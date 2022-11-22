"Это Украина? Я не принимаю пенсию у русских", - волонтеры привезли продукты и деньги пожилой женщине в освобожденном Херсоне. ВИДЕО

В освобожденном Херсоне 82-летняя женщина наотрез отказывалась от волонтерской помощи, пока не выяснила, что волонтеры из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с этим фрагментом разговора волонтеры опубликовали в соцсетях. По словам волонтеров, за время оккупации женщина похудела на 21 килограмм, но отказывалась получать выплаты и помощь, назначенные ей оккупационными властями.

"Я не принимаю пенсию у русских", – заявила женщина волонтерам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода ведут бой с оккупантами. ВИДЕО