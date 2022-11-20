Наиболее жестокие бои на Донетчине. Луганщина – понемногу и с боями двигаемся, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский 20 ноября выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Завершается этот день – уже 270-й день полномасштабной войны. Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему на Донетчине. Луганская – понемногу и с боями двигаемся. Юг – держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов.

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Второе – это энергетика. Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередач, ремонты – все продолжается круглосуточно. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев.

Третье – внешняя политика. Украинскую формулу мира воспринимают в мире очень положительно. Она вполне конструктивна и реалистична – в отличие от пустой и лживой российской риторики о якобы готовности их к переговорам. Мы сделаем все, чтобы мир воспринял украинскую формулу мира", – отмечается в сообщении.

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