Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и Киеве, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 268-го дня войны.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На протяжении всех суток энергетики работали, чтобы восстановить нормальную техническую возможность поставки электричества. Благодаря этому сегодня аварийных отключений уже значительно меньше. По состоянию на вечер в большинстве областей, где продолжаются отключения, действовали именно стабилизационные почасовые графики. Аварийные же отключения применяют в Киеве.

Тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в 17 регионах и столице. Киевщина и Киев, очень тяжело – Одесщина, а еще Виннитчина и Тернопольщина.

В Херсоне сегодня открыли специальные пункты – Пункты несокрушимости. Первые два – будет больше. Пока налаживается электричество, люди могут подзарядить телефоны, согреться, выпить чаю и получить помощь. Развернули там связь, есть старлинки. Мы знаем, что людям очень сложно, потому что оккупанты разрушили все перед бегством. Но все подключим, все восстановим", – рассказал Зеленский.

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