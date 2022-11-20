Российский канал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" при исполнении композиции группы "Гости из будущего". ВИДЕО

Российская пропаганда и жесткая цензура по употреблению слова "война" в контексте ситуации в Украине добралась и до российского шоу-бизнеса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграму-канал NEXTA Live.

Как отмечается, российский телеканал "Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" во время кавера песни "Гости из будущего".

Также опубликовано соответствующее видео.

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