Сейчас у нас есть историческая возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 271-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня уже девятая годовщина начала Майдана – Революции Достоинства. Девятая... Но свободе и достоинству украинского народа – более тысячи лет. Стоит об этом помнить.
Было много угроз свободе наших людей и самому существованию украинцев. Но народ прошел через это. И сейчас мы с вами имеем историческую возможность раз и навсегда защитить украинскую свободу. Верю, что так и будет", - сказал Зеленский.
Топ комментарии
+23 Старый зольдат
показать весь комментарий21.11.2022 22:35 Ответить Ссылка
+20 Maxim Ak-Murza
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+20 5 копійок
показать весь комментарий21.11.2022 22:47 Ответить Ссылка
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Гундосить будет меньше и стране обойдётся дешевле.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
Україна, як країна - недосконала (в тому числі з точки зору дієвості бюрократичних інституцій). У країні часто корумповані органи влади та злодії 30 років разом із правоохоронними органами, судовою системою грабували все, що могли.
За рахунок прихватизації суспільної власності з'явилась група великих олігархів: Ахметов, Пінчук, Жеваго, Коломойський, Боголюбов, Порошенко, Новинський, Ярославський, "міс 10 млрд$" "газова принцеса" Тимошенко... В регіонах на місцях з'явились місцеві багатії-феодали.
Збагачувались , кто як міг.
Про державу мало хто думав.
І про зброю у держави - теж...
Воля в Українців була, є і буде!‼️⚔️🇺🇦❤️✊‼️✌️👍✊‼️⚔️🇺🇦✊⚔️❤️
Від привладних це НЕЗАЛЕЖИТЬ !!
По два відосики в день пиляють.
Дивіться щоб не переборщили.
Розумію,що за протоколом він має це все робити, але для мене після брехні і сміху з України виглядає це цинічно
Коли "МИ" вмирали на Майдані "ТИ" в Росії на корпоративах грав причинним місцем.