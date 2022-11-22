Воины 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода ведут бой с оккупантами. ВИДЕО
Бойцы 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись фрагментов боя с русскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна боевая работа пехотинцев и экипажей двух БМП.
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