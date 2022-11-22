РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5505 посетителей онлайн
Новости Видео Война
26 010 95

"Это Украина? Я не принимаю пенсию у русских", - волонтеры привезли продукты и деньги пожилой женщине в освобожденном Херсоне. ВИДЕО

В освобожденном Херсоне 82-летняя женщина наотрез отказывалась от волонтерской помощи, пока не выяснила, что волонтеры из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с этим фрагментом разговора волонтеры опубликовали в соцсетях. По словам волонтеров, за время оккупации женщина похудела на 21 килограмм, но отказывалась получать выплаты и помощь, назначенные ей оккупационными властями.

"Я не принимаю пенсию у русских", – заявила женщина волонтерам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

освобождение (567) помощь (7882) волонтеры (2642) Херсонская область (4899)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+109
аказываєца, мова - МАЄ значення, от хто би міг подумати??!!
показать весь комментарий
22.11.2022 10:56 Ответить
+91
Уклін тобі, бабцю!💜
показать весь комментарий
22.11.2022 10:58 Ответить
+58
до сліз...
показать весь комментарий
22.11.2022 10:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аказываєца, мова - МАЄ значення, от хто би міг подумати??!!
показать весь комментарий
22.11.2022 10:56 Ответить
ка-ка... ка-ка-я разнiца?
показать весь комментарий
22.11.2022 10:59 Ответить
А почему этот пост в спаме? Что тут неправдивого? Или президент Украины не говорил этого?
показать весь комментарий
22.11.2022 17:14 Ответить
Не на часі.
показать весь комментарий
22.11.2022 19:13 Ответить
+
показать весь комментарий
22.11.2022 10:59 Ответить
Читала 1 плакала.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:48 Ответить
"Какая разница на какой мове і какой памятнік будєт стоять і какая назва будєт уліци" - це слова найвидітнішого політика усіх віків, який як не слово, то брехня. А сьогодні він перейшов до тих меседжів, які проповідував інший політик - "армія, мова, віра". Думає, що ми не пам'ятаємо? Мова завжди мала значення, але як не прикро, для українців, бо це наше. А Вові піхер на якій мові грабувати і мародерити, його будинки за кордоном.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:03 Ответить
Що таке меседж? Це на якій мові?
показать весь комментарий
22.11.2022 13:20 Ответить
Напишіть слово меседж чи меседжі і Вам буде повна відповідь від Гугла.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:10 Ответить
Та ти що!? І яке відношення має це слово до української мови?
показать весь комментарий
22.11.2022 17:41 Ответить
За походженням слова́ поділяються на власне українські та запози́чені з інших мов.

Словниковий склад мови постійно поповнюється як словами, що створюються на основі українських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80 словотвірних засобів, так і запозиченими з багатьох мов: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грецької (філологія, музей, театр), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 латинської (клас, аудиторія, конституція), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 німецької (бутерброд, солдат), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійської (баскетбол, дизайн), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 французької (кашне, пюре, пальто), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італійської (соло, тріо, акорд) та інших.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:45 Ответить
Не плутай горбатого зі стіною. Ти написала про слова та терміни котрі не мають українського варіанту й приплела до слів котрі заміняють шточно україеські слова: наратив - з англійської розповідь, дрон - з англ трутень, меседж - з англійської повідомлення, тобто робиться суржик і не українська мова, і не англійська. Якась поведінка меншовартісних істот котпі соромляться себе самих, беріть приклад з поляків, ісландців, французів, японців, я можу ще багато кого назвати, ці люди бережуть чистоту власної мови, а не засирають все іноземними словами через свою меншовартість.
показать весь комментарий
22.11.2022 22:29 Ответить
От странно, в американском варианте английского языка полным полно слов из других языков и наречий, и никто не парится. А в украинском , оказывается , это недопустимо? Ну давайте тогда откажемся от слова Майдан, например.
показать весь комментарий
22.11.2022 23:59 Ответить
Коли звертаєшся до українця, то пиши українською мововою, я не забовязаний її розуміти. Напиши все що хотів сказати українською або йди квакай на своїх мокшанських болотах, буде ігнор твоєї кацапської недомови.
показать весь комментарий
23.11.2022 10:50 Ответить
=аказываєца, мова - МАЄ значення=

