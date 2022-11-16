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Мы стремимся установить все детали, каждый факт, - Зеленский о взрывах в Польше. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 16 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

"Сегодня был долгий и трудный день. И сейчас, вечером, уже кажется, что события утра были по меньшей мере вчера или позавчера.

И день еще не кончается. Еще заседание Совбеза ООН относитльно новой волны российского ракетного террора. Следим за заявлениями, работаем с партнерами, защищаем украинские интересы.

Конечно, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше: выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу.

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Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

Вся наша информация в открытом доступе. Мы предоставляем ее партнерам еще начиная с ночи – с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.

Еще ночью говорил с президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования. Российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе минутой молчания почтили память всех, чьи жизнь унесла эта российская война", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20772) Польша (8497) Совбез ООН (1117)


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Топ комментарии
+16
Чому Україну не допускають до місця вибуху? Тому що там безліч уламків с написом "Сделано в России". І жодного, навіть натяку, на щось українське.
Інакше, навіщо оце все ховати від зайвих очей?
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16.11.2022 22:26
+14
Так які проблеми! Сірожа притульний хай покаже знімки зі свого супутника!
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16.11.2022 22:16
+14
Від діда команда прийшла «уникнути ескалації». Хочуть закрити це питання за рахунок України, кинувши тінь на наших військових.
Ракета не наша і влада має публічно про це казати.
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16.11.2022 22:31
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"Звичайно, одне з головних питань Радбезу - ситуація в Польщі: зʼясування всіх обставин того, як російська агресія перетнула польський кордон."
----------------
Невже незрозуміло як? Причина одна - ****** русня.
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16.11.2022 22:13 Ответить
Не беги впереди Байдена. Опоздаешь.
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16.11.2022 22:13 Ответить
Так які проблеми! Сірожа притульний хай покаже знімки зі свого супутника!
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16.11.2022 22:16 Ответить
Вот бы ты так расследовал Оман и асфальтовый бизнес вместо ракетной программы. Такую прыть задал, ух, настоящий президент! Ракету действительно стоит расследовать, вон же теория есть про координаты Львова и Киева и их замену друг на друга, а дальше корректировка по оптике куда попало (либо по радару в заметную цель на земле) как раз ведет к месту поражения. И если Байден ********, то это стоит использовать как полезный политический инструмент.
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16.11.2022 22:18 Ответить
Кажи конкретно - «в результаті ракетного удару росії по польскій території, загинули громадяни Польщі
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16.11.2022 22:18 Ответить
Доказательства у Польши

Вчера там все заявляли про крылатую ракету

И замолчали резко
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16.11.2022 22:22 Ответить
Від діда команда прийшла «уникнути ескалації». Хочуть закрити це питання за рахунок України, кинувши тінь на наших військових.
Ракета не наша і влада має публічно про це казати.
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16.11.2022 22:31 Ответить
"тінь на наших військових" дуже вигідна дерьмаку-зелупе. зсу - останній неузурпований зеленою мафією державний інститут. усе інше дермак узурпував ще влітку.
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16.11.2022 22:38 Ответить
яке нах...й прагнення.
мені особисто шкода двої поляків
а чия ракета, глибоео пох...й
може хоч так дойде німцям, швейцарцям, французам та мадярам що під носом війна
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16.11.2022 22:19 Ответить
Натівці вже з'їхали з тої тєми....
Натівці памперси міняють, чого до них пристав!
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16.11.2022 22:24 Ответить
Та пох.. касап виновен.. но если это касапский провокация???
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16.11.2022 22:24 Ответить
Чому Україну не допускають до місця вибуху? Тому що там безліч уламків с написом "Сделано в России". І жодного, навіть натяку, на щось українське.
Інакше, навіщо оце все ховати від зайвих очей?
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16.11.2022 22:26 Ответить
Мутно с самого начала

Вначале было две ракеты потом одна
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16.11.2022 22:30 Ответить
Дед один из Вашингтона не разрешает
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16.11.2022 22:55 Ответить
Колись поляки ще рахунок виставлять Україні за путінську ракету...
Дивно, що Качинський ще не звинуватив Степана Бандери у цьому гріху?!
Поляки вміють боротись з покійним Бандерою, а не з тими хто стріляє реально по Польщі і хто збиває польські урядові літаки!
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16.11.2022 22:31 Ответить
Зглотнули поляки путінські вчорашні ракети так само як збиття польського літака з Качинський ...
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16.11.2022 22:33 Ответить
Абасралась ната!
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16.11.2022 22:44 Ответить
Ага и уже сегодня сын трампа оперативно написал в своем твитере что пора срочно прекращать вооружать Украину потому что они ударили ракетами по нашему союзнику по НАТО Польше. Как раз то чего так хочет *****
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16.11.2022 23:01 Ответить
Да узбагойтесь. Все молчат потому что путлер вчера начал, президентскую гонку своего менеджера Трампа. Трамп официально даже вчера об этом объявил. Путлер решил дать пинка НАТО, в надежде что американцы для спокойствия, выберут Трампа.
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16.11.2022 22:59 Ответить
Ждем что покажет спутник Притулы.
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16.11.2022 23:12 Ответить
Реакції НАТО не буде.

Єдина країна НАТО яка б дала рф пи@ ди - це
УКРАЇНА.

Але Україна не є членом НАТО,
тому вони просто проковтнуть це свавілля рашинських терористів 😠
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16.11.2022 23:25 Ответить
Можно предположить, что после падения и взрыва Х-101 на территории Польши (НАТО) г-н Байден в своем телефонном звонке руководству Польши потребовал, чтобы любая информация о том, что именно российская ракета Х-101 взорвалась на территории Польши и убила двух ее граждан Польшей не распространялась и отрицалась. Почему? Путин был так напуган возможной жесткой реакцией НАТО (5 статья) , возможным ответным ударом НАТО по его бункеру, по РФ, что в состоянии испуга мог отдать приказ об УПРЕЖДАЮЩЕМ ядерном ударе по НАТО. Чтобы перепуганный Путин сгоряча не совершил непоправимого и мог быть наложен запрет на разглашение правдивой информации. Разумеется, это гипотеза. Но ряд странных , противоречивых заявлений официальных лиц, явная деза в СМИ, превращение двух ракет в одну, необходимость получения одобрения США на участие Украины в расследовании инцидента непосредственно на месте падения ракет, вызывает много вопросов. Ждем результат расследования.
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17.11.2022 01:08 Ответить
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17.11.2022 01:41 Ответить
краще хай мовчить....може хтось побачить як оце розумнішає.чому суддю вовка повертаєш....? значить , портнов януковича скоро повернеться......все діється так , як би януовощ під керівництвом кремлівського паханату і далі курує Україною...тільки КАМАЗи тепер переправляє в Ростов бєняоманський кнурперевертень і за ним наглядає єлдак!
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17.11.2022 16:13 Ответить
 
 