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Новости Видео Война
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Папа Римский о ракетных ударах по Украине: Молимся, чтобы те, кто до сих пор делает ставку на войну, передумали. ВИДЕО

Папа Римский Франциск, как и каждую среду, завершил всеобщую аудиенцию призывом не переставать молиться за Украину. Он отдельно вспомнил произошедшие накануне массированные ракетные обстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

Читайте также: Война в Украине не решится "инфантильной логикой оружия", нужна "мягкая сила диалога", - Папа Римский Франциск

"С чувством боли и тревоги я воспринял новость о новой, еще более мощной ракетной атаке на Украину, нанесшей огромный ущерб многим гражданским инфраструктурным объектам. Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто до сих пор делает ставку на войну, и чтобы относительно касается многострадальной Украины перевесило стремление мира, чтобы предотвратить любую эскалацию и открыть дорогу к прекращению огня и к диалогу", - сказал Франциск.

"Наша неустанная молитва также возносится за многострадальную Украину: пусть же Господь подаст украинцам утешение, стойкость в этих испытаниях и надежду мира", - сказал Папа, добавив: "Можем молиться за Украину, говоря: Поспеши, Господи!"

Он также упомянул о жертвах теракта, который произошел в Стамбуле 13 ноября.

Автор: 

обстрел (27685) Папа Римский (454) Франциск (181)


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Топ комментарии
+22
Маразматик старий... Хто там про гуманізм казав?
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16.11.2022 17:06
+16
***** и папу римского, и маму римскую, и бабку римсую и внучку римскую и жучку римскую на фуфельнике вертело. оно понимает только язык силы
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16.11.2022 17:06
+12
ті це хто??? знову свого грошового мішка ***** не конкретизує?
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16.11.2022 17:07
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Маразматик старий... Хто там про гуманізм казав?
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16.11.2022 17:06 Ответить
+++ а повинен заявити про хрестовий похід на сатану!
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16.11.2022 17:22 Ответить
Нехай пробачать мене католики, папа - старий меркантильний пе@ераст, який продав свою душу російському сатані.Нагадайте, будь ласка, скільки путінських грошей на рахунках банку ватікану??
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16.11.2022 18:04 Ответить
Чи мали ви право таке писати,зовсiм не знаючи цю людини? Звiдки ви взяли що вiн меркантильний?))
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16.11.2022 19:12 Ответить
Хачу тоже ни х не делать, читать всякую муйню и чтоб весь мир меня в, жопу целовал
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16.11.2022 18:28 Ответить
Для початку заведiть собi з десяток пiдлеглих гавномiсiв...Далi все пiде як по маслу..
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16.11.2022 19:15 Ответить
***** и папу римского, и маму римскую, и бабку римсую и внучку римскую и жучку римскую на фуфельнике вертело. оно понимает только язык силы
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16.11.2022 17:06 Ответить
Бажаю йому аби його бог до себе по ближче його прибрав.
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16.11.2022 17:06 Ответить
о - сатанiст вилiз
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16.11.2022 17:06 Ответить
слева папа, справа пригожин. Не перепутайте.
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16.11.2022 17:11 Ответить
есть ещё аналогичная нераздельная пара "гундяй - япончик"
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16.11.2022 17:16 Ответить
Виліз, так....а тільки прийдеться і таке терпіти, якщо ми зібралися доєднатися повноцінно до такого світу
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16.11.2022 17:14 Ответить
Короче мій висновок за сьогодні такий,кому цікаво
Щоб не оголошувати війну *****,НАТО сказало що це Українська ракета...одна,вчора було дві
ось так малята..но це не точно)
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16.11.2022 17:07 Ответить
Дивно що Папа це не включив у свою потужну промову:

З почуттям болю та тривоги я сприйняв новину, як Україна нанесла ракетного удару по Польщі
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16.11.2022 17:14 Ответить
то були не фермери,а ховрахи..Бiйки не буде,розходимся...
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16.11.2022 19:20 Ответить
Вся суть религии
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16.11.2022 17:07 Ответить
ті це хто??? знову свого грошового мішка ***** не конкретизує?
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16.11.2022 17:07 Ответить
од такої потужної промови, точно, й еродоган перекрестився.
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16.11.2022 17:07 Ответить
Можно начинать с себя- закрыть счет кремлю в Ватикане
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16.11.2022 17:08 Ответить
Нащо молитися, якщо воно ніяк не впливає на результат? Хай грошей випишуть - хоч якась буде від них користь.
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16.11.2022 17:08 Ответить
Чому не ляпнув: обидві сторони конфлікту мають утриматись від ударів по інфраструктурі?

