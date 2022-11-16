Папа Римский о ракетных ударах по Украине: Молимся, чтобы те, кто до сих пор делает ставку на войну, передумали. ВИДЕО
Папа Римский Франциск, как и каждую среду, завершил всеобщую аудиенцию призывом не переставать молиться за Украину. Он отдельно вспомнил произошедшие накануне массированные ракетные обстрелы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.
"С чувством боли и тревоги я воспринял новость о новой, еще более мощной ракетной атаке на Украину, нанесшей огромный ущерб многим гражданским инфраструктурным объектам. Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто до сих пор делает ставку на войну, и чтобы относительно касается многострадальной Украины перевесило стремление мира, чтобы предотвратить любую эскалацию и открыть дорогу к прекращению огня и к диалогу", - сказал Франциск.
"Наша неустанная молитва также возносится за многострадальную Украину: пусть же Господь подаст украинцам утешение, стойкость в этих испытаниях и надежду мира", - сказал Папа, добавив: "Можем молиться за Украину, говоря: Поспеши, Господи!"
Он также упомянул о жертвах теракта, который произошел в Стамбуле 13 ноября.
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Щоб не оголошувати війну *****,НАТО сказало що це Українська ракета...одна,вчора було дві
ось так малята..но це не точно)
З почуттям болю та тривоги я сприйняв новину, як Україна нанесла ракетного удару по Польщі
Не Папа, а якийсь ряжений
"Щоби Господь навернув серця тих, хто досі робить ставку на війну". З точки зору ватіканського попа ставку на війну робить Зеленський, саме його він закликав іти до ***** на переговори. І на саміті G20 Зеленський також відповів, що з кремлівським, кривавим вбивцею торгу не буде.
неужели вяликий и гуманный ваенный рэфэ, васпитанный на пушкине и достоевском????
и когда ж уже кто-то там одумается и передумает делать ставку на войну? а *****?? не..???
Отвечать на зло необходимо десятикратным злом. Так работает в жизни и ни разу в истории человечества этот подход не подводил. Российским либералам на заметку. Если хотите, чтобы вас на митинге не били дубинкой, то один раз забейте свинцовой трубой жену и дочь парочки росгвардейцев, сняв это на видео и показав, за что именно вы их казнили, и внезапно окажется, что росгвардия стоит по стойке смирно и даже не пытается разгонять мирный митинг, несмотря на приказ от командира, которого в свою очередь тоже не будет, если с семьей командира произойдет тоже самое. Это подход называется "эмпатией", а именно говорить с человеком на том языке, который тот понимает и на котором говорит сам. Просто эмпатия и ничего больше.
П.С.
По ходу Папа читает не Достоевского, а Ги де Мопассана.....
Храмы здесь ни к чему и бесполезны молитвы
Да и каяться некогда нам..
Только жертвы рассыпаны щедро по нашему следу
Но видно воин отважно идущий на битву
Очень нашим угоден богам
Раз они каждый раз отдают в наши руки победу..
Та ні, вочевидь понтифік натякає на Україну, що не хоче йти на "мирні переговори" (читай - капітуляцію) 🤬