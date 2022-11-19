Бойцы 30-й ОМБр уничтожили группу оккупантов под Бахмутом с помощью дрона. ВIДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"В лесочке возле Бахмута оккупанты спрятались под большим деревом – надеялись, что оно защитит... Как бы ни так! Оператор дрона 30 ОМБр и там их нашел и наказал!", - говорится в сообщении.

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