Не Папа, а якийсь ряжений
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16.11.2022 17:08 Ответить
Якщо обидві сторони, то буде і до *****, а так звернення тільки до України.
"Щоби Господь навернув серця тих, хто досі робить ставку на війну". З точки зору ватіканського попа ставку на війну робить Зеленський, саме його він закликав іти до ***** на переговори. І на саміті G20 Зеленський також відповів, що з кремлівським, кривавим вбивцею торгу не буде.
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16.11.2022 17:22 Ответить
краще б ви, дядечко, гіменця поїли!
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16.11.2022 17:08 Ответить
За.бал
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16.11.2022 17:09 Ответить
ой...и хто ж это сделал?
неужели вяликий и гуманный ваенный рэфэ, васпитанный на пушкине и достоевском????
и когда ж уже кто-то там одумается и передумает делать ставку на войну? а *****?? не..???
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16.11.2022 17:10 Ответить
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16.11.2022 17:10 Ответить
Молитви ніколи не допомагали, це все самообман.
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16.11.2022 17:11 Ответить
Допомагають,самообман -це теорія дарвіна.
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16.11.2022 18:21 Ответить
Клоун римский.....ПНХ
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16.11.2022 17:11 Ответить
Теперь понятно, почему в латинокатолических странах десятилетиями такая преступность высокая и целые наркокартели творят шо хотят. Там тоже стоят на коленях и молятся перед агрессором, прося пощады и снисхождения. Умоляют передумать. Фу, ну и мусор человечества.

Отвечать на зло необходимо десятикратным злом. Так работает в жизни и ни разу в истории человечества этот подход не подводил. Российским либералам на заметку. Если хотите, чтобы вас на митинге не били дубинкой, то один раз забейте свинцовой трубой жену и дочь парочки росгвардейцев, сняв это на видео и показав, за что именно вы их казнили, и внезапно окажется, что росгвардия стоит по стойке смирно и даже не пытается разгонять мирный митинг, несмотря на приказ от командира, которого в свою очередь тоже не будет, если с семьей командира произойдет тоже самое. Это подход называется "эмпатией", а именно говорить с человеком на том языке, который тот понимает и на котором говорит сам. Просто эмпатия и ничего больше.
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16.11.2022 17:12 Ответить
От хитрий яки. І кого він має на увазі під словом «тих»
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16.11.2022 17:13 Ответить
Цей "папа" зломився-давайте іншого! А може "маму-римську"! Що це в них там порушують гендерну рівність?!!
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16.11.2022 17:13 Ответить
А може замінити його на "воно", ну, тобто, ні чоловік, ні жінка, андрогівно якесь? А чого, тепер вже і таке існує. І це правильно - не повинно відчувати ніякого потягу до плотських гріхів
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16.11.2022 17:24 Ответить
***** молишься! не искренне!
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16.11.2022 17:14 Ответить
порвало )))
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16.11.2022 17:20 Ответить
Папка! Папулька,цього мало! Хай по Риму пронесуть хрест,наприклад,Суровікін з Арестовичем! Тоді вже точно,їх серця навернуться до миру і гуманізму!
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16.11.2022 17:14 Ответить
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16.11.2022 20:37 Ответить
Цікавао скіль у Ватикані "обертається" кацапських коштів , якщо є такі?
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16.11.2022 17:15 Ответить
Краще б ти молився щоб вони повиздихли!
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16.11.2022 17:17 Ответить
Этот папа из известного церковного ордена. Недаром "иезуит" стало нарицательным
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16.11.2022 17:17 Ответить
Діду, так це ж тоті файні расєяни по дастаєвкаму...))
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16.11.2022 17:17 Ответить
Кончена тварина у рясі!
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16.11.2022 17:18 Ответить
Цікаво яка Яхта була взамін того " Передумали" ?
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16.11.2022 17:18 Ответить
Ну, ось ми вирішили воювати до кінця, так це виходить повинні припинити і здаватись? Як усе неоднозначно...
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16.11.2022 17:19 Ответить
та що ви накинулись, зла нам не бажає і на тому добре
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16.11.2022 17:19 Ответить
До 14го і ми думали, що кацап нам зла не бажає.
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16.11.2022 17:36 Ответить
Не зря моя бабушка говорила, что два самых больших грешника - это поп и колхозный председатель !
П.С.
По ходу Папа читает не Достоевского, а Ги де Мопассана.....
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16.11.2022 17:20 Ответить
Й..нутий якийсь папа. Мамою був би краще.
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16.11.2022 17:22 Ответить
Мабуть, в небесній канцелярії бардак, раз на землі слугами Господніми такий Папа, кірило моцковський,кадирківські мулли ...
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16.11.2022 17:24 Ответить
Вони ж з неба не падають,люди обирають.
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16.11.2022 18:23 Ответить
Новинський допоможе: лаврський «диригент» співу «Звон плывёт над россиею» тікає за кордон
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16.11.2022 17:24 Ответить
І не питай, по кому подзвін...
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16.11.2022 17:28 Ответить
Колись Папи на таких вбивць, як кацапи накладали анафему, тобто церковне прокляття. Пишуть старі хроніки, що це начебто діяло. В усякому разі такому не можна було надавати будь-яку допомогу, надавати прихисток, чи вести якісь спільні справи. Цей Папа якось вибірково і однобоко виконує церковні приписи. Якась надто велика поблажливість у нього до вбивць і сатаністів. Можливо, йому час перейти на Світлу сторону, сторону Спасителя?
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16.11.2022 17:24 Ответить
Моліться, щоб канібал передумав бути канібалом і з понеділка став вегетаріанцем.
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16.11.2022 17:27 Ответить
Та нє, він хоче, щоб ми перестали битися і дали себе убити заради миру.
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16.11.2022 17:44 Ответить
просто прокляни кацапів
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16.11.2022 17:29 Ответить
Коли Господь хоче когось покарати, він відбирає розум. Цей папа ввійде в історію як Франциск Безглуздий.
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16.11.2022 17:31 Ответить
Так це ж ракети гуманізму віл нащадків Достоєвського...
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16.11.2022 17:32 Ответить
Лівак-завжди лівак. Навіть якщо він в сані Папи. Стурбовані, сильно стурбовані, дуже сильно стурбовані, молимося, весь час молимося-це просто весела та солодка пісенька для диктаторів типу путіна. Він сміється з тих корисних ідіотів і робить свою брудну справу.
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16.11.2022 17:34 Ответить
слабый, як мукачівське пиво ...
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16.11.2022 17:34 Ответить
Anioły i Demony(за прибл 6 год до ракетного удару) поруч...після вчорашнього папі францизку треба не молитися, а сповідатися.
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16.11.2022 17:35 Ответить
А чи бачив «папа» відео, як російська кримінальне угрупування тлумачать класика Достоевського. Сокири, правда, не було, але вони не розгубилися
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16.11.2022 17:37 Ответить
Єдина вірна молитва звучить у виконанні ЗСУ
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16.11.2022 17:41 Ответить
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16.11.2022 17:43 Ответить
Папка-дурак только для наивных. Ватикан держит личные путинские миллиарды.
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16.11.2022 17:44 Ответить
Что папа Римский, что мама Московская...скользкий и мутные.
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16.11.2022 17:44 Ответить
Единственное, что подкодит под ответ, это слова из одной древней песни:

