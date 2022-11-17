Бойцы ВСУ захватили "стратегический" склад российских оккупантов: "Еще стиральные машины. Одна, вторая, третья...". ВИДЕО

Украинские воины уничтожили группу оккупантов и нашли на их позициях огромное количество награбленной бытовой техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, можно увидеть газовые плиты, холодильники и стиральные машины.

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