Московськомовні зараз теж захищають Україну і вони казали в інтервью, що вивчатимуть українську досконало вже після війни - я бачив відео та чув таке. Маріуполь був російськомовним і що? - Маріупольців зберіг московський язиг -від московських гармат? Обстріли москалів: Харків, Миколаїва та інших московськомовних міст України москалі обстрілюють, як і українськомовні села. - Мова обєднує націю але не захіщає від ракет божевільного сусіда (Мордора). НАТО захищає, ВСУ за допомоги озброєння країн НАТО - захищають Україну але мова не здатна захистити наразі Україну від ракет путінського режиму. У мови інші функції - обєднувати націю, а захистом займається армія країни і військова спілка типу НАТО.
показать весь комментарий
23.11.2022 00:32 Ответить
до сліз...
показать весь комментарий
22.11.2022 10:56 Ответить
ну та певно...по маскальськи киздіти з бабусею,от вона і не хотіла брати
показать весь комментарий
22.11.2022 10:56 Ответить
Обережно ! Зараз рускачелюстниє на Вас накинуться ! Такі ж свинособаки , як і кацапи . А бабуся - герой !
Слава Україні !
показать весь комментарий
22.11.2022 14:30 Ответить
Бо Херсон це Україна.
показать весь комментарий
22.11.2022 10:58 Ответить
Уклін тобі, бабцю!💜
показать весь комментарий
22.11.2022 10:58 Ответить
Тому що треба українською мовою спілкуватися!
показать весь комментарий
22.11.2022 10:59 Ответить
північних пітекантпропів знищувати тотально, системно і повсімісно. Скільки наших людей задавили і скільки понавезли істот для заміни етносу. щоб ляпать про "руский мір" і триєдіну банду ФСБ-РПЦ.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:02 Ответить
Слава нашим людям - патріотам. І завдяки таким бабусям розумієш що таке -
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показать весь комментарий
22.11.2022 11:02 Ответить
Не зовсім розумно.... щоб вижити треба отримувати допомогу, головне вижити.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:03 Ответить
Ну так, але у 82 роки можна померти будь-коли, а померти, ставши на коліна ця пані не хоче.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:43 Ответить
які БЛД, ше "закони", ти шо - бухий????
показать весь комментарий
22.11.2022 11:53 Ответить
цей Закон зветься Женевська конвенція, невіглас...
показать весь комментарий
22.11.2022 11:59 Ответить
тю, то чого ж ти мовчав???? тре було розказати це всім в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі.... СКРІЗЬ на окупованих територіях!!!!!!!!!! де цивільних сотнями в братських могилах, палили і закопували!!!!!!!!!!! Бо вони ж незнали, про Женевску конвенцію, невігласи мабудь........ 😡😡😡😡

ПЫ. СЫ: ти шо - ДОВПОЙОП??????
показать весь комментарий
22.11.2022 12:06 Ответить
Нагадай, чи підписала їх росія?
показать весь комментарий
22.11.2022 14:47 Ответить
гугл нє? не приходить?

https://www.radiosvoboda.org/a/950108.html
показать весь комментарий
22.11.2022 18:49 Ответить
Ваша відповідь : "краще живий собака як мертвий лев" почута. Поцікавтеся про що ви? Співпраця, а потім і служба починається з дуже незначних поступок, але потім вони збільшуються і ти вже сволота.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:01 Ответить
Наталія Федів у Вас юнацький максималізм ще не пройшов. Можна брати продукти від рашистів й одночасно допомогати ЗСУ, й це буде краще ніж померти з голоду. Почитайте, є інструкції як вижити під окупацією.... бо Ви мислите пропогандиськими совковими шаблонами й досі. За вашої "логики" полонені Українці теж мають не брати їжу з рук ворога й померти..... усі такі "герої" тут шо *****.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:52 Ответить

