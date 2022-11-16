"Зашли к началу Николаева, а остановились в Херсонской области": Командир воинской части Сергей Каспров рассказал о работе теробороны на Юге. ВИДЕО

Командир воинской части Сергей Каспров рассказал, как воюют подразделения теробороны на передовой, как защищали и освобождали украинскую землю на юге страны.

Об этом говорится в выпуске программы "Захист" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Сергей Каспров – командир воинской части, участник АТО и ООС. С 14 лет в военном деле. Учился в военном лицее, а затем поступил в военный инженерный институт и получил профессию сапера (разминирование).

Работал в Харькове и области, 12 лет ежедневно проводил работы по разминированию территорий. С 2014 по 2019 год выполнял задачи по разминированию Луганщины и Донецкой области. Имеет ведомственные награды по разминированию 1-й и 2-й степеней, почетное отличие МВД и награжден огнестрельным оружием.

24 февраля прибыл в батальон, чтобы стать в защиту Украины.

Смотрите также: Украинские воины уничтожили две вражеские минометные системы 2С4 "Тюльпан". ВИДЕО