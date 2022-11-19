Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и Киеве, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 268-го дня войны.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"На протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже значительно меньше. По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяют в Киеве.
Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина.
В Херсоне сегодня открыли специальные пункты – Пункты несокрушимости. Первые два – будет больше. Пока налаживается электричество, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть старлинки. Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но все подключим, все восстановим", – рассказал Зеленский.
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Зоб тобі, курва, все те вернулося!
вимкнути марахвон - і через тиждень зелених нема...
а казали мікрочіпи з вакциною вживляють, а воно все легше - через вуха!
пс: скільки коштує одна російська ракета і скільки коштує один трансформатор?
трансформатор штучное изделие, срок изготовления от полугода.
зайдите почитайте, он много комментариев оставил
І ТОМУ ЧАСТИНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З УКРАЇНИ ІДЕ НА ЕКСПОРТ У ЄВРОПУ 🤣
Хто і коли візьме на себе сміливість і відповідальність відправити владу українофобів на "пенсію" ?
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру
"Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької
атомної електростанції (ХАЕС) більше не податься на балансування енергозабезпечення
центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС.
Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
Ау..., куплю за енотів
Кому було вигідно затягувати процес відновлення?
Проще відключення віялові населенню влаштувати!
А ну.... А чи не влаштували ви нам таке собі тренування перед ймовірним блекаутом?
Що він повинен кидати? Ручні гранати?
А щодо налагодження системи, то я все сказала.
Нагадаю ще про 15 та 17 листопада.