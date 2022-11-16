Российские мобики-оккупанты по приказу командира соорудили "противотанковые" ежи из нарубленных веток. ВИДЕО

Российские мобики-оккупанты по приказу своего командира сделали из веток "противотанковые" ежи для защиты от украинской бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "аналоговнетных" оборонных конструкций на позиции оккупантов опубликована в соцсети.

"Армия кацапии и "анало-говнет" технологии. Мобики узнали, что на них прут украинские танки. Но офицер не растерялся и дал команду делать противотанковые "ежи". Мобики сделали 4 штуки и почувствовали себя в полной безопасности", - пишут авторы публикации.

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