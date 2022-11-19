Мобилизованный оккупант разговаривает с другом: "Нас во взводе, нах#й, 16 человек, понял? Короче, осталось 5 человек! Вообще все разъеб#ли!" - перехват ГУР. АУДИО
Мобилизованный военнослужащий РФ разговаривает по телефону с другом.
Новый перехват разговора российского оккупанта опубликовало Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупант, мобилизованный военнослужащий 1-го АК, рассказывает своему другу о финансовом обеспечении мобилизованного личного состава в подразделениях ВС РФ, вымогательстве средств командирами подразделений у подчиненного личного состава и нанесении им телесных повреждений", - говорится в сообщении ГУР.
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а шуфричів з бойками та бужанскіми активно прикривають...
Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Короче, еще двоих зажмурить и будет песня
мін. 300.000 свіжого мя´са....але цього ЗАМАЛО....
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!