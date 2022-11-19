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Мобилизованный оккупант разговаривает с другом: "Нас во взводе, нах#й, 16 человек, понял? Короче, осталось 5 человек! Вообще все разъеб#ли!" - перехват ГУР. АУДИО

Мобилизованный военнослужащий РФ разговаривает по телефону с другом.

Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупант, мобилизованный военнослужащий 1-го АК, рассказывает своему другу о финансовом обеспечении мобилизованного личного состава в подразделениях ВС РФ, вымогательстве средств командирами подразделений у подчиненного личного состава и нанесении им телесных повреждений", - говорится в сообщении ГУР.

Читайте также: Оккупант рассказывает матери о боях возле Кременной: "Тут хохлов нет - негры, французы, канадцы... Тебе привезти ухо негра, мам?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19650) разведка (4193) мобилизация (2809) перехват (345)


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Топ комментарии
+15
Ще і тих п'ять зажмурять
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19.11.2022 09:34 Ответить
+12
Шото кацап напутал с цифрами ! Наверное, забыл про песТню:

Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Короче, еще двоих зажмурить и будет песня
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19.11.2022 09:49 Ответить
+10
Так это же зае@ца что осталось 5 человек! Вообще все ******#ли! Орк , ты сделал мое утро Слава ЗСУ!
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19.11.2022 09:41 Ответить
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Вам на зміну тягнуть других .
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19.11.2022 09:33 Ответить
Ще і тих п'ять зажмурять
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19.11.2022 09:34 Ответить
Короче,харош этих матюкливых пидаров вещать,бабло нех на всякую уйню перехватов тратить,ипать мой ЙУХ...
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19.11.2022 09:39 Ответить
Ви реально думаєте,що це "перехвати"?🤔
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19.11.2022 09:53 Ответить
Так,цей-перехват,для постанови-занадто маюкiв...
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19.11.2022 10:00 Ответить
А чому б і ні. Все прослуховується.
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19.11.2022 10:05 Ответить
Так и видео всяких попадания снарядов в группу росийских военных полным-полно.Или тоже подстава?
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19.11.2022 10:11 Ответить
Якщо кацап розмовляє з кацапстаном, то роумінг відбувається через наші ретранслятори і прослуховується СБУ через спецапаратуру.
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19.11.2022 10:32 Ответить
подібно на "работу" Друга баканафффа...та 95-кагалу..
а шуфричів з бойками та бужанскіми активно прикривають...
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19.11.2022 10:40 Ответить
Перехоплення робляться в першу чергу для виявлення важливої інформації. А ці "відосики"- це просто бонус.
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19.11.2022 11:09 Ответить
Так это же зае@ца что осталось 5 человек! Вообще все ******#ли! Орк , ты сделал мое утро Слава ЗСУ!
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19.11.2022 09:41 Ответить
Шото кацап напутал с цифрами ! Наверное, забыл про песТню:

Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Короче, еще двоих зажмурить и будет песня
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19.11.2022 09:49 Ответить
Всех зажмурить , получится https://youtu.be/PX0hcTOg_3o краковяк.
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19.11.2022 09:54 Ответить
Що шукали, те і знайшли. Така селява.
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19.11.2022 09:53 Ответить
І чого він такий знервований? Все ж нормально. )))
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19.11.2022 10:08 Ответить
Хто не знає броду, Не ідіть по воду, Повертайтеся в болото, Бо тут ота-ота, Ота-отаман Залужний, Воєвода трушний, Україні Богом даний! Пеклом раші суджений! Ота-отаман Залужний Валерій - Це ім'я кінця Рашистської імперїї! Козацькому роду | Нема переводу! | Нема рівні козакам, | Що йдуть за свободу! (с)
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19.11.2022 10:08 Ответить
Це не кацпп - по мові чути, що дамбасюра...
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19.11.2022 10:20 Ответить
Дуже хочу в це вірить. Що із взводу 5 лишилося, що всіх вже повбивали і таке інше. Але з такою арифметикою їх вже не повинно бути на фронті. Вже всі на цвинтарі б лежали. Чи в наших полях. Але хто ж тоді, курва, воює проти нас?
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19.11.2022 10:23 Ответить
100.000 кацапів ВЖЕ зажмурили...це показує маштаб руZZкої могілізації:
мін. 300.000 свіжого мя´са....але цього ЗАМАЛО....
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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19.11.2022 10:45 Ответить
Ваш аналіз ситуації це просто шедевр і не просто шедевр це просто аналіз бімбічного рівня - а до вас на навчання можна записатися?
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19.11.2022 11:31 Ответить
Можна. Курс називається - Як пропускати поза вуха пропаганду, навіть якщо вона наша мила рідна українська.
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19.11.2022 12:29 Ответить
вот так... зеле звонит, истину глаголит...
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19.11.2022 10:27 Ответить
Зеля=земеля. Земляк по-орковські.
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20.11.2022 15:53 Ответить
Какие же оно *бнутые дикари. У них только деньги в голове а жизнь ничто. Нищая рашка, где вершиной мечты поменять сына за унитаз.
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19.11.2022 10:46 Ответить
Так, це зовсім інші організми, відмінні від людей. Мій син у 2011-му був на філософській конференції в КНУ ім. Шевченка. Довелось йому трохи поспілкуватися з одним з учасників з їхнього Бєлгорода. Каже, вони якісь пластикові (це про мацкалів).
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19.11.2022 11:43 Ответить
 
 