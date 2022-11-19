РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13430 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 633 38

Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и Киеве, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 268-го дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже значительно меньше. По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяют в Киеве.

Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина.

В Херсоне сегодня открыли специальные пункты – Пункты несокрушимости. Первые два – будет больше. Пока налаживается электричество, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть старлинки. Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но все подключим, все восстановим", – рассказал Зеленский.

Читайте также: "Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", – Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) энергетика (2567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Дякую, ЗЕ, дуже дякую... І за "велике крадівництво", і за підготовку до вторгнення, і за розмінування Чонгару, і за зупинення ракетних програм, і за скорочення армії, і за "травневі шашлики", і за "нагнєтатєлєй напряжонності", і за Оман, і за Париж, і за "скінчення війни в твоїй голові", і за "мир в очах путіна", і за "актрису з німецьких фільмів для дорослих", і за "********* паличкі", і за "просто перестать стрєлять", і за "розвелення" військ...

Зоб тобі, курва, все те вернулося!
показать весь комментарий
18.11.2022 23:43 Ответить
+12
А чому Медведчук досі нардеп ВР ?
показать весь комментарий
18.11.2022 23:38 Ответить
+12
Вимкни свій марахвон і врятуй енергетику.
показать весь комментарий
18.11.2022 23:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шашлычки на пару с Куйлом на майские будут и без света, но с асфальтом...
показать весь комментарий
18.11.2022 23:37 Ответить
і знову те неголовене чмо в футболочці! спекотно йому
показать весь комментарий
19.11.2022 01:23 Ответить
Та нормальний президент кожуха б начепив Та ще й навиворіт, щоб кудряшки будо видно
показать весь комментарий
19.11.2022 08:54 Ответить
Ну так... Зима на носі, треба олігархам продати в Європу електроенергії... Хай українці померзнуть трохи.... Трошки.............. Зиму................
показать весь комментарий
18.11.2022 23:37 Ответить
А чому Медведчук досі нардеп ВР ?
показать весь комментарий
18.11.2022 23:38 Ответить
Тому що вмі ОПЗЖопніки голомують зі слугами за бюджет.
показать весь комментарий
18.11.2022 23:42 Ответить
Тому що зезрадник відпустив свого падєльника мертветчука на московщину без притягнення його до кримінальної відповідальності і вироку суду за держзраду
показать весь комментарий
19.11.2022 02:24 Ответить
Падельник він-у головах зрадоботів. А, між тим-скільки наших воїнів за одного цього мертвечука вдалося повернути з полону ? Це ж нічого, так ? А це-набагато краще, ніж його б засудили та у камеру посадили б на довічне, толку нам з того.
показать весь комментарий
19.11.2022 07:22 Ответить
Так вирок суда і заочно можно винести .
показать весь комментарий
19.11.2022 08:15 Ответить
Дякую, ЗЕ, дуже дякую... І за "велике крадівництво", і за підготовку до вторгнення, і за розмінування Чонгару, і за зупинення ракетних програм, і за скорочення армії, і за "травневі шашлики", і за "нагнєтатєлєй напряжонності", і за Оман, і за Париж, і за "скінчення війни в твоїй голові", і за "мир в очах путіна", і за "актрису з німецьких фільмів для дорослих", і за "********* паличкі", і за "просто перестать стрєлять", і за "розвелення" військ...

Зоб тобі, курва, все те вернулося!
показать весь комментарий
18.11.2022 23:43 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2022 23:44 Ответить
А де ви зелені діваєте всю електроенергію зараз, яку виробляє Україна ?!
показать весь комментарий
18.11.2022 23:44 Ответить
Частину в ЄС на експорт
показать весь комментарий
19.11.2022 00:08 Ответить
зелесратушка обосратушка... уходи и поставь пороха, при порохе у меня было все хорошо как никогда, не смотря на ваше блеяние из парашки про барыгу...
показать весь комментарий
18.11.2022 23:45 Ответить
Вимкни свій марахвон і врятуй енергетику.
показать весь комментарий
18.11.2022 23:46 Ответить
щас - все зеленнья на цьому!
вимкнути марахвон - і через тиждень зелених нема...
а казали мікрочіпи з вакциною вживляють, а воно все легше - через вуха!
показать весь комментарий
19.11.2022 00:05 Ответить
так трансформатори росія познищувала. що, не можна закупити по всьому світу трансформатори і замінити їх? в китаї їх, я думаю, повно.

