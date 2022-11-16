Мы стремимся установить все детали, каждый факт, - Зеленский о взрывах в Польше. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам вечером 16 ноября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.
"Сегодня был долгий и трудный день. И сейчас, вечером, уже кажется, что события утра были по меньшей мере вчера или позавчера.
И день еще не кончается. Еще заседание Совбеза ООН относитльно новой волны российского ракетного террора. Следим за заявлениями, работаем с партнерами, защищаем украинские интересы.
Конечно, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше: выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу.
Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы наши специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы мы получили доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.
Вся наша информация в открытом доступе. Мы предоставляем ее партнерам еще начиная с ночи – с тех первых часов, когда мир стал выяснять, что произошло.
Еще ночью говорил с президентом Дудой, выразил ему свои соболезнования. Российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе минутой молчания почтили память всех, чьи жизнь унесла эта российская война", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
----------------
Невже незрозуміло як? Причина одна - ****** русня.
Вчера там все заявляли про крылатую ракету
И замолчали резко
Ракета не наша і влада має публічно про це казати.
мені особисто шкода двої поляків
а чия ракета, глибоео пох...й
може хоч так дойде німцям, швейцарцям, французам та мадярам що під носом війна
Натівці памперси міняють, чого до них пристав!
Інакше, навіщо оце все ховати від зайвих очей?
Вначале было две ракеты потом одна
Дивно, що Качинський ще не звинуватив Степана Бандери у цьому гріху?!
Поляки вміють боротись з покійним Бандерою, а не з тими хто стріляє реально по Польщі і хто збиває польські урядові літаки!
Єдина країна НАТО яка б дала рф пи@ ди - це
УКРАЇНА.
Але Україна не є членом НАТО,
тому вони просто проковтнуть це свавілля рашинських терористів 😠