Ти брехло.Немає таких правил, я спеціально шукав в гуглі - НЕМАЄ!!!!! Ти тупе бидло і брехло!
показать весь комментарий
22.11.2022 16:30 Ответить
Амандрапапупа:
Зазвичай неадекватному бидлу як ти не відповідаю але сьогодні зроблю виняток для тебе, хоча ти тупе навряд щось зрозумієш....
Ось те чого ти кажеш "немає" https://www.slovoidilo.ua/2022/09/23/novyna/bezpeka/yak-povodytysya-okupovanyx-terytoriyax-chynyty-opir-ta-unykaty-psevdoreferendumu-instrukcziya
P. S. Більше відповіді тобі не буде.
показать весь комментарий
22.11.2022 17:21 Ответить
Прочитав, те що ти порадив і о диво, я виділив пункт №2:
жодної співпраці з окупаційними військами в будь-який спосіб;жодної гуманітарки від рф, це частина її гібридної війни;уникати спроб окупантів використати вас, як додаткову робочу силу на будуванні укріплень;дотримуватися українських законів. Правила окупаційної влади можна не виконувати, вони нічого не варті;не піддаватися на провокації окупантів на насильство;фіксувати порушення прав, свобод та конституційних цінностей, робити це таємно, щоб окупанти не змогли заарештувати. Докази потрібно передавати до рук української та міжнародної спільноти;допомагати жертвам насильства з боку окупантів;жодної співпраці з пропагандою окупантів.
Повторю іменно те , що ти порадив почитати "" ... жодної гуманітарки від РФ..."
А що ти писало, брехло і маніпулятор?
Бабуся іменно так і робила. Почитай свій комент.
Більш наглючою та брехливої сволоти, як ти,я ще не зустрічав.
показать весь комментарий
22.11.2022 18:46 Ответить
Папупа:
Дурко, ти не зрозумів, тому що бачиш те що хочеш.
У разі загрози життю можна приймати участь у референдумі, й у разі загрози життю можна брати гуманітарку. "Герої" ви тут троляки ЗЕкоМанди "зголоду помирати бо принципи" .... так само як "зе помер за Крим"....
P. S. Це остання відповідь тобі 100%.
показать весь комментарий
22.11.2022 19:49 Ответить
Я тебе вже повозив рилом по столу і втокмачив твоє рило в твоє ж гівно. Обтікай.
ПиСи:
Для довідки, я член партії "Європейська Солідарність" і волонтер в суспільному об'єднанні "Справа Громад", а ти пиши все що тобі в твою голову поміститься.
показать весь комментарий
22.11.2022 20:04 Ответить
Дурко, ось один із пунктів ТВОЄЇ інструкції:
" ...жодної співпраці з окупаційними військами в будь-який спосіб;жодної гуманітарки від рф..."
показать весь комментарий
22.11.2022 20:06 Ответить
Ось, що ти насав:
"

**#нуті твої висновки, **#нутої людини.
Можна брати гуманітарку у день а у ночі різати русню. У тебе мізків 0. Тут корчити з себе "рембо" легко. Але є правила як діяти під окупацією щоб вижити, почитай.... хоча звісно ти вважаєш себе "розумнійшим" за тих людей що їх складали."

