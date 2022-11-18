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Оккупанты бегут с позиций: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВИДЕО

Российский оккупант снял на видео бегство своего подразделения с позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам захватчика, его подразделение понесло значительные потери, а на позиции "идут восемь тысяч хахлов".

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Российский оккупант, сдаваясь в плен, нарушил договоренность и выстрелил в бойца ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) побег (380)


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Топ комментарии
+61
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18.11.2022 16:53 Ответить
+40
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 16:46 Ответить
+40
Біжи зразу за Урал, курва! Якщо, не дай Боже, виживеш і будеш мати дітей, то й онукам розповіси як ви обісралися в Україні. Щоб і праонуки боялися сюди лізти! Тікай, кацапе, з усих ніг тікай... Куля все одно швидше...
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18.11.2022 16:56 Ответить
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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18.11.2022 16:46 Ответить
A zachem ruskim mazgi promivati , da tam i nima chto promivati , ih toka ubivati !
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18.11.2022 17:20 Ответить
а де це відбувається? звідкіля саме ці ******** "немножечко отходят"?
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18.11.2022 16:47 Ответить
Херсонщина, що незрозумілого? відео ж не сьогоднішне
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18.11.2022 17:41 Ответить
"напляваааать, напляваааать, надаелаа ваявааать" (тм)
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18.11.2022 16:48 Ответить
єхай єхай на..й єхай тратата.
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18.11.2022 19:24 Ответить
нікуда не єхай - убити свинособаку
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19.11.2022 23:17 Ответить
русские идит домой! всеґо! хорошеґо!
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18.11.2022 16:49 Ответить
Он хотел сказать "восемь", но брехливое кацапское нутро не выдержало и сказал "восемь тысяч".
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18.11.2022 16:52 Ответить
3 хохла наступаетъ а 8тысячь бегут 🤣
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18.11.2022 17:04 Ответить
Nu da , u nih adin ment celuiu talpu ganaiet po gorodu , vidosik takoi bil 🤣
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18.11.2022 17:22 Ответить
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18.11.2022 16:53 Ответить
Біжи зразу за Урал, курва! Якщо, не дай Боже, виживеш і будеш мати дітей, то й онукам розповіси як ви обісралися в Україні. Щоб і праонуки боялися сюди лізти! Тікай, кацапе, з усих ніг тікай... Куля все одно швидше...
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18.11.2022 16:56 Ответить
Воно повернеться у вигляді "доброго старшого брата",та "спасітеля человьечества", дуже швидко. Та серед дібільного українського бидлоття знайдуться молоді шанувальники "ягада малінка гоп-гоп-гоп".
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18.11.2022 18:24 Ответить
Музыкальное сопровождение мешает слушать откровения.
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18.11.2022 17:01 Ответить
Як на мене то тільки доповнює
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18.11.2022 19:18 Ответить
Лапатная спєцабасрация ідьот па плану-спєцабасранти апять абасралісь...
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18.11.2022 17:02 Ответить
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18.11.2022 17:03 Ответить
Нормально так, их 200 000 с мобилизации приехало, и против них 8000 Украинцев. Просто 300 спартанцев.
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18.11.2022 17:05 Ответить
8 000? Нет наверно 80 000! А мо" всі 800 000! У страху очі величезні!
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18.11.2022 17:09 Ответить
- Чого, брате, так збілів?
Що з тобою сталось?
- Ой, за мною через став
аж сто вовків гналось!
- Бог з тобою - сто вовків!
Та село б почуло!
- Та воно пак і не сто -
а п'ятдесят було...
- Та й п'ятдесят диво в нас -
де б їх стільки взялось?
Ну, Іванцю, нехай так -
але десять гналось.
- Та і десять не було?
Знать, один усього?
- А що один? Аби вовк!
Страшно і одного!
- А може то і не вовк?
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
а хвостик - як шило...

(с) Степан Руданський
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18.11.2022 17:32 Ответить
о шо це музичка пайот - єхай накуй якщо я добре розчув...
вялікій магучій русскій культура
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18.11.2022 17:10 Ответить
так це їх группа "Лєнінград" на чолі з недоразвитим Шнуровим
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18.11.2022 17:42 Ответить
Ця пісня повинна стати гімном "нєпадядимой расейской армии"
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18.11.2022 17:12 Ответить
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18.11.2022 17:14 Ответить
К оккупантам - камазы то сбегут, а вот прикрывающие возможно не успеют.
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18.11.2022 17:15 Ответить
Слава войнам Украины
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18.11.2022 17:18 Ответить
А подорвать себя гранатой во славу лапотного мира-слабо?
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18.11.2022 17:21 Ответить
Там еще польские наемники, три дивизии п'яных негров на американских бэтээрах Бредли и космический линкор рептилоидов в качестве прикрытия. Гасит боевыми лазерами всех.
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18.11.2022 17:22 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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18.11.2022 17:32 Ответить
Маладєц расіянец! Прекрасна реклама ЗСУ І вірний посил чмобікам
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18.11.2022 17:30 Ответить
А чому ж така брава "друга армія" світу втікає? А де оте все, що ви показували по тєліку? Брехали? Втікайте і подалі, бо дістанемо в любомі кінці нашої землі.
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18.11.2022 17:30 Ответить
Мало кацапи відхватили.
Доки не буде шановно казати Наш протівнік краще нас воює, доти живими не будете.
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18.11.2022 18:19 Ответить
ZЙОБУВАТИСЬ так ось що означає то Z
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18.11.2022 18:29 Ответить
песня в тему)))
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18.11.2022 18:36 Ответить
Беги, беги скот! Только не усрись по дороге, козлина!
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18.11.2022 18:59 Ответить
зачэм не усрись - имэнно усрись
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19.11.2022 10:03 Ответить
Казламордому будет лучше повеситься!
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18.11.2022 19:06 Ответить
А я дав би цій новині такий заголовок:

"Яка прикість! Поганий кацап упустив шанс стати гарним кацапом. Але ЗСУ допоможуть йому це виправити. "
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18.11.2022 19:12 Ответить
Мы вас тупая вата будем клепать, пока вы не научитесь говорить "в Украине" и "Украинец". И после этой войны, те из вас, мразей, кто останется в живых, будут ссаться от страха только об одном упоминании об Украине.
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18.11.2022 19:55 Ответить
какая отличная звуковая дорожка, просто песня - "ехай *****, ехай *****".
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18.11.2022 20:32 Ответить
Кацапури кончені, хана вам.
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18.11.2022 22:41 Ответить
32Мілйона "націсаф" на 15 "праваславних" п*дарасаф - то дах*я, тікаємЪ!
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18.11.2022 22:49 Ответить
"8 тисяч йдуть" і ще 200 тисяч на підході!
Тікай москаль! Тікай швидко і далеко!
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18.11.2022 22:51 Ответить
Вас, кацапи їбані, дрючать не хохли, а Українці. Хохли до вас на заробітки їздили.
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19.11.2022 00:12 Ответить
Ви бачили це рило? « дами і господа», це він до тих звертається хто місяць жив зі свинями у свинарнику ?
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19.11.2022 02:57 Ответить
Тысячиих!
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19.11.2022 03:31 Ответить
Як українець шаблюкою свисне, кацап у штани дрисне.
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19.11.2022 09:26 Ответить
Самое смешное - это "дамы и господа"!
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19.11.2022 13:28 Ответить
 
 