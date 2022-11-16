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Российские мобики-оккупанты по приказу командира соорудили "противотанковые" ежи из нарубленных веток. ВИДЕО

Российские мобики-оккупанты по приказу своего командира сделали из веток "противотанковые" ежи для защиты от украинской бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "аналоговнетных" оборонных конструкций на позиции оккупантов опубликована в соцсети.

"Армия кацапии и "анало-говнет" технологии. Мобики узнали, что на них прут украинские танки. Но офицер не растерялся и дал команду делать противотанковые "ежи". Мобики сделали 4 штуки и почувствовали себя в полной безопасности", - пишут авторы публикации.

Также читайте: Российский танк Т-62, сделанный 55 лет назад, затрофеили украинские бойцы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19598) оружие (10254) технологии (674)


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Топ комментарии
+59
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16.11.2022 17:28
+24
Армія-імітація.
Анекдот із дитинства згадався. Прапорщик вкрав зі складу всі автомати та продав, а грошима поділився з командиром полку. А тут вчення і він питає командира: - Що робитимемо?
- А скажемо солдатам нехай вони біжать в атаку і кричать "тра-та-та".
Так і вчинили. Солдати цього полку кричать "тра-та-та", їм назустріч біжить здоровань і кричить "Бух! Бух!", а там - вдалині ще три льотчики розкинули руки і дзижчать - "Жу-у-у-у..."
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16.11.2022 17:36
+24
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16.11.2022 17:56
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Правила форума Совет форумчан
параша, вона і в африці параша
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16.11.2022 17:27 Ответить
СКОРО! Росийский танк на полях сражений
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16.11.2022 18:27 Ответить
нет, мы ни хрена не понимаем))) на самом деле - это "зимние" ежи. будет холодно - пойдут на растопку)))
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17.11.2022 08:54 Ответить
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16.11.2022 17:28 Ответить
зоопарк тайган. всем и так известно,где
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16.11.2022 17:51 Ответить
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16.11.2022 17:56 Ответить
Чудовий пост... радію гумору моїх співвітчизників. Класс
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16.11.2022 17:54 Ответить
Проти лисапета пійде.
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16.11.2022 17:28 Ответить
Ні.... з велосипедами я на ТИ давно, не зупинить. Хіба що лайном обмазати.... щоб не замазитися - проду повз такого витвору фотифікації
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16.11.2022 17:55 Ответить
Вони думали по ним їхатимуть оті бутафорські танки?
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16.11.2022 17:29 Ответить
Просто мітка на дорозі,де наприклад міна.
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16.11.2022 19:21 Ответить
шо то за ****** чурки?
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16.11.2022 17:30 Ответить
Так вони можливо ту танку в очі не бачили. А барана бачили. Ото й лумають, шо не може бути танкч більша за барана. Чи за ігака у крайньому випадку. А якби оті конструкції поз'єднювати колючим дротом, то навіть верблюд не пройде! 😊
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16.11.2022 17:41 Ответить
Н татарском говорят.
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16.11.2022 17:58 Ответить
Тюрські мови більш м'які. Тут чи тувінці, чи буряти... Груба мова. Тількі кацапські мати виділяються....
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16.11.2022 19:45 Ответить
Та вони ще і ***...ті!
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16.11.2022 18:07 Ответить
чего не с картона?
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16.11.2022 17:31 Ответить
Не було під рукою
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16.11.2022 18:12 Ответить
Якутського церетелi теж мoгли б пlдключити до роботи..
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16.11.2022 19:32 Ответить
Як в анекдоті,купа руских матів і в кінці "наше командованіє" !
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16.11.2022 17:31 Ответить
шож ты, урюк, воюешь за "это ваше командование"!?
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16.11.2022 17:32 Ответить
дикарство з паРашi ))
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16.11.2022 17:33 Ответить
Мобіки креативні
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16.11.2022 17:34 Ответить
та да...у них общество туле шойга с гундяйкиным очолюйе...
а рогозин аненербе...
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16.11.2022 18:19 Ответить
Це класика кацапської творчості - з гівна та палок. Гівно буде трохи пізніше, коли побачать танки ЗСУ
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16.11.2022 17:34 Ответить
не ну ето шутка )
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16.11.2022 17:36 Ответить
нифига )))
у них есть и другие аналоговнеты - жестяные каски и броники из пенопласта))))
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16.11.2022 17:42 Ответить
так цеж нацмени, вони на полігоні в рашці бачили надувні танки - от і зробили проти них )))
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16.11.2022 17:36 Ответить
Армія-імітація.
Анекдот із дитинства згадався. Прапорщик вкрав зі складу всі автомати та продав, а грошима поділився з командиром полку. А тут вчення і він питає командира: - Що робитимемо?
