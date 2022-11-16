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Россияне заминировали здание Управления полиции в Херсоне: его пришлось взорвать. ВИДЕО

Перед бегством российские оккупанты заминировали здание Главного управления полиции Херсонской области так, что его пришлось взорвать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

"Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня (16 ноября - ред.) стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать взрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим".

Клименко сообщил, что всего полицейские саперы с начала деоккупации уже обследовали более 400 га освобожденных территорий Херсонщины.

Саперы изъяли более 4 тысяч взрывоопасных предметов.

Глава Нацполиции призвал не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты.

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Автор: 

минирование (1446) оккупация (10188) Нацполиция (16550) Херсон (2873)


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Топ комментарии
+12
Напевне треба було знищити купу документів , щоб ніхто і ніколи не дізнався як на початку війни "херої" п'ятами накивали
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16.11.2022 19:08
+8
Мабуть, там працювали фахівці, які розслідували вбивство Катерини Ганзюк...
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16.11.2022 18:52
+7
Навіть вибухотехніки ментів не *******
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16.11.2022 18:33
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кароче кучковаться вредно...каждому мусору по будке.
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16.11.2022 18:24 Ответить
Да!по собачьей будке!
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16.11.2022 18:57 Ответить
Навіть вибухотехніки ментів не *******
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16.11.2022 18:33 Ответить
відкусується червоний провід...або білий.
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16.11.2022 18:44 Ответить
Мабуть, там працювали фахівці, які розслідували вбивство Катерини Ганзюк...
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16.11.2022 18:52 Ответить
шоб друзяк не палить....
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16.11.2022 19:02 Ответить
Напевне треба було знищити купу документів , щоб ніхто і ніколи не дізнався як на початку війни "херої" п'ятами накивали
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16.11.2022 19:08 Ответить
Тільки разом з мусорами.
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16.11.2022 19:11 Ответить
певно шо там людей катували, а щоб не залишати доказів заминували посерьозному
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16.11.2022 19:21 Ответить
Знищили всі докази своєї зради.
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16.11.2022 19:43 Ответить
 
 