Российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного. Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в сеть с телефона убитого оккупанта. Судя по записи, речь идет о случае дизертирства или его планировании. Таким образом, российский командир выясняет, кто еще не имел желания воевать.

"Очередной долбо#б, который не хотел воевать на нашей стороне", - комментирует владелец телефона.

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