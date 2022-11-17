Бойцы ВСУ захватили "стратегический" склад российских оккупантов: "Еще стиральные машины. Одна, вторая, третья...". ВИДЕО
Украинские воины уничтожили группу оккупантов и нашли на их позициях огромное количество награбленной бытовой техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, можно увидеть газовые плиты, холодильники и стиральные машины.
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+45 Перехватчик
показать весь комментарий17.11.2022 10:15 Ссылка
+26 Stanislav Bryzhyk
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+22 Small Jerboa
показать весь комментарий17.11.2022 10:21 Ссылка
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Вони їх вкрали що би продати, а самим і далі "прати" у річці, "як діди та прадіди робили".