Сейчас у нас есть историческая возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 271-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Стоит об этом помнить.

Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу. Верю, что так и будет", - сказал Зеленский.

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