Предатель из Донецка жалуется жене и матери, что россияне платят ему мало денег: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВИДЕО
Предатель из Донецка, служащий в составе так называемого первого армейского корпуса "ДНР", пожаловался жене и матери, что россияне его обманывают и не в полной мере платят обещанные деньги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель рассказал в телефонном разговоре, который был перехвачен разведчиками Министерства обороны Украины.
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