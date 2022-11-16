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В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках – американского или европейского происхождения.

Об этом сообщают расследователи проекта Trap Aggressor, исследовавшие детали иранского беспилотника Shahed-136 в партнерстве с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), передает Цензор.НЕТ.

Shahed-136 производится Иранской авиационной промышленной компанией или HESA. Вес беспилотника около 200 килограммов, 40 из которых – боевая часть. Заряд взрывчатки вместе с оптикой для точной атаки расположен в передней части БПЛА. Камикадзе запускаются с грузовика из залпового огня, могут летать со скоростью более 185 километров в час. Российская армия переименовала самолет в Герань-2, чтобы замаскировать иранское происхождение этого оружия.

В дроне-камикадзе, сбитом украинскими военными 13 октября 2022 над морем в районе города Одесса, в результате падения была потеряна боевая часть вооружения. Остальные детали – не пострадали.

В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование 01

Единственная деталь родного производства – силовая установка или же двигатель. Компания-производитель – иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).

В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование 02

Начинка "Шахедов", за исключением двигателя, полностью состоит из иностранных компонентов. Украинским разведчикам удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей из США. Сервопривод американской Hitec USA Group, элементы питания японской Panasonic, канадская керамическая антенна Tallisman. Плата управления собрана по японским и американским деталям. Плата блока питания из немецких и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор".

В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование 03

Платы, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники производства печально известной компании Texas Instruments, продолжавшей работать в России после оккупации Крыма и агрессии на Донбасс в 2014 году.

В ГУР идентифицировали и украинские детали – электрические реле, производства Харьковского государственного завода "Радиореле".

В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование 04

Эксперты из Независимой антикоррупционной комиссии разослали более 35 писем всем компаниям, детали которых были обнаружены в иранских БПЛА. На сегодняшний день получили только 3 ответа и это - отписки.

Читайте также: "Злые птицы" будут догонять россиян, - волонтеры открыли сбор на дроны-камикадзе, которые будут зачищать Херсонщину от оккупантов

Автор: 

Иран (1823) расследование (3045) дроны (4060)


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Топ комментарии
+19
наглядний приклад як діють санкції
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16.11.2022 18:57
+9
Санкции работают🤡🤡🤡
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16.11.2022 18:58
+7
Шо казати-бабло є бабло,нажаль для багатьох воно важливіше за людські життя...
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16.11.2022 19:01
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Нужна помощь нашим героям