- А скажемо солдатам нехай вони біжать в атаку і кричать "тра-та-та".
Так і вчинили. Солдати цього полку кричать "тра-та-та", їм назустріч біжить здоровань і кричить "Бух! Бух!", а там - вдалині ще три льотчики розкинули руки і дзижчать - "Жу-у-у-у..."
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16.11.2022 17:36 Ответить
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16.11.2022 17:48 Ответить
Нужно ещё траву красить. Диды красили
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16.11.2022 17:36 Ответить
Дембель в военкомате становится на учет.
- Чем в армии занимался?
- Плац подметал, картошку чистил.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- А чего научили, то и буду делать. Плац перед ним подмету и картошки начищу.
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16.11.2022 17:39 Ответить
А зачем чмобикам вообще победа оркостана или военные успехи? В чем их профит? В защите народов бамбаса и крыма? Та им плевать на них, они им сами не нравятся, крымчане их кидали на бабки и кормили говном из сотен канализационных труб в море даже без простейшего септика-сепаратора на сбор твердых отходов копеечного, чтобы только мочу сливать, а отходы откачивать. А бамбасята-сепары для них либо безумные нацики-православные, либо преступники обычные, либо проститутки за 5000 рублей фоткающиеся за дохлого мужа, все нормальные оттуда свалили до 16-го года давным давно. Чмобики же своими глазами видят, как Ксюша Шойгу получила 10+10 миллиардов рублей на туристический бизнес за полгода последних, а это их деньги на экипировку и вооружения. И они хотят ее ограбить и изнасиловать (вроде все зубы на месте, ну хотя бы импланты же есть, значит красотка настоящая по критериям орков), так как в Бахмуте или наоборот в Сватово денег больше нет, все уехали, вывезли, ограбили до них или сожгли уже, нету и не будет, им ничего не достанется, та и кадыровцы сзади стоят все отнимут. Задача чмобиков - сливать свою технику и сливать свои товарищей, чтобы их всех перебили и как можно скорее начать вооруженный мятеж против *****, а там сразу и профит появится, и враг будет попроще, пару сотен тысяч мусорков, которые такие же деревенские орки как и они сами, а значит с ними можно объединиться и пойти грабить и трахать Ксюшку вместе.
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16.11.2022 17:36 Ответить
ммм, БЮабченко грит - я в окопе с челом, а он ржет под обстрелом., я(Аркадий) ему - эээ, че ржешь то, тот
-- хаха, да горы увидел вот...
ну вот. подумай сам.
ролик там можешь найти, вроде в эстонское радио делал эфир.
так шо .. извини, но ватники - это ... кхм, это вроде бы .. я не знаю, но такое го вно в плен не берут, это же ужас
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16.11.2022 17:56 Ответить
мощара , осли не пройдуть
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16.11.2022 17:37 Ответить
Який цікавий діалект росіянської мови
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16.11.2022 17:40 Ответить
Але робити їжаки з металу треба час і треба сварка а електроенергії не вистачає ось тому зробили із гілок -це для звіту і бронетехніку ці гілки не зупинять .
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16.11.2022 17:42 Ответить
Чюю моськовське нарєчіє!
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16.11.2022 17:42 Ответить
ты не в ту сторону давсуппобелариба лубарулибамкутора ларабу.,
а ведь спрос будет не за лурабкуматумба, а за путина.
рабы ..... путинские.
даст Аллах чтобы до Владика дошли эстонцы, они то спросят за много чего.
Ну ясно что будет ВСУ там нет ггг
ни одна **** не уйдет.
это будет классическое освобождение, все уроды будут просто перед освобождением тупо уже не нуждаться в таковом.
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16.11.2022 17:44 Ответить
А може їхній "фігвам'' отак по домашньому щоб було
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16.11.2022 17:45 Ответить
песня... прям заслушаться можно))))
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16.11.2022 17:45 Ответить
Рузге ізик. Це мабуть ті самі слаАавяні, яких за словами кацапів клятий захід змусив в Україні воювати
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16.11.2022 17:56 Ответить
Яка це русня? Славянє...*****
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16.11.2022 17:47 Ответить
Готуються воювати з НАТО. Будуть зупиняти велосипедні війська з Нідерландів (і то ще фіг тих нідерландців зупиниш, хто був в Амстері - знає).
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16.11.2022 17:47 Ответить
Не треба робити з москалів дурнів, це серйозний, потужний ворог. А даний випадок свідчить лише про те, що командир намагається завантажити хоч і дурною роботою чмобиків, але щоб у такий чин навести дисципліну у підрозділі. Та ще треба пам'ятати, що автомат у руках дурня - все одно є зброя і він стріляє у наш бік. А для того щоб того дурня вбити нам треба таки ризикувати життям солдатів і витрати певні ресурси.
Гнилий допис, я так вважаю, шкідливий.
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16.11.2022 17:49 Ответить
Були б "вумнi", не лiзли б проти всього миру.
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16.11.2022 17:52 Ответить
Hey,
Cuba, Nicaragua and Zambia are
nice countries,
with a nice climate.

If their Oligarchs would have build their
datchas,
bought football clubs
and anchored their yachts there,
they would not "suffer" from frozen assets.
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16.11.2022 18:32 Ответить
Scrivami in tedesco, intanto sei residente.
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16.11.2022 19:09 Ответить
Bitte schön:

Hey,
Cuba, Nicaragua und Zambia sind
hübsche Länder,
mit einem netten Klima.

