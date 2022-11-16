Мы стремимся установить все детали, каждый факт, - Зеленский о взрывах в Польше. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 16 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

"Сегодня был долгий и трудный день. И сейчас, вечером, уже кажется, что события утра были по меньшей мере вчера или позавчера.

И день еще не кончается. Еще заседание Совбеза ООН относитльно новой волны российского ракетного террора. Следим за заявлениями, работаем с партнерами, защищаем украинские интересы.

Конечно, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше: выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу.

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Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

Вся наша информация в открытом доступе. Мы предоставляем ее партнерам еще начиная с ночи – с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.

Еще ночью говорил с президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования. Российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе минутой молчания почтили память всех, чьи жизнь унесла эта российская война", - отмечается в сообщении.

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