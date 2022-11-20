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Наиболее жестокие бои на Донетчине. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Завершается этот день – уже 270-й день полномасштабной войны. Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему на Донетчине. Луганская – понемногу и с боями двигаемся. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов.

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Второе – это энергетика. Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередач, ремонты – все продолжается круглосуточно. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев.

Третье – внешняя политика. Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы готовности их к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – отмечается в сообщении.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+22
Це ж наскільки треба бути тупорилим, щоб вибрати це чмо президентом😂
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20.11.2022 21:52 Ответить
+20
Уявіть собі, що відосиків нема. Хто про це чмо буде пам'ятати довше трьох днів? Тільки самі упороті зебарани.
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20.11.2022 22:16 Ответить
+14
https://telegra.ph/file/3ba806310ae9d70ac5075.png ​​ 🏛️... Стало известно, что Игорь Коломойский после лишения его украинского гражданства, продолжает ездить за границу Украины туда и назад... по заграничному украинскому паспорту. Т е его не просто не выдворили из страны после получения гражданства. У него еще и паспорт гражданина Украины не изъяли. И не убрали из соотвествующих баз.

⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.

🤷🏻‍♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.

🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.

🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.

"Печерский холм"
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20.11.2022 21:46 Ответить
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https://telegra.ph/file/3ba806310ae9d70ac5075.png ​​ 🏛️... Стало известно, что Игорь Коломойский после лишения его украинского гражданства, продолжает ездить за границу Украины туда и назад... по заграничному украинскому паспорту. Т е его не просто не выдворили из страны после получения гражданства. У него еще и паспорт гражданина Украины не изъяли. И не убрали из соотвествующих баз.

⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.

🤷🏻‍♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.

🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.

🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.

"Печерский холм"
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20.11.2022 21:46 Ответить
Хватит бред постить. Его гражданства не лишали, приостановлены некоторые права, пока он не ответит на вопрос, он гражданство Израиля имеет или нет.
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20.11.2022 22:55 Ответить
А что Юзик и лысый делают?
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20.11.2022 21:49 Ответить
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21.11.2022 05:56 Ответить
Це ж наскільки треба бути тупорилим, щоб вибрати це чмо президентом😂
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20.11.2022 21:52 Ответить
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20.11.2022 22:45 Ответить
в спам, кацапятина.
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20.11.2022 22:56 Ответить
Читаючи інформацію про передачу озброєння кожний день, дивлячись дані війни, питання, якщо Донецьк важкий край фронту, то чому допомога не максимальна, а тільки фіксація факту. Не потрібно викриття секретів,але Подвиг Бахмута для визволення Херсону є. Так захисників Бахмута потрібно підтримати, а не відео .Коли закінчиться епоха грошей на вітер цими відосиками
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20.11.2022 21:54 Ответить
Уявіть собі, що відосиків нема. Хто про це чмо буде пам'ятати довше трьох днів? Тільки самі упороті зебарани.
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20.11.2022 22:16 Ответить
А что, война с Куйлом делится по границам областей?
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20.11.2022 22:03 Ответить
...на відміну від пустої й брехливої російської риторики... Джерело:

...у нас правдива реторика стосовно корупції.))
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20.11.2022 22:14 Ответить
Какое же оно противное, это гундосное, такое впечатление, шо оно кривляется((
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20.11.2022 22:20 Ответить
Hellis



московские попы отказались отпевать украинского военного, погибшего на фронте

https://twitter.com/i/status/1594300634848808960
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20.11.2022 22:44 Ответить
А скільки ракет українського виробництва зробив зеленський з 2019року ,щоб надавати відсіч оркам? ЦЕ дуже цікаво:
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
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20.11.2022 23:09 Ответить
Зеленский политиком не станет и через 50 лет..... Читать речи с телесуфлера и поражать мир видосикаими,это не политика...
Казнокрад сказал Коррупции в Украине нет,но Украина по этому показателю со 119 места в прошлом году,опустилась на 123 место из 184 стран мира...
КВНшик обдурил сам себя...Наполеончик...🤣
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21.11.2022 04:23 Ответить
У відставку, гнида!!
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21.11.2022 06:04 Ответить
Тільки мені здалося, що цей бідосік був у туалеті записаний?
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21.11.2022 10:46 Ответить
 
 