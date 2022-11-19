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Макеевки на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили ее до основания, - Гайдай. ВIДЕО

Села Макеевка на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили его до основания.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера побывал дома. Удалось проехать к деоккупированным Невскому и Макеевке. В Невском дела немного лучше, хотя поврежден каждый дом, но не так критично. Внешний вид Макеевки впечатляет… село разбито до неузнаваемости, сами руины", - говорится в сообщении.

По его словам, там остаются люди, уезжать не хотят.

Смотрите также: Деоккупация Луганщины: село Макеевка под контролем Украины, - Минобороны. ВИДЕО

"Пэтому будем заботиться о них - привезем все необходимое для зимования. Но продолжаем уговаривать эвакуироваться, зима на деоккупированных территориях опасна. Пообщался с военными, взяли новый список того, в чем нуждаются, - будем выполнять", - резюмирует Гайдай.

Автор: 

армия РФ (19650) деоккупация (847) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+15
Кацапи , вам ніколи не буде прощення , ніколи 😡‼️‼️
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19.11.2022 11:29 Ответить
+9
ватанам це похєр...вони радіють, коли знищуються українські міста і села...з їх пропагандистських каналів -це чітко видно...
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19.11.2022 11:34 Ответить
+6
Надо ватанам когда они будут трындеть про восимь лет дамбили показывать фото совершенно целых донецка луганска и разрушенного до руин мариуполя и других городов.
Не одной разрушенной многоэтажки в донецке нет.
А все обстрелы по несколько снарядов в месяц когда скорострельность одной сау 5-8 снарядов в минуту а скорострельность града 40 снарядов в минуту это все путлеровцы наверняка обстреливали .Разрушения мизерные от нескольких снарядов а пропагандисткий эффект про бендеровцев бомбящих дамбасс огромный.
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19.11.2022 11:27 Ответить
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після війни..багато ...дуже багато ,сіл просто зчезнуть з карти України...де попелища та одні руїни,люди які з тих сіл зостались,туди вже не повернуться,вже не буде сенсу відбудовувати.
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19.11.2022 11:18 Ответить
тим більше психологічно жити там ,де вбивали і катували їх односельчан
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19.11.2022 11:20 Ответить
Надо ватанам когда они будут трындеть про восимь лет дамбили показывать фото совершенно целых донецка луганска и разрушенного до руин мариуполя и других городов.
Не одной разрушенной многоэтажки в донецке нет.
А все обстрелы по несколько снарядов в месяц когда скорострельность одной сау 5-8 снарядов в минуту а скорострельность града 40 снарядов в минуту это все путлеровцы наверняка обстреливали .Разрушения мизерные от нескольких снарядов а пропагандисткий эффект про бендеровцев бомбящих дамбасс огромный.
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19.11.2022 11:27 Ответить
ватанам це похєр...вони радіють, коли знищуються українські міста і села...з їх пропагандистських каналів -це чітко видно...
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19.11.2022 11:34 Ответить
Та самі і обстрілювали Донецьк,бо інакше як пояснити тупорилій ваті?
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19.11.2022 13:12 Ответить
Кацапи , вам ніколи не буде прощення , ніколи 😡‼️‼️
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19.11.2022 11:29 Ответить
И ни зверь, и не птица слезы не проьлёт
Если згинет с Земли весь кацапичий род... Майже (С).

Всі Кацапи Повинні Здохнути !!! ВКПЗ !
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19.11.2022 12:27 Ответить
може не варто в майбутньому взагалі відбудовувати такі села. просто віддати землю фермерам під рослинництво, а колишні села розібрати на будматерали.
Мешканців же якось влаштувати у містах чи на україномовних територіях щоб руськомірності і духу не залишилось
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19.11.2022 11:34 Ответить
Немає ніякого сенсу їх відбудовувати. Тепер для обробітку землі не треба багато людей, тому відповідно будуть поодинокі фермерства як в США. А зруйновані села зрівняють із землею і засіють як поля.
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19.11.2022 11:44 Ответить
па раша це ракова пухлина землі
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19.11.2022 11:42 Ответить
Рашисты эти наградили Гайдая в 2016 орденом РПЦ. От жеж неблагодарный Серега.
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19.11.2022 12:08 Ответить
 
 