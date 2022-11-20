Наиболее жестокие бои на Донетчине. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"Завершается этот день – уже 270-й день полномасштабной войны. Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему на Донетчине. Луганская – понемногу и с боями двигаемся. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов.
Второе – это энергетика. Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередач, ремонты – все продолжается круглосуточно. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев.
Третье – внешняя политика. Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы готовности их к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – отмечается в сообщении.
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⚖️Зато лишение гражданства усложняет уголовное преследование Коломойского украинскими силовиками.
🤷🏻♂️Собственно само выдворение, Коломойского не пугает. Во времена президента Порошенко Коломойский какое то время жил в Израиле и прекрасно там себя чувствовал. Проблема в другом.
🤕Мы писали уже о https://t.me/pecherhill/813 конфликте Коломойского с Ермаком из-за изьятия акций Укрнафты и Укртатнафты , пренадлежавших Коломойскому. В интересах Ермака сейчас максимально уладить конфликт. https://t.me/pecherhill/815 Когда тебе на пятки наступают американцы , Коломойскому можно простить многое.
🤑Правда сам Коломойский воспринимает это не как проявление милости владык. А несколько иначе.
"Печерский холм"
...у нас правдива реторика стосовно корупції.))
московские попы отказались отпевать украинского военного, погибшего на фронте
https://twitter.com/i/status/1594300634848808960
https://www.youtube.com/watch?v=PFr-Ay81IBE
Казнокрад сказал Коррупции в Украине нет,но Украина по этому показателю со 119 места в прошлом году,опустилась на 123 место из 184 стран мира...
КВНшик обдурил сам себя...Наполеончик...🤣