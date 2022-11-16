Российские мобики-оккупанты по приказу командира соорудили "противотанковые" ежи из нарубленных веток. ВИДЕО
Российские мобики-оккупанты по приказу своего командира сделали из веток "противотанковые" ежи для защиты от украинской бронетехники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "аналоговнетных" оборонных конструкций на позиции оккупантов опубликована в соцсети.
"Армия кацапии и "анало-говнет" технологии. Мобики узнали, что на них прут украинские танки. Но офицер не растерялся и дал команду делать противотанковые "ежи". Мобики сделали 4 штуки и почувствовали себя в полной безопасности", - пишут авторы публикации.
Топ комментарии
+59 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий16.11.2022 17:28 Ссылка
+24 arye z.
показать весь комментарий16.11.2022 17:36 Ссылка
+24 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий16.11.2022 17:56 Ссылка
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а рогозин аненербе...
у них есть и другие аналоговнеты - жестяные каски и броники из пенопласта))))
Анекдот із дитинства згадався. Прапорщик вкрав зі складу всі автомати та продав, а грошима поділився з командиром полку. А тут вчення і він питає командира: - Що робитимемо?
- А скажемо солдатам нехай вони біжать в атаку і кричать "тра-та-та".
Так і вчинили. Солдати цього полку кричать "тра-та-та", їм назустріч біжить здоровань і кричить "Бух! Бух!", а там - вдалині ще три льотчики розкинули руки і дзижчать - "Жу-у-у-у..."
- Чем в армии занимался?
- Плац подметал, картошку чистил.
- А что делать будешь, если враг нападет?
- А чего научили, то и буду делать. Плац перед ним подмету и картошки начищу.
-- хаха, да горы увидел вот...
ну вот. подумай сам.
ролик там можешь найти, вроде в эстонское радио делал эфир.
так шо .. извини, но ватники - это ... кхм, это вроде бы .. я не знаю, но такое го вно в плен не берут, это же ужас
а ведь спрос будет не за лурабкуматумба, а за путина.
рабы ..... путинские.
даст Аллах чтобы до Владика дошли эстонцы, они то спросят за много чего.
Ну ясно что будет ВСУ там нет ггг
ни одна **** не уйдет.
это будет классическое освобождение, все уроды будут просто перед освобождением тупо уже не нуждаться в таковом.
Гнилий допис, я так вважаю, шкідливий.
Cuba, Nicaragua and Zambia are
nice countries,
with a nice climate.
If their Oligarchs would have build their
datchas,
bought football clubs
and anchored their yachts there,
they would not "suffer" from frozen assets.
Hey,
Cuba, Nicaragua und Zambia sind
hübsche Länder,
mit einem netten Klima.
Wenn ihre Oligarchen dort
ihre Datschas gebaut,
Fussball-Vereine gekauft,
und Yachten geankert hätten,
würden sie nicht an eingefrorenem Eigentum "leiden" .
ясно шо ніхто не буде применшувати бойову ефективність Боярина з автоматом, проте вб.є його зі сміхом)
ну в принципі той же Міллі давав ЗСУ місяць спротиву(ну ясно Єрмак і т.д.), але настільки от як на відео Міллі навіть не снилось
Переігралі, хітрожопиє русскіє Фсьо пропало, треба зупиняти наступ і домовлятися десь посередині... :С
Пошли мыши на запад леса, нашли самый высокий дуб и самый толстый корень. Видят, стоит огурец. Большой да колючий. Кусают мыши раз, кусают два - больно-о-о-о. Но как вспомнят, что сова сказала, так вгрызаются с новой силой. После этого случая и родилась легенда о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус».
without hunting.
Птоти надувних Армат саме те!
это с ЭТИМ надо вести переговоры, или с ходящим в чемодан бункерным дедком?
кстати ролик нереально доставил удов.
вот бы Бабченко желчно сказал шото навроде - Ну вот видите, их гонят на смерть, а они и рады, мир увидели, себя копытами пораскинули, лепотааа
При отступлении берется с собой, что бы потом опять не искать исходный материал - палки (гoвнo всегда при себе и выделяется в большом количестве при приближении ВСУ).