Российский оккупант, сдаваясь в плен, нарушил договоренность и выстрелил в бойца ВСУ. ВИДЕО
Во время проведения зачистки населенного пункта украинскими воинами, российские оккупанты вышли на связь и изъявили желание сдаться в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, речь шла о группе из более десяти захватчиков. Несмотря на договоренность, один из оккупантов открыл огонь, ранив украинского воина.
Топ комментарии
+88 Andry Moon
показать весь комментарий18.11.2022 13:43 Ответить Ссылка
+69 Атас Злой
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+67 Яна Чорновола
показать весь комментарий18.11.2022 13:37 Ответить Ссылка
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По-перше, військовополоненими на той час вони ще не були...
Щоби у жодного читача невиникало хибних уявлень.
А ненормальным ты правду хоть вливай в газа и в уши, они утрутся и продолжат своё.
Они просто ищут смерть и чтобы за собой утащить в могилу побольше
У них є права ? Які ?
Вони без жалю вбивають українських громадян, а ми їм право на життя ?
Схоже на пропагандистський сюжет для кацапів про звірства укробендерівців.
Але згоден, що історія мутна. Навіть всі "опозиційні" ру-медіа показали свою істинну суть: говномедуза/дощ гігантськими буквами написали, що ми розстрілюємо беззахисних рашистських полонених
В полон можна брати тільки гарних росіян. А гарний росіянин - це...