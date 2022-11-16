Зенитчики Нацгвардии дают бой вражеской фронтовой авиации в Харьковской области: "Мы делаем все, чтобы они боялись летать". ВИДЕО

Ударная авиация россиян больше не чувствует себя безнаказанно на севере Харьковщины, как это было несколько месяцев назад. Оккупантам противостоят расчеты Сил Обороны, которые не дают врагу пробиться в глубь украинской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своем противостоянии с вертолетами врага рассказали бойцы Национальной гвардии Украины.

"Мы сейчас находимся на севере Харьковщины. Выполняем задачи по прикрытию наших подразделений от ударов армейской авиации противника. Наша задача их сбивать при появлении. В этом районе они часто появляются. Здесь очень высокие, лесистые места есть, лесополосы, большая высота деревьев, много естественно низменных, в которые может спокойно вертолет заходить, и не находиться в зоне поражения, и наша задача их сбивать. Чаще всего это – Ми-28, Ми-24, Ка-52. Часто нас пытаются обнаружить квадрокоптерами. На одной из огневых групп велся сброс ВОГов. Но противник цели не достиг, потому что есть укрытия, перекрытые щели. В таком случае мы противодействуем стрелковым или зенитным огнем, конечно, что ПЗРК никто стрелять по квадрокоптеру не будет", - офицер НГУ "Партизан".

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