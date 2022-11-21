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Новости Видео Война
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Сейчас у нас есть историческая возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 271-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Стоит об этом помнить.

Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу. Верю, что так и будет", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899)


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Топ комментарии
+23
Вова, а як же то шо друзі твого дЄрмака зайняли високі посади в "Укрнафті", Міноборони, Ощадбанку, та ЯДИНАЙ длядошмарафон?
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21.11.2022 22:35 Ответить
+20
Дерьмака на палю!
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21.11.2022 22:40 Ответить
+20
А що ти робив і де був під час Революції? Стрибав по сцені перед московитами і кривлявся називаючи Україну порноактрисою. Вже перевзувся в патріота, а як був лайном, так ним і залишився.
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21.11.2022 22:47 Ответить
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Вова, а як же то шо друзі твого дЄрмака зайняли високі посади в "Укрнафті", Міноборони, Ощадбанку, та ЯДИНАЙ длядошмарафон?
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21.11.2022 22:35 Ответить
Иш как закудахтало,мы с вами!кто вы?ты?шмаркля уклонист наркоман членограй янелох бонэвтик?и твоя банда?мы не с вами!нам не по пути!
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21.11.2022 23:12 Ответить
його ще дрг ворога хотіли в березні 25 разів убити.Ось для чого виявляється кацапи напали-щоб ЗЕ вбити...
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21.11.2022 23:39 Ответить
У Вови кожен українець друг. Не розумію сенсу ваших претензій.
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21.11.2022 23:55 Ответить
Цікаво ,а як дороги ? Немало грошей виділили ,?
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22.11.2022 05:54 Ответить
А шо дороги?Тобі відомо як їх можно без грошей зробить?
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22.11.2022 14:37 Ответить
Дерьмака на палю!
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21.11.2022 22:40 Ответить
Та ти шо, Ти ж хотів десь посередині домовитись
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21.11.2022 22:43 Ответить
спочатку ввід кцпів, потім від ригомалоросів
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21.11.2022 22:46 Ответить
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21.11.2022 22:46 Ответить
Давайте этого откопаем и перед микрофоном посадим.
Гундосить будет меньше и стране обойдётся дешевле.
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21.11.2022 22:48 Ответить
А що ти робив і де був під час Революції? Стрибав по сцені перед московитами і кривлявся називаючи Україну порноактрисою. Вже перевзувся в патріота, а як був лайном, так ним і залишився.
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21.11.2022 22:47 Ответить
А як же добивать елєктрічєство *********** палочкамі?
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21.11.2022 22:51 Ответить
На зоне его всего палочками оботрут эбонитовыми Будет давать как Трипольская ТЭС
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21.11.2022 22:53 Ответить
Это уже без тебя. Ты будешь, как молодой Членин - по тюрьмам, по тюрьмам
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21.11.2022 22:51 Ответить
Вірно. Проте ми повністю залежні ві поставок озброєння та боїприпасів с Заходу.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
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21.11.2022 22:51 Ответить
Почему не думали про оружие? Как раз думали. Кучма передал Раиссе самолеты и ракеты, которыми нас бомбят. Активно поощрял разворовывание армии. И дальше тоже.
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21.11.2022 22:55 Ответить
Один вова Україну спасає.
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22.11.2022 05:57 Ответить
Це він про ********* палички з квартальним тиловими гнидами, чи про що??
Воля в Українців була, є і буде!‼️⚔️🇺🇦❤️✊‼️✌️👍✊‼️⚔️🇺🇦✊⚔️❤️

Від привладних це НЕЗАЛЕЖИТЬ !!
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21.11.2022 22:53 Ответить
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21.11.2022 23:02 Ответить
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21.11.2022 23:06 Ответить
Мабуть рейтинги Щеневтіка падають.
По два відосики в день пиляють.
Дивіться щоб не переборщили.
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21.11.2022 23:07 Ответить
А чи не ти Зе клоун Майдан називав ледь не цирком і жартував про ********* палички ??
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21.11.2022 23:37 Ответить
Ви теж,коли чуєте гундосу річ про День Гідності та Свободи, згадуєте ********* палички і не вірите в щирість? Чи це в мене до нього вже такий блювотний рефлекс і зневіра.
Розумію,що за протоколом він має це все робити, але для мене після брехні і сміху з України виглядає це цинічно
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22.11.2022 04:56 Ответить
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22.11.2022 05:24 Ответить
Не дарма зеленський у дьосни цілується з Портновим і Татаровим
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21.11.2022 23:43 Ответить
Хотелось бы Спросить у Президента ,когда в Украине будут выборы всех и вся как в США? Каждые 2года?. Президента - раз в 4 года?Когда будут местные судьи будут регулярно переизбираться населением громад?Когда будут 12 присяжных?Когда поделять ТНК монополистов?Когда перестанут грабить простых селян?Когда села обрастут доходами от Сольских и К.?Когда перестанут гнобить мелкий и средний бизнес в Угоду Сольским и сетям?.Вопросов очень много . Ответов нет..Война.
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22.11.2022 00:31 Ответить
Про шо це Янелох? Хто ці ,,ми"? І чию волю захищають ZEгниди?
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22.11.2022 01:22 Ответить
Їхні жарти за місяць до вторгнення
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22.11.2022 01:24 Ответить
Неймовірно гидко, в День гідності і свободи, чути що говорить про це Зеленський, використовуючи слово "МИ".
Коли "МИ" вмирали на Майдані "ТИ" в Росії на корпоративах грав причинним місцем.
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22.11.2022 04:48 Ответить
комент дивитися до сніданку, бо продукти зараз дорогі.

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22.11.2022 05:15 Ответить
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22.11.2022 05:42 Ответить
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22.11.2022 05:40 Ответить
Щоб ти , ****, гаоушкою вдвилося. Пи"дун сраний!
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22.11.2022 06:28 Ответить
А шото не чутно про замахи на дорогоцінне життя Янелоха. У нього шо, рейтинги аж за хмарами, чи ця гнида нікому не потрібна?
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22.11.2022 06:36 Ответить
Сейчас есть историческая возможность тебя и кучму, жалко третий Гандон сдох, посадить на пожизненное с полной конфискацией и отчистить Страну от ваЗЕлиновского Сброда!!!
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22.11.2022 06:46 Ответить
А еще недавно гавкал в 2019 году на защитников Украине возле пгт Золотое. Разводил войска и разминирование проводил.
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22.11.2022 06:51 Ответить
Ярослав Шевченко, кто президент в Украине с 2019 года? А вы только про Пороха пишите,задолбали боты продажные. Твой зеля будет сидеть в тюрьме,за смерти тысячи закатованых патриотов, за воровство которое он не прекращает ни на секунду даже во время войны.
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22.11.2022 08:31 Ответить
Каждый получает по своим делам, зеля это пародия на президента,позор Украины.
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22.11.2022 08:32 Ответить
цинічно
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22.11.2022 10:44 Ответить
 
 