Российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного. Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в сеть с телефона убитого оккупанта. Судя по записи, речь идет о случае дизертирства или его планировании. Таким образом, российский командир выясняет, кто еще не имел желания воевать.
"Очередной долбо#б, который не хотел воевать на нашей стороне", - комментирует владелец телефона.
Топ комментарии
+95 jklpqrs
показать весь комментарий18.11.2022 17:45 Ответить Ссылка
+73 Харьков Сумской
показать весь комментарий18.11.2022 17:46 Ответить Ссылка
+48 Шура Семенец #481401
показать весь комментарий18.11.2022 17:54 Ответить Ссылка
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Кацап то є кацапзвичайний/вид безжаліснийдобеззахисного/підвид *******************************.
Тфу, гидота
Але від всієї душі.
Створити петицію за нагородження цього "охвіцера" орденом "замужества"!)))
Касаемо их отказов и бунтов - посмотрите видео в Ютубе. Эти мрази бунтуют не против войны, а против того, как их хреново готовят к этой войне.
Надеюсь, вас это отрезвит(если вы не кацапский бот)?
То не жарт, на то були наукові дослідження, котрі під час війни раптом щезли з інтернету.
Это ж роисся, надо понимать тонкую структуру скрепоносной души.