Мобилизированный оккупант рассказывает другу, как их обманом заманивают в пехотные подразделения: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду... Пошёл ты нах#й еб#ть!"... Командиру, понял?" - перехват ГУР. АУДИО
Мобилизированных россиян обманом бросают на передовую, некоторые из захватчиков уже думают о самовольном уходе из воинской части.
Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Оккупант, мобилизованный военнослужащий 1 АК, рассказывает своему другу об особенностях прохождения службы мобилизованных в подразделениях ВС РФ на передовых позициях, обманом заманиваемых в пехотные подразделения.
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+17 Вася Шевченко #371210
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+15 Eugene Boyko #535329
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+8 Марта Шепель
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гаспода афицеpы, из психдиспансера
дураки-изуверы вам павесточки шлют,
и вы бросили семьи, дом, уют и кансервы,
чтоб без ножек вернуться на рассию свою.
афицеpы, афицеpы, раздвигайте полусферы
за рассию! да пабаднава канца!
афицеры-расияне, пад Херсоном дагнивают
ваши жадные прабитые серца.
вновь уходят салдаты, растворяясь в закатах,
предала их расия, как бывало не раз.
и опять вы бежите без зубов и портянок,
а в фуфайке иль в цинке.... с Енотом в руках…
афицеры-абарванцы, не теряющие шансы
сваей кровью пагасить бальшой кредит,
вы суровы... но гатовы раком стать, надеть аковы,
если путин с телевизора велит.
расиянки, вы гатовы наражать бурятов новых ???
сыновей запрятав в землю и гранит?..
" - был у меня в роте один муй
- простите, не в роте, а во рту." (С) ))