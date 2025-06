Министр обороны Канады Ананд сплела камуфляжную сетку для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр обороны Канады Анита Ананд присоединилась к плетению камуфляжной сетки, которая будет передана украинским защитникам.

Об этом на своей странице в сети твиттер написала Джессика Лин Виебе, которая организовала плетение сетки во время Международного форума безопасности в Галифаксе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Thank you Minister @AnitaAnandMP, Minister of National Defence, Canada, for making time to add material to one of the camouflage nets that will be sent to Ukraine after the @HFXforum. I appreciate everything you continue to do to support Ukraine. #HFX2022 #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/6VHR7bH5V9