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Российский оккупант, сдаваясь в плен, нарушил договоренность и выстрелил в бойца ВСУ. ВИДЕО

Во время проведения зачистки населенного пункта украинскими воинами, российские оккупанты вышли на связь и изъявили желание сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь шла о группе из более десяти захватчиков. Несмотря на договоренность, один из оккупантов открыл огонь, ранив украинского воина.

Смотрите также: Украинские защитники, корректируя артиллерию, уничтожили российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) уничтожение (7229) пленные (2172)


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Топ комментарии
+88
Згідно конвенції атакуючі дії під виглядом здачі в полон є воєнним злочином.
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18.11.2022 13:43 Ответить
+69
Нема ніяких ньюансів. Згідно домовленості у полон здавались групою, а не поодинці. Першим упритул почав стріляти орк, можливості контролювати інших під час стрільби не було. Кулеметник не мав можливості бути впевненим у тому, що у інших нема прихованої зброї та гранат, так як обшук провести не встигли. Усе було по закону війни "або ти, або тебе". Так що, я вважаю, у цій ситуації кулеметник зробив усе вірно, а кацапам, якщо здаються у полон групою, потрібно було до цього готуватись.
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18.11.2022 13:46 Ответить
+67
Все, що треба знати про кацапських полонених. Слів добирати не буду, немає в людській мові таких слів
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18.11.2022 13:37 Ответить
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Страница 2 из 2
Посмотрел внимательно видео, посмотрел к нему ссылки для полноты картины и хочу продублировав свой же пост дабы ответить тем кто тут пишет про "расстрел" военнопленных: "Расстреливаем" или были убиты в результате нападения при сдаче в плен?! Может не стоит путать "божий дар" с яичницей?! К тому же разве не мог быть сговор о том, что вы мол ребята выходите, ложитесь, а я выскакиваю с калашом и "ложу" "укропов" а потом мы весело докладываем руководству как уничтожаем ВСУ "хитро" и "храбро"???!!! Нужно много ума чтобы такой расклад понять???!!! "Умники" херовы!!!
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18.11.2022 14:58 Ответить
Не зрозумів?надіюсь всіх розстріляли??!
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18.11.2022 15:46 Ответить
Усіх
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18.11.2022 15:51 Ответить
Так і не зрозуміло що з тими кацапами.
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18.11.2022 17:40 Ответить
стали хорошими свиноцабаками...!
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18.11.2022 22:51 Ответить
Вони стали хорошими.
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19.11.2022 01:18 Ответить
Думаю, після цього полонених кацапів стане менше, особливо в цьому підрозділі. Кацапська потвора, знає, що наші полонених не вбивають і вистрілило прямо в бійця, який не стріляв, дав можливість здатися. Ось в цьому окупанті вся суть Цапії - при першій можливості буде все робити, щоб вас вбити.
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18.11.2022 17:47 Ответить
Такому ніякого обміну, хай посидить 15 років у "бандерівській" тюрмі, нижні чакри почнуть розкриватися.
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18.11.2022 18:20 Ответить
Який обмін, його пристрілили в той же час.
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18.11.2022 21:59 Ответить
Медуза: "Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации видео, на котором, предположительно, украинские военнослужащие расстреляли российских военнопленных"

