Папа Римский о ракетных ударах по Украине: Молимся, чтобы те, кто до сих пор делает ставку на войну, передумали. ВИДЕО

Папа Римский Франциск, как и каждую среду, завершил всеобщую аудиенцию призывом не переставать молиться за Украину. Он отдельно вспомнил произошедшие накануне массированные ракетные обстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

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"С чувством боли и тревоги я воспринял новость о новой, еще более мощной ракетной атаке на Украину, нанесшей огромный ущерб многим гражданским инфраструктурным объектам. Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто до сих пор делает ставку на войну, и чтобы относительно касается многострадальной Украины перевесило стремление мира, чтобы предотвратить любую эскалацию и открыть дорогу к прекращению огня и к диалогу", - сказал Франциск.

"Наша неустанная молитва также возносится за многострадальную Украину: пусть же Господь подаст украинцам утешение, стойкость в этих испытаниях и надежду мира", - сказал Папа, добавив: "Можем молиться за Украину, говоря: Поспеши, Господи!"

Он также упомянул о жертвах теракта, который произошел в Стамбуле 13 ноября.