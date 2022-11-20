Российский канал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" при исполнении композиции группы "Гости из будущего". ВИДЕО
Российская пропаганда и жесткая цензура по употреблению слова "война" в контексте ситуации в Украине добралась и до российского шоу-бизнеса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграму-канал NEXTA Live.
Как отмечается, российский телеканал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" во время кавера песни "Гости из будущего".
Также опубликовано соответствующее видео.
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+44 Aurimas Šandaris
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Толстой написав роман "Пи та пи"
"князь Андрей Волконский сделал из пи-столета хлопок в француза, но француз при-хлопнул князя"😂
Рашка - Антиутопия "2022" 😢
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там масова шизофренія
***** нам дибільні новини з дибільного запарєбріка?
Це скоріш калька з нацистської Германії.
А тут же орки, тупі кровожерні орки...
Задля чого полягли смертью ці люди на ЧУЖІЙ землі?
Цапи це окреме плем'я і як вони живуть, нас не цікавить.
Nick Dmytriiev
Одна із фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023 Jerry Heil презентувала нову пісню, присвячену українцям та Залужному (це не конкурсна пісня)
https://twitter.com/i/status/1594225729088425984
Донбасс, элитные рашисткие спецназовцы «подснежники» пошли: первый снег припорошил трупы оккупантов
https://twitter.com/i/status/1594226572537511936
- Товаріщ прапорщік! А товаріщ генерал говорил что крокоділи лєтают!"
- Да... Лєтают... Только нізьохонько низьохонько...
вибриквитвір містецтва такий?
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