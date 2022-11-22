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ВСУ предстоит освободить еще около двух тысяч оккупированных Россией населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО

Россияне на оккупированных территориях уничтожают инфраструктуру, а во время побега воруют оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность населенного пункта.

Об этом 22 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время выступления перед Конгрессом мэров и глав муниципалитетов Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В общем, городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, - около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как, например, Мариуполь или Волноваха. Когда же украинский флаг возвращается на освободившуюся территорию, мы делаем все, чтобы вместе с им вернулась нормальная жизнь. Вот почему Украина так благодарна всем, кто поддерживает нас, нашу оборону, финансы, восстановление. Это буквально помощь в спасении жизни", - сказал глава государства.

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Зеленский рассказал участникам заседания о том, как россияне уничтожают инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда сбегают, воруют все оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность города.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+10
Мають звільнити які ти бездарно здав.
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22.11.2022 20:39 Ответить
+8
Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано
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22.11.2022 20:38 Ответить
+7
Спочатку впускають окупантів в Херсонську область розмінуванням перешийку та відведенням військ з області, чим здають Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь та iншi населені пункти, а тепер піаряться на визволенні Херсона.

Спочатку просять гуманітарку для народа, а потім продають її тому ж народу через супермаркети.

Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.

Тих хто критикує ïхнiй беспридел звинувачують у роботі на путіна.

(с)
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22.11.2022 20:43 Ответить
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Новим гауляйтером Енергодару стала депутат Енергодарськоі міської ради від партії «слуга народу» Наталія Лабяк,несподівано
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22.11.2022 20:38 Ответить
Слуги секта зрадників на чолі з клоуном.
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22.11.2022 20:41 Ответить
И шмаркля впереди всех ВСУ!на белом коне с шашкой на голо!
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22.11.2022 21:37 Ответить
Мають звільнити які ти бездарно здав.
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22.11.2022 20:39 Ответить
Спочатку впускають окупантів в Херсонську область розмінуванням перешийку та відведенням військ з області, чим здають Херсон, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь та iншi населені пункти, а тепер піаряться на визволенні Херсона.

Спочатку просять гуманітарку для народа, а потім продають її тому ж народу через супермаркети.

Спочатку Коломойському дарують десятки мільярдів гривень з бюджету, потім натякають, що грошів на пенсії і зарплати може не бути та оголошують збір коштiв та морські дрони.

Тих хто критикує ïхнiй беспридел звинувачують у роботі на путіна.

(с)
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22.11.2022 20:43 Ответить
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22.11.2022 20:52 Ответить
"Загалом міст та сіл, які нам ще належить звільнити та відновити, - близько двох тисяч" Джерело:

Це з тих, що ви здали "прае@алі" у лютому... А що з Кримом і Донбасом?
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22.11.2022 20:52 Ответить
Так щеж в Ізюмі казав що до Ялти дойдем
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22.11.2022 21:13 Ответить
2002 - Севастополь + Симферополь...
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22.11.2022 20:53 Ответить
"Я вам ничиво не должен". Зиленский (с). Тебе никто ничего не должен, упоротый клоунец
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22.11.2022 21:03 Ответить
Підрахуй
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22.11.2022 21:07 Ответить
наверное получил пятую повестку...
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22.11.2022 21:19 Ответить
Великая Исландия
🤔😂
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22.11.2022 21:43 Ответить
 
 