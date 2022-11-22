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Новости Видео Война
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Воины 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода опубликовали видеозапись фрагментов боя с русскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видна боевая работа пехотинцев и экипажей двух БМП.

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боевые действия (4338) 28 отдельная механизированная бригада (189)


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Топ комментарии
+44
Боже!Бережи цих українських воїнів та допоможи їм перемогти рашистських окупантів.
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22.11.2022 10:08 Ответить
+29
Бережи Боже наших Воїнів!
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22.11.2022 10:11 Ответить
+17
Боже,бережи наших захисників!
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22.11.2022 10:37 Ответить
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Боже!Бережи цих українських воїнів та допоможи їм перемогти рашистських окупантів.
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22.11.2022 10:08 Ответить
Бережи Боже наших Воїнів!
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22.11.2022 10:11 Ответить
Боже,бережи наших захисників!
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22.11.2022 10:37 Ответить
Що в небі летіло не розгледів?
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22.11.2022 10:43 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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22.11.2022 11:04 Ответить
Я вибачаюсь ,а що то був за Зимовий Поход?
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22.11.2022 11:21 Ответить
1-й зимовий похід армії УНР 1919-1920 рр. Див. українську Вікіпедію "Перший зимовий похід"
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22.11.2022 11:31 Ответить
1919-20 рр
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22.11.2022 11:32 Ответить
Вся правда : стрільці,яких кидають по тривозі на передову без окопів на 7 діб на холоді,під дощем лежачи у болоті,відбивають атаки постійно наступаючих кацапів,чому їх непокажуть,звісно- бо це не потрібна владі "картинка" .
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22.11.2022 11:36 Ответить
Я уявляю які у нас втрати, якщо доводиться на гробах бмп-1 в атаку ходити. пзц.
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22.11.2022 11:48 Ответить
На відео БМП-2.
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22.11.2022 12:28 Ответить
Явно не бмп1, але якась швидкострільність велика, модернізована гармата? Бо стандартна робить 8-10 пострілів за хвилину.
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22.11.2022 13:01 Ответить
Звичайна БМП-2, темп стрільби 550/хв.
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22.11.2022 13:06 Ответить
Тупанув, сорі )
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22.11.2022 14:08 Ответить
 
 