А ось наведена тобою інструкція:
"жодновпраці з окупаційними військами в будь-який спосіб;жодної гуманітарки від рфї спі, це частина її гібридної війни;уникати спроб окупантів використати вас, як додаткову робочу силу на будуванні укріплень;дотримуватися українських законів. Правила окупаційної влади можна не виконувати, вони нічого не варті;не піддаватися на провокації окупантів на насильство;фіксувати порушення прав, свобод та конституційних цінностей, робити це таємно, щоб окупанти не змогли заарештувати. Докази потрібно передавати до рук української та міжнародної спільноти;допомагати жертвам насильства з боку окупантів;жодної співпраці з пропагандою окупантів."
показать весь комментарий
22.11.2022 18:55 Ответить
Aleksiey Ykropovic, такі як ти, будуть їсти з рук забруднених кров'ю українських дітей, бо тобі головне вижити.
Потім здавати сусідів почнеш за кусок ковбаси, бо тобі головне вижити.
Тьфу!!!
показать весь комментарий
22.11.2022 13:42 Ответить
**#нуті твої висновки, **#нутої людини.
Можна брати гуманітарку у день а у ночі різати русню. У тебе мізків 0. Тут корчити з себе "рембо" легко. Але є правила як діяти під окупацією щоб вижити, почитай.... хоча звісно ти вважаєш себе "розумнійшим" за тих людей що їх складали.
показать весь комментарий
22.11.2022 15:47 Ответить
Кусочок ковбаски хочеш? Ну то погавкай,потім отримаєш
показать весь комментарий
22.11.2022 15:50 Ответить
Перестаньте "гризтися" і обзивати один одного. Бабуся у свої 82 роки ніяких ваших інструкцій не читала. Вона живе не по ваших інструкціях, а по людських законах, по совісті. Душа в неї українська, людська, порядна, горда. Ви мабуть цього не зрозумієте ніколи. Просто, це не ваше коло знайомих. Таких українців, нащастя, дуже багато.
показать весь комментарий
22.11.2022 21:03 Ответить
Справа не у порядності, а у тому який твій буде ККД (коефіцієнт корисної дії) якщо ти помреш з голоду бо гордий. Війна не місце для соплів та емоцій.
Ви знаєте що медики, наприклад, у першу чергу мають допомогати ЛЕГКО пораненим й у останню важким? Люди з такими думками як у вас часто гинуть безглуздо а на війні це грає на користь тільки ворогу.
Довго пояснювати....... є розвідники котрі "бухали" за одним столом з ворогом то вони "без Української души"? А полонені котрі беруть їжу ?
P. S. Кожен робить як сам вважає за потрібне але є таке розуміння як ККД.
показать весь комментарий
22.11.2022 22:59 Ответить
Це був вибір бабусі.
показать весь комментарий
22.11.2022 23:20 Ответить
Моя знайома, по дачі, ще в 2018 р. нав"язувала таким же пенсіонерам, як і вона, свою думку: " Добре було б, щоб у нас була росія, то отримували б дві пенсії (як в лднр). А то на одну пенсію дуже важко прожити". Їй порадили повернутись на свою "історіческую родіну". Там ковбаса по 2,20 та дві пенсії. Вона родом з Дружківки. Вийшла заміж за нашого місцевого "біндеровця". Має вищу освіту, працювала в інституті. Заради чого людина жила на цьому світі ??? Дві українські пенсіонерки, два різні світи. Херсонська Бабуся - прекрасна людина. ЇЇ Бог оберігає та допомагає. Небайдужі люди, я думаю, також допомагали їй вижити
показать весь комментарий
23.11.2022 01:39 Ответить
І треба було отим оркам сюди лізти? У 2004 році південний схід був переважно проросійський (дивлюсь по голосуванню на президентських виборах - не всі ж голоси були фальсифіковані), а зараз їх просто ненавидять.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:03 Ответить
Прокацапськими були великі міста. Хтось же там ригів та сальдів у мери обирав. А районні містечка та села там завжди були українськими.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:06 Ответить
Мабуть, що так. Я читав, що фермери на Донбасі проукраїнські. Але в цілому більшість там була прокацапська. Мабуть, південь та південний схід - індустріальний регіон, більшість живе у містах.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:44 Ответить
По різному, в одному селі менше, в іншому більше. Великі міста - також.
Але, говорити немає про що, і всіх містах і селах вати абсолютна меншість.
Стосовно півдня говорю.
показать весь комментарий
22.11.2022 14:07 Ответить
І оте брезкле ***** з своїми кацапо-бурятами хоче загнати українців в недоімперське рабство! А добре затесаний осиковий кілок йому в сраку!
показать весь комментарий
22.11.2022 11:03 Ответить
Велика ПОДЯКА ВОЛОНТЕРАМ!!!
показать весь комментарий
22.11.2022 11:04 Ответить
Бабця-бандерівка😊
показать весь комментарий
22.11.2022 11:07 Ответить
