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Российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский командир бьет палкой подвешенного за руки подчиненного. Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео попало в сеть с телефона убитого оккупанта. Судя по записи, речь идет о случае дизертирства или его планировании. Таким образом, российский командир выясняет, кто еще не имел желания воевать.

"Очередной долбо#б, который не хотел воевать на нашей стороне", - комментирует владелец телефона.

Также смотрите: Оккупанты бегут с позиций: "Дамы и господа, мы убегаем. Нас осталось х#й да них#я. Восемь тысяч хохлов идут на нас". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) издевательство (162)


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Топ комментарии
+95
папе римскому должен видос понравиться.
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18.11.2022 17:45 Ответить
+73
Ілону Маску та Папі Римському надішліть це відео. Вони - прихильники російського гуманізму.
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18.11.2022 17:46 Ответить
+48
A - Amnesty International
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18.11.2022 17:54 Ответить
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Г- гуманизм
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18.11.2022 17:43 Ответить
П-Папа Римский
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18.11.2022 17:47 Ответить
A - Amnesty International
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18.11.2022 17:54 Ответить
Вспоминают свои скрепы

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18.11.2022 18:58 Ответить
Це - класика жанру :
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18.11.2022 19:19 Ответить
Чмобики отмечают 9 дней свадьбы !
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18.11.2022 20:03 Ответить
в цей гівно-мір кацапи нас хочуть заштовхати? нудить, до риготи...
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18.11.2022 22:01 Ответить
Д - Достоевский
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18.11.2022 18:29 Ответить
Б- боярышник
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18.11.2022 18:49 Ответить
А - автозак
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19.11.2022 00:23 Ответить
Покажіть попам фсб до яких зеля на різдво і пасху на поклон їздить,папа відпочиває
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18.11.2022 20:45 Ответить
Бей москаля молотом, будет москаль золотом
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18.11.2022 17:54 Ответить
Дєди катували
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18.11.2022 19:55 Ответить
А мені подобається!Красівоє!
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18.11.2022 21:32 Ответить
Ну, кацапи...
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18.11.2022 17:44 Ответить
Готові терпіти побої, що завгодно. Замість взяти автомат, пристрелити командира, і тоді вже дизертирувати чи здаватися.
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18.11.2022 18:47 Ответить
шкода що власник телефону задвухсотился... міг би теж повисіти....
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18.11.2022 17:44 Ответить
Ета духовная лапатная скрєпа...
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18.11.2022 17:44 Ответить
папе римскому должен видос понравиться.
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18.11.2022 17:45 Ответить
Це папі привіт щоб ще більше триндів за росію. а то получить скрепну биту.
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18.11.2022 18:50 Ответить
Конечно понравится! Ватиканская инквизиция именно так и делала!
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18.11.2022 19:04 Ответить
Молись кірілу мп рулить
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18.11.2022 20:47 Ответить
Кацапня.
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18.11.2022 17:45 Ответить
Пацифисты!!!
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18.11.2022 19:37 Ответить
Наша психика требует продолжение этого захватывающего действа.
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18.11.2022 17:45 Ответить
A chjo , kuvalda prapala ? Rezinovoi dubinkoi uzhe nikamilfo , nada derzhatsa v trendah ....🤣🤣🤣
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18.11.2022 17:46 Ответить
Ілону Маску та Папі Римському надішліть це відео. Вони - прихильники російського гуманізму.
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18.11.2022 17:46 Ответить
Прихильник твій през,який розважав подібне бидло
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18.11.2022 20:51 Ответить
Так попередній,начебто, годував подібне бидло шоколадними конфетами і тортами.А ще один-медом.Яник,якось по простому-соняшниковими зернятами.Так що Колюню,припни язичка і не випорожнюйся на цьому форумі-тут всі все знають,і дешевенькі провокації уже не проходять...
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18.11.2022 23:24 Ответить
З якого дива ще раз повторити г1рку правду стало "дешевенькою провокац1ею"? " Тут вс1 все знають" - не прикриття для правлячо1 зараз в Укра1н1 влади, для яко1 Укра1на - лише зручне м1сце для швидкого збагачення. Мен1 г1рко це казати, але укра1нц1 (на м1й превеликий жаль) - терпелив1 в1слюки, на яких возять воду та зн1мають з них шк1ру ус1 мерзотники, як1м не л1ньки.
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19.11.2022 02:03 Ответить
Якби бл**дь васю в холодні окопи в літній формі воно би друге співало.
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19.11.2022 06:24 Ответить
Орк мочить орка👍😄
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18.11.2022 17:48 Ответить
кто ещё из западных та и наших, местных, долбо.бов скучает по "высокой русской культуре" и за балетом БАльшога террарта?
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18.11.2022 17:48 Ответить
Абдристович с хламидией.
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18.11.2022 20:27 Ответить
Зеля і прочіє
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18.11.2022 20:48 Ответить
Ну, балет ЛЮБОГО театра к подлостям любой власти в любой стране не имеет никакого отношения. Если это не спектакль с ярко выраженной политической пропагандой, конечно. Меня не оставляет одна мысль : как это получается, что все наперегонки называют мацковскую культуру гуманной, высокодуховной, но при этом мацкавиты, выросшие в окружении этой своей культуры и впитавшие её "под завязку" - злобные, бездуховные существа, лишённые этой самой гуманности.
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19.11.2022 02:15 Ответить
А теперь представьте что эти животные делают с нашими людьми если они так к своим относятся.
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18.11.2022 17:48 Ответить
Де Ви бачили як тварина катує іншу тварину? Кацап то не є тварина, навіть не тварюка.
Кацап то є кацапзвичайний/вид безжаліснийдобеззахисного/підвид *******************************.
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18.11.2022 17:55 Ответить
😨😰
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18.11.2022 19:54 Ответить
Бьёт значит любит.
Тфу, гидота
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18.11.2022 17:49 Ответить
Не дивилась, і не буду, і сину не дам, якщо зможу. Насолоджуйтесь без мене. Достатньо було в Сирії всі маняки по тб показали вагнерівців хватило на все життя, після цього жодна країна, разом з їхнім народом немає права називати себе демократами, гуманістами та іншими х@@стами
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18.11.2022 17:49 Ответить
РоZZийский гуманиZм

