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Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна получила САУ "Гвоздика", отремонтированную на средства благотворителей. ВИДЕО

Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко передал Первой отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна отремонтированную за деньги благотворителей САУ "Гвоздика".

Об этом сообщают на ютуб-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

"122-й калибр "Гвоздики" это то, что нужно, чтобы жечь оккупантов", - поблагодарили украинские воины.

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Автор: 

благотворительность (617) оружие (10263) волонтеры (2641) Гончаренко (535) ВСУ (6692) САУ (215)


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Топ комментарии
+16
Радоваться. Каждая такая "игрушка" идет в копилку победы.
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19.11.2022 20:27 Ответить
+16
Перекидывал на ремонт,так что и моя копеечка там есть.
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19.11.2022 20:38 Ответить
+6
https://t.me/s/berezoview В цій бригаді воює журналіст Прямого телеканалу Тарас Березовець
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19.11.2022 21:04 Ответить
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Радоваться. Каждая такая "игрушка" идет в копилку победы.
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19.11.2022 20:27 Ответить
Перекидывал на ремонт,так что и моя копеечка там есть.
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19.11.2022 20:38 Ответить
Час пливе...Усе змінюється....Не змінються тільки дураки...
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19.11.2022 20:56 Ответить
https://t.me/s/berezoview В цій бригаді воює журналіст Прямого телеканалу Тарас Березовець
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19.11.2022 21:04 Ответить
і Гончаренко теж?
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19.11.2022 21:50 Ответить
І Порошенко молодший
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20.11.2022 11:05 Ответить
І зеленський з кошовим . Заспокоївся ?((
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20.11.2022 15:15 Ответить
З Богом, хлопчики
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19.11.2022 21:52 Ответить
Прикро, самі благодійники, дяка вам велика. Тіко шобло нас таки зливає
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19.11.2022 22:06 Ответить
Kak prijatno! Smert vorogam!
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19.11.2022 22:48 Ответить
 
 