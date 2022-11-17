РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6098 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 967 19

Бойцы ВСУ захватили "стратегический" склад российских оккупантов: "Еще стиральные машины. Одна, вторая, третья...". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили группу оккупантов и нашли на их позициях огромное количество награбленной бытовой техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, можно увидеть газовые плиты, холодильники и стиральные машины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты разбили и обворовали здание Херсонского пограничного отряда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (19603) мародерство (463)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
17.11.2022 10:15
+26
Цікаво, звідки такий потяг до пральних машин у довбойобів, які не миються і в принципі централізовану воду мають одиниці?
показать весь комментарий
17.11.2022 10:14
+22
Ви гадаєте, що рашисти вкрали ці пральні машини що впратися та бути чистими?
УЙ ВАМ!
Вони їх вкрали що би продати, а самим і далі "прати" у річці, "як діди та прадіди робили".
показать весь комментарий
17.11.2022 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, звідки такий потяг до пральних машин у довбойобів, які не миються і в принципі централізовану воду мають одиниці?
показать весь комментарий
17.11.2022 10:14 Ответить
може надивилися фільмів для дорослих?
показать весь комментарий
17.11.2022 10:23 Ответить
для них це підтвердження статусу, як скляні буси у індіанців.
показать весь комментарий
17.11.2022 11:14 Ответить
госзаказ, на різноманітну мікроєлектроніку, на барахол
показать весь комментарий
17.11.2022 12:36 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2022 10:15 Ответить
Они не епнутые, они - КАЦАПЫ....а это хуже епнутого ********😁😁😁
показать весь комментарий
17.11.2022 10:21 Ответить
Ви гадаєте, що рашисти вкрали ці пральні машини що впратися та бути чистими?
УЙ ВАМ!
Вони їх вкрали що би продати, а самим і далі "прати" у річці, "як діди та прадіди робили".
показать весь комментарий
17.11.2022 10:21 Ответить
Ніщеброди дикі!
показать весь комментарий
17.11.2022 10:22 Ответить
отож! а нам десятиліттями втирали "ми ж адін наротт"
показать весь комментарий
17.11.2022 10:34 Ответить
вони десятиліттями втирали, що в Україні суцільна бідність, а у них повний достаток. і чимало дебілів тут велись на цю пропаганду. а реальність така, шо для 75% кацапів пральна машинка (ціна 300 баксів, Карл!!!) - недосяжна розкіш.
показать весь комментарий
17.11.2022 10:46 Ответить
все воно так, але біда що в нас ці дебіли чомусь не спішили виїхати на "богатую родіну", а лишились тут набудувавши особняків, дорогі авто і при цьому люто ненавидять Україну, мову і взагалі все тут у нас
показать весь комментарий
17.11.2022 11:19 Ответить
У них пунктик на такі речі
показать весь комментарий
17.11.2022 10:42 Ответить
А унітазів не було?
показать весь комментарий
17.11.2022 10:43 Ответить
Банда мародерів, не армія. Перша банда світу з мародерства.
показать весь комментарий
17.11.2022 10:50 Ответить
Не встигли попрати обісрані труси. Хоча за які труси я кажу...
показать весь комментарий
17.11.2022 11:39 Ответить
Кацапи вбивці і ворюги , які повинні здохнути на нашій землі !!
показать весь комментарий
17.11.2022 12:03 Ответить
Орда, бл@ть!
показать весь комментарий
17.11.2022 12:30 Ответить
руского кобеля не відмиєш до біла ніякими засобами!
показать весь комментарий
17.11.2022 12:33 Ответить
пятикантропи.
показать весь комментарий
17.11.2022 18:04 Ответить
 
 