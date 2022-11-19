Макеевки на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили ее до основания, - Гайдай. ВIДЕО

Села Макеевка на Луганщине фактически нет - рашисты разрушили его до основания.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера побывал дома. Удалось проехать к деоккупированным Невскому и Макеевке. В Невском дела немного лучше, хотя поврежден каждый дом, но не так критично. Внешний вид Макеевки впечатляет… село разбито до неузнаваемости, сами руины", - говорится в сообщении.

По его словам, там остаются люди, уезжать не хотят.

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"Пэтому будем заботиться о них - привезем все необходимое для зимования. Но продолжаем уговаривать эвакуироваться, зима на деоккупированных территориях опасна. Пообщался с военными, взяли новый список того, в чем нуждаются, - будем выполнять", - резюмирует Гайдай.