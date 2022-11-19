Бойцы 30-й ОМБр уничтожили группу оккупантов под Бахмутом с помощью дрона. ВIДЕО
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"В лесочке возле Бахмута оккупанты спрятались под большим деревом – надеялись, что оно защитит... Как бы ни так! Оператор дрона 30 ОМБр и там их нашел и наказал!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+38 Trevo Trow
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+23 Urs
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+17 Саша Пончик
показать весь комментарий19.11.2022 21:15 Ответить Ссылка
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дерево не сильно постраждало.
і не замаскуваався - а дрон відробив на 5.