Щоб не сильно дивувався, то можк і насправді Бандерівка... Після заслань, не дозволяли повертатись в рідні краї.. А в Україні тільки південні області були доступні для реабелітованих і звільнених вязнів.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:32 Ответить
Як казали нещодавно мавзолєйні Щури...путлєра... Херсон наш...🤣Запоріжжя наш...🤣 рехверендум наш...🤣
показать весь комментарий
22.11.2022 11:09 Ответить
Таку сцену важко уявити в Луганській та Донецькій областях
показать весь комментарий
22.11.2022 11:13 Ответить
Що правда, то правда... Там в слід нашим воїнам шиплять мов гадюки
показать весь комментарий
22.11.2022 11:19 Ответить
Так і є. Товариш у 79 дшв на Луганщіні, у селі - принесли десь ось такій бабушке - і сир і ковбаску і консерви різні, все не з'їдають, вона бере і каже - (українською) шоб ви всі здохли. Вони відповідають - так ми ж ЗСУ. У відповідь - я знаю.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:57 Ответить
На жаль та і є. І сумно від того, що виправити не можна з тим генофондом. Молодь також "вата-путінспасі"
показать весь комментарий
22.11.2022 12:08 Ответить
дайте мне СМИ и я с людей сделаю стадо свиней.- Геббельс. окурок в кремле фанат фашизма, под подушкой держит книги идеолога русского фашизма Ильина, который сегодня называют еще руссизмом. а Черчиль в свое время сказал, что фашисты в будущем , будут называть себя антифашистами. что мы сегодня и наблюдаем.
показать весь комментарий
23.11.2022 08:36 Ответить
які тільки ЛЮДИ живуть на наших землях!.. "є в нас брути, і коклеси, славні, незабутні!"
показать весь комментарий
22.11.2022 11:17 Ответить
Були б усі такими патріотами, "руцький мір" не зміг би вкоренитися в Україні.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:21 Ответить
До сліз ...
показать весь комментарий
22.11.2022 11:29 Ответить
Мужик, ты поосторожнее на улице с руzким языком на деокупированных территориях. Люди на нервах могут и с ружья смальнуть подумав что росийское ДРГ *заблудилось*
показать весь комментарий
22.11.2022 11:56 Ответить
Добре шо в неті не шмаляють.
показать весь комментарий
22.11.2022 11:59 Ответить
Вот так вот. Если бы не освободили Херсон бабушка умерла бы с голоду. Ето для тех Римских Пап, Ердоганов и Масков которые предлагают нам пойти на компромис и оставить нашу землю и наших Людей русофашистам
показать весь комментарий
22.11.2022 12:01 Ответить
бо потрібно розмовляти державною мовою, це ж в сто раз легше, ніж сама допомога , але має велике значення.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:25 Ответить
без'язике
показать весь комментарий
22.11.2022 12:26 Ответить
Зато сепары не гордые. Выехали на рашку попереводили туда украинские пенсии и воюют против Украины живя на наши деньги. Нужно что то с етим делать. Заблокировать и чтобы каждый сепар лично приезжал переоформлять свою пенсию если ему нечего бояться
показать весь комментарий
22.11.2022 12:26 Ответить
Розкажіть нам будь ласка, яким чином вони попереводили туди українські пенсії?
показать весь комментарий
22.11.2022 15:34 Ответить
Не руських, а росіян, московитів. Руський люд це українці(русини)
показать весь комментарий
22.11.2022 12:29 Ответить
Оце і є справжня гідність.
показать весь комментарий
22.11.2022 12:53 Ответить
Це справжня українка, нажаль зеленой шоблі грощі не пахнуть, ці і за рублі Україну продадуть
показать весь комментарий
22.11.2022 13:07 Ответить
Ніякі кацапи не ,,руськии, вони не мають жодного вібношення до Київської Русі.
показать весь комментарий
22.11.2022 13:21 Ответить
Боже, яка людина! Це справжня героїня.
показать весь комментарий
22.11.2022 13:53 Ответить
Проста бабця, а як далеко до неї всій владній е..... еліті (тьху).
показать весь комментарий
22.11.2022 14:03 Ответить
Волонтер мабуть робить добру справу , але ж він безграмотна людина , якщо називає кацапів "руськими"в своїй анотації до відео ... Бабуся такого не вимовляла ...
показать весь комментарий
22.11.2022 17:25 Ответить
до сліз ...

маму нагадало
показать весь комментарий
22.11.2022 20:09 Ответить
Национализм спасет Украину....все остальное фикция....
показать весь комментарий
22.11.2022 21:38 Ответить
Сльози на очах! Довгих і щасливих вам років, гарна і смілива українська бабуся!
Цей Народ не зломити !
показать весь комментарий
22.11.2022 22:56 Ответить
********** Мосійчучка щось там казалО, що "мову на хліб не намажешь"?!!
Нехай дивляться "свідки Зєлебородька".
показать весь комментарий
23.11.2022 08:18 Ответить
 
 