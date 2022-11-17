Бойцы спецподразделения "KRAKEN" взяли в плен более десяти оккупантов во дворе сельского дома. ВИДЕО
Бойцы специального подразделения "KRAKEN" во время боевых действий в одном из населенных пунктов взяли в плен около десяти оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики были взяты в плен в одном из сельских домов.
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показать весь комментарий17.11.2022 11:02 Ссылка
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Партія пополняшек... А надпис "АКЦІЯ" на головах, це вообще треш від наших
https://twitter.com/i/status/1592971057501470726
Так само як деякі міста по сто раз "завайовивал"
Ось і вЯлічниє вітязі накінець зрозуміли - - 3,14-ець!
І прийняли накінець вірне життя в своєму житті