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18.11.2022 17:51 Ответить
Не розумію то нормально чи ні, але мені то подобається. Бачу що та внутрішня війна що в них розпочнеця після нашої перемоги, буде дуже жорсткою, і Буча та Маріуполь їм буде за детячі забавки.
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18.11.2022 17:52 Ответить
ну, тоді б і у срср сподобалось
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18.11.2022 19:30 Ответить
Блин, кацапы насмотрелись вагнер видосиков... Правда, рамсы попутали - вместо кувалды якийсь там патичок... Прiсь-ейбочки, смiшно...
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18.11.2022 17:54 Ответить
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18.11.2022 17:55 Ответить
Які гуманні часи наступили в параші. При Сталіні за таке розстрілювали, а зараз просто відпи@дячили дрючком.
Але від всієї душі.
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18.11.2022 17:57 Ответить
В каждом кацапне живёт Малюта Скуратов.
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18.11.2022 17:57 Ответить
Да и закончат как опричники Скуратова.
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19.11.2022 05:29 Ответить
В Афгані офіцери боялись нагліть,можна сказати з однієї миски хавали,бо знали,що в любий момент може прилитіти з-заду.
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18.11.2022 17:58 Ответить
У , так называеемую ВОВ с комиссарами так и делали(со шмайсера), благо валялось полно...А чьо, налицо - фрицы завалили при бегстве...
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18.11.2022 18:01 Ответить
як моя баба казазала: "ВСЬО ПА ДАСТАЄВСЬКАМУ"
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18.11.2022 17:59 Ответить
На это можно смотреть вечно!!!))))))))))))))))))))))
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18.11.2022 18:05 Ответить
...рольові
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18.11.2022 18:23 Ответить
«В нашем национальном характере преобладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, изуверство и пьянство». - Митрополит Илларион
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18.11.2022 18:13 Ответить
Швабру! Швабру! Швабру!
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18.11.2022 18:20 Ответить
Швабру вже не зняли...
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18.11.2022 19:54 Ответить
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
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18.11.2022 18:24 Ответить
Бьёт, значит - любит. (рос)
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18.11.2022 18:26 Ответить
Значит траxнeт
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19.11.2022 16:23 Ответить
Ще одне підтвердження того, що каZапи то нелюдь.
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18.11.2022 18:32 Ответить
Стойбіще і стадний інстинкт - дезертирував із стада получи кувалдою.
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18.11.2022 18:43 Ответить
кацапи кінчені
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18.11.2022 18:46 Ответить
Малувато буде... Треба ще 2 серію зі шваброю
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18.11.2022 18:51 Ответить
Сними фильм и вышли в ООН. Тебе Ермак медаль вручит
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18.11.2022 19:07 Ответить
Точно малувато! Якби ж хоч десяток! )
Створити петицію за нагородження цього "охвіцера" орденом "замужества"!)))
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18.11.2022 19:59 Ответить
ахах, кувалдою треба
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18.11.2022 19:02 Ответить
Этот человек которого убивают отказался воевать против Украины отказался убивать украинцев. Но боты Дерьмака хотят его убить кувалдой за то что он не хочет убивать украинцев.
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18.11.2022 19:05 Ответить
