даунбаське , за зраду сядеш , якщо не здохнеш вже сьогодні 🙁
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16.11.2022 10:38
+12
пиши... кувалду вже помили.. чекають на тебе
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16.11.2022 10:39
+10
Типовий епічний даунбасовець. Радів би що ще досі живий, хоча на даний момент і не факт.
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16.11.2022 10:41
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куди буде писати цей кацап бамагу ??? у спортлото ???
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16.11.2022 10:37 Ответить
пшонці, захарченкам та Зеку-шапкокраду.....
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16.11.2022 10:57 Ответить
...в журнал Мурзілка.
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16.11.2022 14:58 Ответить
Падло ти даунбаське , за зраду сядеш , якщо не здохнеш вже сьогодні 🙁
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16.11.2022 10:38 Ответить
Ще б в МММ написав бумагу
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16.11.2022 10:38 Ответить
пиши... кувалду вже помили.. чекають на тебе
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16.11.2022 10:39 Ответить
Типовий епічний даунбасовець. Радів би що ще досі живий, хоча на даний момент і не факт.
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16.11.2022 10:41 Ответить
На чепушилку бумагу? На подвал падлу. И молотком по @балу.
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16.11.2022 10:45 Ответить
Напиши жалобу в ООН на Чепушилина😂
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16.11.2022 11:08 Ответить
Верталося б вже, звідки вийшло, воєн-асвабадітєль сраний. Тут грошей не платять, а в тюрьмє на ужин макарони.
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16.11.2022 11:29 Ответить
Какой глупый холоп пошёл.
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16.11.2022 11:32 Ответить
Кобзону напиши еще бумагу. Он быстрее ответит.
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16.11.2022 12:06 Ответить
Головне - вибрати бумагу пом'якше. Чєпушиліну буде приємно...
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16.11.2022 12:14 Ответить
Я думаю шо писати треба зразу на Байдена.
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16.11.2022 15:57 Ответить
 
 