Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна получила САУ "Гвоздика", отремонтированную на средства благотворителей. ВИДЕО

Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко передал Первой отдельной бригаде специального назначения имени Ивана Богуна отремонтированную за деньги благотворителей САУ "Гвоздика".

Об этом сообщают на ютуб-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

"122-й калибр "Гвоздики" это то, что нужно, чтобы жечь оккупантов", - поблагодарили украинские воины.

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