Он не отказался, он сознательно поехал убивать "х@хлов", а когда понял, чем это чревато, решил свалить. Но тупо попался, за что и получил.
Касаемо их отказов и бунтов - посмотрите видео в Ютубе. Эти мрази бунтуют не против войны, а против того, как их хреново готовят к этой войне.
Надеюсь, вас это отрезвит(если вы не кацапский бот)?
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18.11.2022 20:10 Ответить
Ну тогда надо об этом так и писать. Кстати того Вагнеровца что перешел на сторону Украины (смотри интервью Бутусова) и которого убили кувалдой походу не выкрали а предательски обменяли. Тут многие радуются этой казни не видя общую картину, а на России это видео показывают не с целью напугать кувалдой а показать сколько стоят гарантии Украины этим военнопленным.
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18.11.2022 20:41 Ответить
И каким же образом боевик незаконного(даже по законам помойки) вооруженного формирования вдруг стал военнопленным? Почитайте статус военнопленного.
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19.11.2022 02:22 Ответить
Хлопці, Ви не зрозуміли що ся діє. Русскій камандір коли б'є, то він від того кінчає. І без різниці кого бити, чи собаку, чи солдата, чи власну жінку. Головне - кінчити. То є етнічна сексологія. У інших народів оргазм стається від кохання, а у кацапів - від садистичних дій.
То не жарт, на то були наукові дослідження, котрі під час війни раптом щезли з інтернету.
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18.11.2022 19:10 Ответить
Не сприймаю насилля. Це огидно.
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18.11.2022 19:37 Ответить
Свинособаки, дивіться - це вас жде в вашій рашці
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18.11.2022 19:38 Ответить
Там ніху@ людяного немає...
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18.11.2022 19:46 Ответить
Це скрєпа - бьйот, значіт любіт.
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18.11.2022 19:52 Ответить
Ну, конечно галимая х"йня, снятая (не иначе как нацистами) с целью дискредитации вооруженных сил российский федерации!
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19.11.2022 14:58 Ответить
Якщо б таке зі мною зробили чи з іншим українцем , то я б того підр... а десь потім за углом підрізав через деякий час як свиню)
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18.11.2022 20:57 Ответить
И в эту парашу моль хочет затянуть Украину.
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18.11.2022 21:23 Ответить
Жест доброй моли! Иначе его бы четвертовали солдаты НАТО прямо в родной говени!
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18.11.2022 22:23 Ответить
"В міре жівотних"...
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18.11.2022 22:28 Ответить
Это у них ролевые игры. Сейчас он его ********, заведется сам, потом они поменяются местами и солдатик будет вставлять любимому командиру эту резиновую палку в анальное отверстие.

Это ж роисся, надо понимать тонкую структуру скрепоносной души.
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18.11.2022 22:44 Ответить
Мені дуже сподобалось. Якби так кожний перший кацап кожного другого. От би весело було.
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18.11.2022 22:44 Ответить
смерть катам
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18.11.2022 23:51 Ответить
Лучшая реклама российской армии.
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19.11.2022 00:15 Ответить
ЭтА духовная скрепа, это линия идентификации свинособачей нации
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19.11.2022 00:55 Ответить
Битие определяет сознание
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19.11.2022 01:34 Ответить
Свого вони ще легенько, наших там до смерті катують.
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19.11.2022 14:47 Ответить
Нормально , пусть кацапня друг друга перемочит - нашим пацанам легче будет !!!
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11.04.2023 16:32 Ответить
 
 