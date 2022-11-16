Предатель из Донецка жалуется жене и матери, что россияне платят ему мало денег: "Нас дурят и обманывают. На Пушилина хочу еще написать бумагу". ВИДЕО

Предатель из Донецка, служащий в составе так называемого первого армейского корпуса "ДНР", пожаловался жене и матери, что россияне его обманывают и не в полной мере платят обещанные деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом предатель рассказал в телефонном разговоре, который был перехвачен разведчиками Министерства обороны Украины.

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