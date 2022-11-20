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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Мобилизированный оккупант рассказывает другу, как их обманом заманивают в пехотные подразделения: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду... Пошёл ты нах#й еб#ть!"... Командиру, понял?" - перехват ГУР. АУДИО

Мобилизированных россиян обманом бросают на передовую, некоторые из захватчиков уже думают о самовольном уходе из воинской части.

Об этом свидетельствует очередной перехват Главного управления разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант, мобилизованный военнослужащий 1 АК, рассказывает своему другу об особенностях прохождения службы мобилизованных в подразделениях ВС РФ на передовых позициях, обманом заманиваемых в пехотные подразделения.

Также читайте: Мобилизованный оккупант разговаривает с другом: "Нас во взводе, нах#й, 16 человек, понял? Короче, осталось 5 человек! Вообще все разъеб#ли!" - перехват ГУР. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19670) разведка (4193) мобилизация (2812) перехват (345)


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Топ комментарии
+17
///
гаспода афицеpы, из психдиспансера
дураки-изуверы вам павесточки шлют,
и вы бросили семьи, дом, уют и кансервы,
чтоб без ножек вернуться на рассию свою.

афицеpы, афицеpы, раздвигайте полусферы
за рассию! да пабаднава канца!
афицеры-расияне, пад Херсоном дагнивают
ваши жадные прабитые серца.

вновь уходят салдаты, растворяясь в закатах,
предала их расия, как бывало не раз.
и опять вы бежите без зубов и портянок,
а в фуфайке иль в цинке.... с Енотом в руках…

афицеры-абарванцы, не теряющие шансы
сваей кровью пагасить бальшой кредит,
вы суровы... но гатовы раком стать, надеть аковы,
если путин с телевизора велит.

расиянки, вы гатовы наражать бурятов новых ???
сыновей запрятав в землю и гранит?..
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20.11.2022 11:09 Ответить
+15
Сльози, на*уй, мішають мнє гаваріть!
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20.11.2022 11:06 Ответить
+8
Змістовна розмова...
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20.11.2022 11:14 Ответить
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відно командир трупак- інакше не був би чмобік такий гоноровий
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20.11.2022 11:05 Ответить
Сльози, на*уй, мішають мнє гаваріть!
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20.11.2022 11:06 Ответить
хай їх мамки терміново дзвонять в комітет захисту тварин
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20.11.2022 12:00 Ответить
///
гаспода афицеpы, из психдиспансера
дураки-изуверы вам павесточки шлют,
и вы бросили семьи, дом, уют и кансервы,
чтоб без ножек вернуться на рассию свою.

афицеpы, афицеpы, раздвигайте полусферы
за рассию! да пабаднава канца!
афицеры-расияне, пад Херсоном дагнивают
ваши жадные прабитые серца.

вновь уходят салдаты, растворяясь в закатах,
предала их расия, как бывало не раз.
и опять вы бежите без зубов и портянок,
а в фуфайке иль в цинке.... с Енотом в руках…

афицеры-абарванцы, не теряющие шансы
сваей кровью пагасить бальшой кредит,
вы суровы... но гатовы раком стать, надеть аковы,
если путин с телевизора велит.

расиянки, вы гатовы наражать бурятов новых ???
сыновей запрятав в землю и гранит?..
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20.11.2022 11:09 Ответить
Змістовна розмова...
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20.11.2022 11:14 Ответить
Всім чмобікам у сочі.(якщо бажаєш трохи пожити)
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20.11.2022 11:14 Ответить
Ясельна група -- заманухи -- мозги треба включати до того як тебе підманули на віину .
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20.11.2022 11:26 Ответить
А орки могут быть с мозгами ? Это существа научившиеся ходить на двух конечностях ( пока задних)
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20.11.2022 11:35 Ответить
Все как в армии. Обещали, что они будут печенье сортировать. Сломанные можно кушать, а целые - в коробки. Приехали, а там бревна нужно таскать...
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20.11.2022 11:46 Ответить
всё как у дидоввоевавших
" - был у меня в роте один муй
- простите, не в роте, а во рту." (С) ))
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20.11.2022 11:49 Ответить
Фотографии с мест попыток наступления начинают напоминать то, о чём я только раньше читал в воспоминаниях ветеранов: заваленные трупами поля и окопы. Смогли повторить.
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20.11.2022 11:59 Ответить
"Я нах@й возвращацця нє буду" -- це взагалі про що?
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20.11.2022 12:44 Ответить
 
 