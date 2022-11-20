Мобилизированный оккупант рассказывает другу, как их обманом заманивают в пехотные подразделения: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду... Пошёл ты нах#й еб#ть!"... Командиру, понял?" - перехват ГУР. АУДИО