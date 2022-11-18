Оккупанты бегут с позиций: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВИДЕО

Российский оккупант снял на видео бегство своего подразделения с позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам захватчика, его подразделение понесло значительные потери, а на позиции "идут восемь тысяч хахлов".

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