Российский оккупант, сдаваясь в плен, нарушил договоренность и выстрелил в бойца ВСУ. ВИДЕО

Во время проведения зачистки населенного пункта украинскими воинами, российские оккупанты вышли на связь и изъявили желание сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь шла о группе из более десяти захватчиков. Несмотря на договоренность, один из оккупантов открыл огонь, ранив украинского воина.

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