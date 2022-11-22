ВСУ предстоит освободить еще около двух тысяч оккупированных Россией населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО
Россияне на оккупированных территориях уничтожают инфраструктуру, а во время побега воруют оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность населенного пункта.
Об этом 22 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"В общем, городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, - около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как, например, Мариуполь или Волноваха. Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с им вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни", - сказал глава государства.
Зеленский рассказал участникам заседания о том, как россияне уничтожают инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда сбегают, воруют все оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность города.
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Спочатку просять гуманітарку для народа, а потім продають її тому ж народу через супермаркети.
Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.
Тих хто критикує ïхнiй беспридел звинувачують у роботі на путіна.
(с)
Це з тих, що ви
здали"прае@алі" у лютому... А що з Кримом і Донбасом?
🤔😂