Wenn ihre Oligarchen dort
ihre Datschas gebaut,
Fussball-Vereine gekauft,
und Yachten geankert hätten,
würden sie nicht an eingefrorenem Eigentum "leiden" .
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17.11.2022 15:21 Ответить
Ben li sta. Punizione giusta.
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17.11.2022 17:06 Ответить
так само, але на фронті поржати з таких чмобів - це певно супер.
ясно шо ніхто не буде применшувати бойову ефективність Боярина з автоматом, проте вб.є його зі сміхом)
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17.11.2022 09:01 Ответить
Ти ж диви кепкують вони - "далбайоби ета наше ************" - наче самі від свого ************ чимось відрізняються, дебіли
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16.11.2022 17:51 Ответить
якийсь наш солдат сказав - нам повезло шо проти нас дебіли.
ну в принципі той же Міллі давав ЗСУ місяць спротиву(ну ясно Єрмак і т.д.), але настільки от як на відео Міллі навіть не снилось
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17.11.2022 08:59 Ответить
Буряты или калмыки? группа монгольских языков
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16.11.2022 17:55 Ответить
із деревяних чурок звязали їжака цікаво хто це зробив.
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16.11.2022 18:18 Ответить
Маты рашкинские через слово зато
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16.11.2022 20:57 Ответить
Безысходность омрачила, ихнюю лишнюю хромосому! ,
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16.11.2022 17:56 Ответить
А, ну фсьо, *******-холодець. Тут навіть Абрамси ті їжачища не поламають.
Переігралі, хітрожопиє русскіє Фсьо пропало, треба зупиняти наступ і домовлятися десь посередині... :С
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16.11.2022 18:04 Ответить
Це ж совкова класика радянської армії доби брєжнєвського *застоя* ) : *Чем больше в армии дубов - тєм крєпчє наша оборона !* )))
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16.11.2022 18:11 Ответить
А чмобіки-зеки, в свою чергу, наліпили муляжів гранат з хліба
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16.11.2022 18:14 Ответить
цей дорогоцінний релікт кацапської дурості треба поставити поряд із вкраденим унітазом і пральною машиною в музеї ганьби, який побудують у Києві після війни. Внуки будуть здивовані.
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16.11.2022 18:15 Ответить
доповню--собача будка з під Києва..і дитячий потяг з під Херсону
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16.11.2022 20:07 Ответить
Ничего не понял но очень интересно....Какой же всё таки сложный этот руzzкий языг.....
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16.11.2022 18:17 Ответить
Пустите им картонный танк.
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16.11.2022 18:18 Ответить
Как-то три мышки захотели стать ёжиками. Пошли к сове совета просить. А она им и говорит: «Идите на запад леса, найдите самый высокий дуб, а у дуба - самый толстый корень. У этого корня растёт зелёный огурец. Съешьте его целиком, и тогда сможете стать ёжиками. Только когда будете есть, а во рту начнёт колоть, не пугайтесь. Это значит, у вас иголки растут».
Пошли мыши на запад леса, нашли самый высокий дуб и самый толстый корень. Видят, стоит огурец. Большой да колючий. Кусают мыши раз, кусают два - больно-о-о-о. Но как вспомнят, что сова сказала, так вгрызаются с новой силой. После этого случая и родилась легенда о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».
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16.11.2022 18:22 Ответить
So, the owl can just collect their corpses,
without hunting.
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16.11.2022 18:36 Ответить
а чО?!
Птоти надувних Армат саме те!
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16.11.2022 18:32 Ответить
Із гівна і палок. Питання - де гівно? Вкрали? Півня зліпили?
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16.11.2022 18:39 Ответить
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16.11.2022 19:50 Ответить
Что же не покрасили? Они же заржавеют.
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16.11.2022 20:53 Ответить
Какие то манкурты базарят.
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16.11.2022 21:56 Ответить
Вся рашкинская армия это очередная серия ДМБ))
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16.11.2022 22:29 Ответить
Из говна и палок
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17.11.2022 00:41 Ответить
Вперше почув - вся розмова на якомусь родном наречії ( напевне Джаншути) але матюки не мають аналогів їх цитують по оригіналу -е..............ть і т.д. Інтернаціоналісти.
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17.11.2022 07:20 Ответить
Чудові їжаки, чо ви ржотє. Наші танкісти будуть у захваті. )
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17.11.2022 08:35 Ответить
Милли!(нач. ГШ Байдена)
это с ЭТИМ надо вести переговоры, или с ходящим в чемодан бункерным дедком?
кстати ролик нереально доставил удов.
вот бы Бабченко желчно сказал шото навроде - Ну вот видите, их гонят на смерть, а они и рады, мир увидели, себя копытами пораскинули, лепотааа
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17.11.2022 08:55 Ответить
Еж мобильный переносной (ЕМП).
При отступлении берется с собой, что бы потом опять не искать исходный материал - палки (гoвнo всегда при себе и выделяется в большом количестве при приближении ВСУ).
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17.11.2022 13:43 Ответить
Який чистий ісконно рюзьській ізіг...
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24.12.2024 12:40 Ответить
Справжній узькій)))
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25.12.2024 01:49 Ответить
 
 