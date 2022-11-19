Макеевки на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили ее до основания, - Гайдай. ВIДЕО
Села Макеевка на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили его до основания.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера побывал дома. Удалось проехать к деоккупированным Невскому и Макеевке. В Невском дела немного лучше, хотя поврежден каждый дом, но не так критично. Внешний вид Макеевки впечатляет… село разбито до неузнаваемости, сами руины", - говорится в сообщении.
По его словам, там остаются люди, уезжать не хотят.
Смотрите также: Деоккупация Луганщины: село Макеевка под контролем Украины, - Минобороны. ВИДЕО
"Пэтому будем заботиться о них - привезем все необходимое для зимования. Но продолжаем уговаривать эвакуироваться, зима на деоккупированных территориях опасна. Пообщался с военными, взяли новый список того, в чем нуждаются, - будем выполнять", - резюмирует Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не одной разрушенной многоэтажки в донецке нет.
А все обстрелы по несколько снарядов в месяц когда скорострельность одной сау 5-8 снарядов в минуту а скорострельность града 40 снарядов в минуту это все путлеровцы наверняка обстреливали .Разрушения мизерные от нескольких снарядов а пропагандисткий эффект про бендеровцев бомбящих дамбасс огромный.
Если згинет с Земли весь кацапичий род... Майже (С).
Всі Кацапи Повинні Здохнути !!! ВКПЗ !
Мешканців же якось влаштувати у містах чи на україномовних територіях щоб руськомірності і духу не залишилось