По-перше, військовополоненими на той час вони ще не були...
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18.11.2022 18:42 Ответить
У назві статті доцільно замість "здаючись у полон" писати "ІМІТУЮЧИ ЗДАЧУ У ПОЛОН".
Щоби у жодного читача невиникало хибних уявлень.
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18.11.2022 18:53 Ответить
На усмотрение наших защитников... Вот и все "правила войны"
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18.11.2022 18:58 Ответить
Выложите всё в Ютуб, иначе туда все выложат обрезанное видео путинисты и нас обвинят в расстреле пленных.
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18.11.2022 19:15 Ответить
касапи вже виклали свою брехливу інтерпретацію
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18.11.2022 19:30 Ответить
Срочно нужно выложить правду в ютуб, иначе нормальные люди тоже поверят лжи.
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18.11.2022 19:41 Ответить
Нормальные люди уже и так нашли, всё, что нужно для того, чтобы всё понять.
А ненормальным ты правду хоть вливай в газа и в уши, они утрутся и продолжат своё.
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18.11.2022 22:44 Ответить
Если люди нормальные, то им незачем лишний раз демонстрировать, что 2х2=4.
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08.01.2023 15:55 Ответить
наш жив???
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18.11.2022 19:52 Ответить
Пораненого везли, при свідомості був. Надія є.
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18.11.2022 23:40 Ответить
НЕДЕЕМСЯ, ЧТО ОСТАЛЬНЫХ В ПЛЕН НЕ БРАЛИ !!!
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18.11.2022 21:33 Ответить
НАМ НЕОБХОДИМО СТОЛЬКО ПЛЕННЫХ СКОЛЬКО У НИХ НАШИХ И НИ НА ОДНОГО БОЛЬШЕ !!!
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18.11.2022 21:34 Ответить
А кто точно знает какое количество на самом деле наших в плену?
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08.01.2023 15:58 Ответить
СПИСКИ !!!
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10.01.2023 19:50 Ответить
Змонтований рашистський мутнякдоя " мировой общественности" перед виз нанням рфії країною терористом! Нехай йдуть на ....!!
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18.11.2022 21:38 Ответить
Русня - это психопаты из секты самоубийц.
Они просто ищут смерть и чтобы за собой утащить в могилу побольше
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19.11.2022 00:19 Ответить
из-за одного утырка ... хотя, прям как Хйло. тоже наверное был "главный".
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19.11.2022 04:02 Ответить
Про тот случай говорит ета алкашка захарова?Когда иза одного гондона всю групу орков угандошили? заслуженно и поделом когда не знаешь скем в бой идёш.На тысяча процентов прави украинские воины такой шанс остатся живым дважды не дают.Смешно даже семя того гогдона и семи остальних орков компенсации одинаково получать.
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19.11.2022 04:42 Ответить
Цікаво, чому ми не маємо права страчувати полонених ?
У них є права ? Які ?
Вони без жалю вбивають українських громадян, а ми їм право на життя ?
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19.11.2022 09:36 Ответить
Тому що ми правова держава і не уподоблюємся оркам та їх злочинам!
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21.11.2022 01:13 Ответить
я тільки не розумію, про яких полонених може йти мова. війни формально немає, у русні, є якась сво, тому всі озброєні люди, які знаходяться на території України і не належать до її законних збройних формувань, являються ким завгодно, але не комбатантами. і, відповідно, ніякі конвенції і звичаї війни на них не поширюються. Сепрайз, мазафака!
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19.11.2022 09:49 Ответить
наши воины слишком увлеклись съемкой видео. если бы была настоящая засада?
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19.11.2022 12:22 Ответить
Тупие маскали ноют, что их солдат расстреляли, а я считаю, что правильно сделали, нехер ********* питухи позорние.
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19.11.2022 13:20 Ответить
Один дурник надивився усіляких 9 рот й вирішив пограти в героя. Ось тільки все закінчилось не так як у фільмах.
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19.11.2022 13:24 Ответить
ніякої віри кацапам - хай виходять в полон голими та босими
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19.11.2022 16:17 Ответить
Якась мутна історія. Навіщо розтрілювати всіх кацапів, як що стріляв один.
Схоже на пропагандистський сюжет для кацапів про звірства укробендерівців.
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19.11.2022 19:07 Ответить
Мені здається, що логіка є: стріляв один, але ті що лежать могли по ланцюговій реакції почати діяти. Тим більше зверніть увагу, що кацапів набагато більше, ніж наших.

Але згоден, що історія мутна. Навіть всі "опозиційні" ру-медіа показали свою істинну суть: говномедуза/дощ гігантськими буквами написали, що ми розстрілюємо беззахисних рашистських полонених
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19.11.2022 20:09 Ответить
Нормалному человеку не понятно зачем нарушат договорённость от которого прямом смысле зависит твоя жизнь.Ещо обижаются когда их животными называют.Да надо всем миром скинутся и сбрасывать на них спиртосодержающие жидкости и они будут довольнее и вес мир.
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20.11.2022 16:06 Ответить
Держіть гарний афоризм, який доповнює інший широковідомий афоризм:

В полон можна брати тільки гарних росіян. А гарний росіянин - це...
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20.11.2022 17:46 Ответить
Кожний 200 ий!
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21.11.2022 01:14 Ответить
Вороги хотіли вбити наших воїнів поранили Андрія прикриваючись здачею в полон в перестрілці загинули це їх вибір. Хлопці бережіть себе не вірте кацапам вас ждуть дома.
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21.11.2022 14:50 Ответить
Правильна назва "при скоєнні військового злочину(атаці при імітації здачі в полон) була знищена група російських загарбників".
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15.12.2022 22:53 Ответить
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