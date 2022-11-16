В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках – американского или европейского происхождения.

Об этом сообщают расследователи проекта Trap Aggressor, исследовавшие детали иранского беспилотника Shahed-136 в партнерстве с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), передает Цензор.НЕТ.

Shahed-136 производится Иранской авиационной промышленной компанией или HESA. Вес беспилотника около 200 килограммов, 40 из которых – боевая часть. Заряд взрывчатки вместе с оптикой для точной атаки расположен в передней части БПЛА. Камикадзе запускаются с грузовика из залпового огня, могут летать со скоростью более 185 километров в час. Российская армия переименовала самолет в Герань-2, чтобы замаскировать иранское происхождение этого оружия.

В дроне-камикадзе, сбитом украинскими военными 13 октября 2022 над морем в районе города Одесса, в результате падения была потеряна боевая часть вооружения. Остальные детали – не пострадали.

Единственная деталь родного производства – силовая установка или же двигатель. Компания-производитель – иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).

Начинка "Шахедов", за исключением двигателя, полностью состоит из иностранных компонентов. Украинским разведчикам удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей из США. Сервопривод американской Hitec USA Group, элементы питания японской Panasonic, канадская керамическая антенна Tallisman. Плата управления собрана по японским и американским деталям. Плата блока питания из немецких и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор".

Платы, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники производства печально известной компании Texas Instruments, продолжавшей работать в России после оккупации Крыма и агрессии на Донбасс в 2014 году.

В ГУР идентифицировали и украинские детали – электрические реле, производства Харьковского государственного завода "Радиореле".

Эксперты из Независимой антикоррупционной комиссии разослали более 35 писем всем компаниям, детали которых были обнаружены в иранских БПЛА. На сегодняшний день получили только 3 ответа и это - отписки.

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