Бойцы спецподразделения "KRAKEN" взяли в плен более десяти оккупантов во дворе сельского дома. ВИДЕО

Бойцы специального подразделения "KRAKEN" во время боевых действий в одном из населенных пунктов взяли в плен около десяти оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики были взяты в плен в одном из сельских домов.

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