Оккупанты бегут с позиций: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВИДЕО
Российский оккупант снял на видео бегство своего подразделения с позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам захватчика, его подразделение понесло значительные потери, а на позиции "идут восемь тысяч хахлов".
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+61 Олександр Дніпро
показать весь комментарий18.11.2022 16:53 Ответить Ссылка
+40 Alex Alex #500309
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+40 Evgeny N
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Що з тобою сталось?
- Ой, за мною через став
аж сто вовків гналось!
- Бог з тобою - сто вовків!
Та село б почуло!
- Та воно пак і не сто -
а п'ятдесят було...
- Та й п'ятдесят диво в нас -
де б їх стільки взялось?
Ну, Іванцю, нехай так -
але десять гналось.
- Та і десять не було?
Знать, один усього?
- А що один? Аби вовк!
Страшно і одного!
- А може то і не вовк?
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
а хвостик - як шило...
(с) Степан Руданський
вялікій магучій русскій культура
Доки не буде шановно казати Наш протівнік краще нас воює, доти живими не будете.
"Яка прикість! Поганий кацап упустив шанс стати гарним кацапом. Але ЗСУ допоможуть йому це виправити. "
Тікай москаль! Тікай швидко і далеко!