пс: скільки коштує одна російська ракета і скільки коштує один трансформатор?
показать весь комментарий
18.11.2022 23:46 Ответить
Нащо?! Треба за валюту продавати електрику в Європу, а українці хай потерплять...
показать весь комментарий
18.11.2022 23:50 Ответить
в другой ветке про электричество писал один работник.
трансформатор штучное изделие, срок изготовления от полугода.
зайдите почитайте, он много комментариев оставил
показать весь комментарий
19.11.2022 00:33 Ответить
це при й*баному кацапо-совку так було ...
показать весь комментарий
19.11.2022 05:21 Ответить
не все так просто как кажется, трансформаторы можно взять и в Европе у Siemens но они там на 6 кВ а у нас везде стоят на 10. Если вместо разрушенного на 10 Кв поставить 6 то он не вытянет и сгорит. На 6 кВ намного лучше и там потери меньше, но для этого надо всю систему менять на европейскую а это миллиарды
показать весь комментарий
19.11.2022 03:12 Ответить
Все не так просто по совсем другим причинам. Никто не трогает трансформаторы среднего уровня напряжения, которые установлены в распределительных ТП во дворах городов. Уничтожаются силовые повысительные трансформаторы 200-500МВА, 750/330/150 кВ, а так же понижающие трансформаторы на узловых ПС. Их не так много и запасов их нигде нет. Подобные вещи делаются под заказ, от заказа до окочания монтажа может пройти полгода...
показать весь комментарий
19.11.2022 08:50 Ответить
Не можна, бо кожен силовий трансформатор такого рівня є спеціфічним виробом та виготовлюється під замовлення. На складах їх ніхто не тримає.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:45 Ответить
Хуженєбудєт! Хотьпосмєйомся! ЛішбинєПорох!
показать весь комментарий
18.11.2022 23:51 Ответить
Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і Києві, - Зеленський. ВIДЕО Джерело:
І ТОМУ ЧАСТИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З УКРАЇНИ ІДЕ НА ЕКСПОРТ У ЄВРОПУ 🤣

Хто і коли візьме на себе сміливість і відповідальність відправити владу українофобів на "пенсію" ?
показать весь комментарий
18.11.2022 23:59 Ответить
Мабуть так і є. Була два чи три дні тому новина тут, що експорт електроенергії в Європу з України в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на порядок...
показать весь комментарий
19.11.2022 07:57 Ответить
😆

Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру

"Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької

атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення

центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС.

Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
показать весь комментарий
19.11.2022 00:02 Ответить
Хто продає нарізну сброю?
Ау..., куплю за енотів
показать весь комментарий
19.11.2022 00:56 Ответить
Та хто ж таке питає на відкритому форумі?
показать весь комментарий
19.11.2022 03:49 Ответить
А де треба?
показать весь комментарий
19.11.2022 06:25 Ответить
Так це щоб люди замислювалися. Звісно що ніхто не продасть.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:44 Ответить
хоча ви знаете мабуть таки купив би... я вже зневажаю нашу владу і наші закони, на них надії нема, вони націлені тільки на те щоб з мене здерти якусь копійку або примусити працювати за безцінь, або віддати борг якого нема
показать весь комментарий
19.11.2022 08:54 Ответить
То чому не ремонтували? Перші пошкодження були більше місяця назад!
Кому було вигідно затягувати процес відновлення?
Проще відключення віялові населенню влаштувати!
А ну.... А чи не влаштували ви нам таке собі тренування перед ймовірним блекаутом?
показать весь комментарий
19.11.2022 03:48 Ответить
Там не той масштаб пошкоджень обладнання, щоб можна було швиденько поремонтувати. Це-не просто дріт між двома стовпами натягнути. І, нажаль, продовжує прилітати. Навіть для тих, хто далекий від енергетики, елементарна логіка-чого б х#йло витрачало у таких кількостях настільки дороговартісні ракети по об'єктах критичної інфраструктури, якби українці наслідки цих влучань могли б лагодити за день-два ?
показать весь комментарий
19.11.2022 07:48 Ответить
А чого путло витрачає, як ви кажете - високовартісні ракети щоб розхерачити просту сільську хату?
Що він повинен кидати? Ручні гранати?
А щодо налагодження системи, то я все сказала.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:27 Ответить
Ну, відбудувати підстанцію, якщо її знищено, це ж так само просто, як кіоск-кофейню, ага.





Нагадаю ще про 15 та 17 листопада.
показать весь комментарий
19.11.2022 08:59 Ответить
 
 