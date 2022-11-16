В дронах Shahed-136 иранского производства только двигатели, остальное – компоненты более 30 западных компаний, – расследование. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские разведчики разобрали Shahed-136 на детали и обнаружили, что почти все компоненты, как и в других иранских беспилотниках – американского или европейского происхождения.
Об этом сообщают расследователи проекта Trap Aggressor, исследовавшие детали иранского беспилотника Shahed-136 в партнерстве с Независимой антикоррупционной комиссией (НАКО), передает Цензор.НЕТ.
Shahed-136 производится Иранской авиационной промышленной компанией или HESA. Вес беспилотника около 200 килограммов, 40 из которых – боевая часть. Заряд взрывчатки вместе с оптикой для точной атаки расположен в передней части БПЛА. Камикадзе запускаются с грузовика из залпового огня, могут летать со скоростью более 185 километров в час. Российская армия переименовала самолет в Герань-2, чтобы замаскировать иранское происхождение этого оружия.
В дроне-камикадзе, сбитом украинскими военными 13 октября 2022 над морем в районе города Одесса, в результате падения была потеряна боевая часть вооружения. Остальные детали – не пострадали.
Единственная деталь родного производства – силовая установка или же двигатель. Компания-производитель – иранская Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).
Начинка "Шахедов", за исключением двигателя, полностью состоит из иностранных компонентов. Украинским разведчикам удалось идентифицировать более 30 европейских и американских компаний. Больше всего деталей из США. Сервопривод американской Hitec USA Group, элементы питания японской Panasonic, канадская керамическая антенна Tallisman. Плата управления собрана по японским и американским деталям. Плата блока питания из немецких и китайских элементов. Блок управления российского завода "Западприбор".
Платы, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники производства печально известной компании Texas Instruments, продолжавшей работать в России после оккупации Крыма и агрессии на Донбасс в 2014 году.
В ГУР идентифицировали и украинские детали – электрические реле, производства Харьковского государственного завода "Радиореле".
Эксперты из Независимой антикоррупционной комиссии разослали более 35 писем всем компаниям, детали которых были обнаружены в иранских БПЛА. На сегодняшний день получили только 3 ответа и это - отписки.
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2.) Санкции бесполезны, обходят за 5 минут через посредника, потом еще, еще и еще. Необходимы не просто санкции, а пряник дополнительный. Например, военный заказ крупный на каждую фирму, которая продает эти детали. С условием, чтобы вы нигде их гражданским или мутным лицам не продавали, а продавали только нам. Вот на это капиталисты пойдут и будут фактически выполнять санкции.
3.) Все эти компоненты прямо сегодня здесь и сейчас можно купить 100 или 1000 штук в розничной или оптовой продаже в Китае. Частному лицу. Это гражданские компоненты. Да, их качество феноменально высокое, лучше американских даже 10-ти летней давности, не говоря уже и про двадцатилетний срок. Они лучше.
4.) Учитывая прошлый пункт, нам никто в мире не мешал сделать 10000 таких же дронов из таких же компонентов. Никто в мире, кроме наших коррупционеров, которым откаты за асфальт были важнее существования страны, ведь они то сами уехали и их бабки давно выведены. Только коррупция и дебилизм старых пердунов, как раз конструкторов у нас хватало, притом что по дронам, что по оптике и тепловизионной в том числе, что по ракетным двигателям даже. Сотни люди были готовы работать и создавать вооружения, но само собой разумеется они требовали не просто достойной оплаты, но и массового вознаграждения в плане публичности, статуса, уважения от народа, чтобы их непрерывно показывали на ТВ, а не очередную зеленую дебильную харю.
5.) Завод в Иране держится на соплях и буквально считанных работников, которых заменить некем. В Иране нынче едут много кацапских туристов и вместе с ними неплохо бы отправить агентов. Отравить или убить этих ученых и все, нового производства не будет, хотя из-за Израиля они защищены относительно неплохо, но Израиль при ликвидации не рассматривает варианты с врывом фуры в общежитие и взрыв 2т взрывчатки с гибелью кучи людей, ну а нам на это вообще плевать и мы готовы это привести в исполнение.
Окрім того, якраз з 2014 року Україні захід не дуже допомагав в комплектуючих. Типу аби не підтримувати конфлікт. бо раша ж була важливим партнером в постачанні газу.
Деньги не пахнут !!!
<sarcasm> Аби не ці західні капіталісти - Україна би за останні півроку наклепала би 100 Нептунів, дві сотні Богдан + 10 мільйонів снарядів до них… Але кляті капіталісти змушують «президента» + дерьмака дороги будувати…</sarcasm>
Ви що, насправді вважаєте, що конче потрібно вводити санкції проти авіамодельних сервомашинок Hitec? Ви, напевно, дурачок?