Храмы здесь ни к чему и бесполезны молитвы

Да и каяться некогда нам..

Только жертвы рассыпаны щедро по нашему следу

Но видно воин отважно идущий на битву

Очень нашим угоден богам

Раз они каждый раз отдают в наши руки победу..
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16.11.2022 17:49 Ответить
гроші він любить більше ніж боїться Бога)) треба йому нагадати 43й Псалом та главу 24 Книги Левита
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16.11.2022 17:51 Ответить
Оооо, виліз корєш пуйла.... Аргентинський клоун!
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16.11.2022 17:57 Ответить
чому в світі стільки багато людей які займаються нікому не потрібною ******
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16.11.2022 17:59 Ответить
Стесняюсь спросить,а задавался ли Папа вопросом почему его молитвы до Боговых ушей не доходят?
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16.11.2022 18:07 Ответить
Старый педофил ты лучше отдай Украине бабки украденные другим старым педофилом обколотым ботаксом, которые он прячет в ватекане и благодоря которым ты включашь дурака и делаешь вид, что ни чего не плнимаешь...
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16.11.2022 18:12 Ответить
Як Бог може слухати антихриста.
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16.11.2022 18:19 Ответить
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16.11.2022 18:18 Ответить
Куда сбрасываться на лечение?
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16.11.2022 18:19 Ответить
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16.11.2022 18:30 Ответить
помолись лучше чтоб сдох кремлевский ******** и вся свинособачья ***** утонула в ватном болоте..............................................................***........Прости Господи.
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16.11.2022 18:38 Ответить
папанька как-то не того... что-то с ним не то... неадекватный...
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16.11.2022 18:49 Ответить
здохни і не ***** сектант
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16.11.2022 19:05 Ответить
"ті, хто досі робить ставку на війну". Це адресовано українському керівництву.
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16.11.2022 19:29 Ответить
Он **-ый или притворяется?
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16.11.2022 19:30 Ответить
А хто ж це робить ставку на війну? Може підерація, що пускає сотні ракет?
Та ні, вочевидь понтифік натякає на Україну, що не хоче йти на "мирні переговори" (читай - капітуляцію) 🤬
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16.11.2022 20:42 Ответить
Молимося щоб той хто любить трахати маленьких хлопчиків нарешті постав перед судом божим!
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16.11.2022 21:35 Ответить
Тьфу блин опять этот даун.
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16.11.2022 21:53 Ответить
 
 