"Зашли к началу Николаева, а остановились в Херсонской области": Командир воинской части Сергей Каспров рассказал о работе теробороны на Юге. ВИДЕО
Командир воинской части Сергей Каспров рассказал, как воюют подразделения теробороны на передовой, как защищали и освобождали украинскую землю на юге страны.
Об этом говорится в выпуске программы "Захист" на YouTube-канале Цензор.НЕТ.
Сергей Каспров – командир воинской части, участник АТО и ООС. С 14 лет в военном деле. Учился в военном лицее, а затем поступил в военный инженерный институт и получил профессию сапера (разминирование).
Работал в Харькове и области, 12 лет ежедневно проводил работы по разминированию территорий. С 2014 по 2019 год выполнял задачи по разминированию Луганщины и Донецкой области. Имеет ведомственные награды по разминированию 1-й и 2-й степеней, почетное отличие МВД и награжден огнестрельным оружием.
24 февраля прибыл в батальон, чтобы стать в защиту Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль