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Бойцы 30-й ОМБр уничтожили группу оккупантов под Бахмутом с помощью дрона. ВIДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"В лесочке возле Бахмута оккупанты спрятались под большим деревом – надеялись, что оно защитит... Как бы ни так! Оператор дрона 30 ОМБр и там их нашел и наказал!", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 30-й ОМБр из дрона уничтожают оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3762) Бахмут (1604) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+38
Сподіваюся, дерево не сильно постраждало.
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19.11.2022 21:07 Ответить
+23
та листячко і так би облетіло, зате лисицям їжі на пару тижнів тепер є.
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19.11.2022 21:17 Ответить
+17
Менi також шкода дерево.
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19.11.2022 21:15 Ответить
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Сподіваюся, дерево не сильно постраждало.
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19.11.2022 21:07 Ответить
Менi також шкода дерево.
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19.11.2022 21:15 Ответить
та листячко і так би облетіло, зате лисицям їжі на пару тижнів тепер є.
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19.11.2022 21:17 Ответить
зато удобрения под ним!
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19.11.2022 21:32 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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19.11.2022 21:50 Ответить
Упала граната, разбрызгались ребята...
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19.11.2022 22:21 Ответить
iпашим винторогих,
дерево не сильно постраждало.


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19.11.2022 22:29 Ответить
оператору дрона я б потиснув руку і пиво на мені!
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19.11.2022 22:44 Ответить
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20.11.2022 00:16 Ответить
"в отсосновому лісі" краще
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20.11.2022 14:16 Ответить
стояв попід деревом льоша, льоша, льоша..
і не замаскуваався - а дрон відробив на 5.
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20.11.2022 02:44 Ответить
 
 