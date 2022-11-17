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Бойцы спецподразделения "KRAKEN" взяли в плен более десяти оккупантов во дворе сельского дома. ВИДЕО

Бойцы специального подразделения "KRAKEN" во время боевых действий в одном из населенных пунктов взяли в плен около десяти оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики были взяты в плен в одном из сельских домов.

Внимание! Ненормативная лексика!

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армия РФ (19603) пленные (2169)


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Топ комментарии
+29
Це щоб гімно не розтікалося...
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17.11.2022 11:07
+23
ПівнічнийУкраїнець



Партія пополняшек... А надпис "АКЦІЯ" на головах, це вообще треш від наших

https://twitter.com/i/status/1592971057501470726
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17.11.2022 11:04
+19
Де тут окупанти? Бачимо тільки паРашкінських ху..сосів.....
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17.11.2022 11:02
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Де тут окупанти? Бачимо тільки паРашкінських ху..сосів.....
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17.11.2022 11:02 Ответить
Чого вони розляглись....на пляжі чи що? На цирлах най стоять
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17.11.2022 11:03 Ответить
Це щоб гімно не розтікалося...
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17.11.2022 11:07 Ответить
А, ага....не подумав
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17.11.2022 11:08 Ответить
Ну ці хоть одягнуті більш-меньш, напевно кацапський "спецназ" що сказать, фартонуло, поки ще трохи поживуть.
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17.11.2022 11:03 Ответить
Так че не чмобікі і даже не контрактники .. кажуть що "Єлі-та"
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17.11.2022 11:06 Ответить
Єліта це і є контрактники. Просто не кожний контрактник - еліта.
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17.11.2022 17:48 Ответить
ПівнічнийУкраїнець



Партія пополняшек... А надпис "АКЦІЯ" на головах, це вообще треш від наших

https://twitter.com/i/status/1592971057501470726
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17.11.2022 11:04 Ответить
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17.11.2022 11:27 Ответить
"сІказочнік" Конашеков "Кракен" вже раз 7 унічьтожіл...
Так само як деякі міста по сто раз "завайовивал"
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17.11.2022 11:05 Ответить
зачем снимать? нужно было простро расстрелять и идти дальше. а в погреб туда еще и пару гранат кидануть
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17.11.2022 11:07 Ответить
...да, можна шумових - вийдуть звідти такими прикольними (в курсі)
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17.11.2022 11:10 Ответить
СШГ "Заря 2" дуже, душевно, так "по домашнєму" (у закритих приміщеннях), до речі М-84 теч бідьора!
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17.11.2022 11:40 Ответить
Зорю....чув, М-84....еее, нє, слава богу не чув
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17.11.2022 11:53 Ответить
То Амерський девайс.
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17.11.2022 12:00 Ответить
запишись у підрозділ "Кракен" - будеш там "совєтником" що робити
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17.11.2022 11:11 Ответить
Кракен это Торнадо. Эти могли и прикопать
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17.11.2022 11:25 Ответить
до речі , а де толік гриценко "воює" ?
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17.11.2022 11:36 Ответить
Да, с Игорем Л в одном окопе сидят)
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17.11.2022 11:46 Ответить
, я то думаю де Игор Л пропав?
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17.11.2022 11:47 Ответить
Тебя они так точно в плен не стали бы брать.
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17.11.2022 17:49 Ответить
Кижуть що "камадірі" сказали "абаранятся" а самі поїхали тіпо по дєлам... (Для кацапів перекладаю - сдристнули).
Ось і вЯлічниє вітязі накінець зрозуміли - - 3,14-ець!
І прийняли накінець вірне життя в своєму житті
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17.11.2022 11:09 Ответить
Є пропозиція всіх полонених розміщувати біля підстанцій.
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17.11.2022 11:13 Ответить
..ото кацапсячих це спинить!!! ??)) .
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17.11.2022 12:33 Ответить
І дати по мобілі щоб дзвонили оркосамкам і оркомамкам що " оні у обєкта подстанциї в плєну і в каждую мінуту может прилєтєть от братьєв орков! Спасайтє кровінущку! путін *****!" Я думаю ефект буав би бомбезний . Досить з ордою толорасничити.
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17.11.2022 12:43 Ответить
Краще б умертвили без зйомки але ж обмінний фонд.
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17.11.2022 11:29 Ответить
Опять дебильный музончик. Ну, без этого никак...
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17.11.2022 12:31 Ответить
набутилені окорочка (орко-окупанти) ані срожаліс за сруззьге ізиг
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17.11.2022 12:44 Ответить
Соромлюся спитати: <********* - це таке війскове звання у кацапів чи війскова посада, хто в курсі ???
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17.11.2022 12:46 Ответить
Це не "Ненорматива лексика" - ета вєлікій русскій язик !
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17.11.2022 16:33 Ответить
 
 