https://www.facebook.com/malcev.v/videos/671450687702717
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16.11.2022 18:57 Ответить
наглядний приклад як діють санкції
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16.11.2022 18:57 Ответить
Санкции работают🤡🤡🤡
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16.11.2022 18:58 Ответить
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16.11.2022 18:58 Ответить
Нормально --- влупіт ім ше одні санкціі .
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16.11.2022 18:59 Ответить
ірано-російська мудрість: чим більше санкцій - тим меньше санкцій
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16.11.2022 19:16 Ответить
Больше чем уверен Украина может создать такие же, назвать их герань -2 и отправить их в зад, как раз зимой.
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16.11.2022 19:00 Ответить
Можно на английском языке материал сделать в западные СМИ отправить
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16.11.2022 19:01 Ответить
Шо казати-бабло є бабло,нажаль для багатьох воно важливіше за людські життя...
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16.11.2022 19:01 Ответить
Так було , на жаль , завжди , так буде і надалі 😕
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16.11.2022 19:03 Ответить
Зупинити постачання одного складника і накриються оті дрони пиз***ю!
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16.11.2022 19:10 Ответить
Це в мопеді іранські двигуни (тому й пердить так), а ось у махажорі-6 вже італійський Rotax.
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16.11.2022 19:12 Ответить
чи мухожері-6, ну ви зрозуміли
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16.11.2022 19:15 Ответить
З яких це часів австрійський Rotax перетворився на італійський.
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16.11.2022 20:21 Ответить
1.) 10% добавочной стоимости и капиталист продаст смазку для насильника, который насилует его жену. Всегда так работает.
2.) Санкции бесполезны, обходят за 5 минут через посредника, потом еще, еще и еще. Необходимы не просто санкции, а пряник дополнительный. Например, военный заказ крупный на каждую фирму, которая продает эти детали. С условием, чтобы вы нигде их гражданским или мутным лицам не продавали, а продавали только нам. Вот на это капиталисты пойдут и будут фактически выполнять санкции.
3.) Все эти компоненты прямо сегодня здесь и сейчас можно купить 100 или 1000 штук в розничной или оптовой продаже в Китае. Частному лицу. Это гражданские компоненты. Да, их качество феноменально высокое, лучше американских даже 10-ти летней давности, не говоря уже и про двадцатилетний срок. Они лучше.
4.) Учитывая прошлый пункт, нам никто в мире не мешал сделать 10000 таких же дронов из таких же компонентов. Никто в мире, кроме наших коррупционеров, которым откаты за асфальт были важнее существования страны, ведь они то сами уехали и их бабки давно выведены. Только коррупция и дебилизм старых пердунов, как раз конструкторов у нас хватало, притом что по дронам, что по оптике и тепловизионной в том числе, что по ракетным двигателям даже. Сотни люди были готовы работать и создавать вооружения, но само собой разумеется они требовали не просто достойной оплаты, но и массового вознаграждения в плане публичности, статуса, уважения от народа, чтобы их непрерывно показывали на ТВ, а не очередную зеленую дебильную харю.
5.) Завод в Иране держится на соплях и буквально считанных работников, которых заменить некем. В Иране нынче едут много кацапских туристов и вместе с ними неплохо бы отправить агентов. Отравить или убить этих ученых и все, нового производства не будет, хотя из-за Израиля они защищены относительно неплохо, но Израиль при ликвидации не рассматривает варианты с врывом фуры в общежитие и взрыв 2т взрывчатки с гибелью кучи людей, ну а нам на это вообще плевать и мы готовы это привести в исполнение.
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16.11.2022 19:12 Ответить
в ******** Україні це не було б можливим. Бо озброєння купляється за бюджетні гроші і митникам і податківцям дуже цікаво: чи правильно завезено обладнання. І чи є сертифікати якості. Бо на кремль ця гадина працює. Історія з клістронами вам невідома?
Окрім того, якраз з 2014 року Україні захід не дуже допомагав в комплектуючих. Типу аби не підтримувати конфлікт. бо раша ж була важливим партнером в постачанні газу.
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17.11.2022 09:35 Ответить
Почти как раССея...
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16.11.2022 19:13 Ответить
ой , я вас умаляю, кантробас на иран шурует через Ормузский пролив со стороны Омана на Бандер аббас , скоростные катера по 5-7 штук два раза в день , это вам любой моряк расскажет кто в Бандер - аббасе грузился , и сами иранцы этого не скрывают .
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16.11.2022 19:18 Ответить
Это все что нужно знать об этих аццких санкциях....х-ня это все...
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16.11.2022 19:24 Ответить
Як ними можна вражати артелерію та танки, якщо вони сліпі?
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16.11.2022 19:49 Ответить
Мда

Деньги не пахнут !!!
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16.11.2022 20:14 Ответить
Ми маємо справу з капіталістичним світом . у якому особиста нажива -це головне. Україні необхідно позиватись у міжнародні суди з метою відшкодування збитків завданих кампаніями постачальниками комплектуючих до зброї агресора.
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16.11.2022 21:18 Ответить
Хай Україна з собою почне розбиратися! Війна аж кипить, зате наші обленерго кацапські олігархи до сих пір в руках тримають.
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16.11.2022 22:37 Ответить
І саме цей капіталістичний світ заважає Україні виробляти свою зброю! Я правильно зрозумів?

<sarcasm> Аби не ці західні капіталісти - Україна би за останні півроку наклепала би 100 Нептунів, дві сотні Богдан + 10 мільйонів снарядів до них… Але кляті капіталісти змушують «президента» + дерьмака дороги будувати…</sarcasm>
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17.11.2022 09:33 Ответить
Да санкции только на словах а на деле деньги не пахнут. Ещё Украину обвиняют в коррупции. Позорище.
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16.11.2022 22:30 Ответить
"Да санкции только на словах"

Ви що, насправді вважаєте, що конче потрібно вводити санкції проти авіамодельних сервомашинок Hitec? Ви, напевно, дурачок?
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17.11.2022 10:13 Ответить
Не здивуюсь, якщо знайдуться деталькі Мотор Січі
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16.11.2022 22:35 Ответить
писали що двигуни французькі
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18.11.2022 19:12 Ответить
 
 