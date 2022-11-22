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"Россия, вон из Армении!" - в Ереване протестуют против ОДКБ и приезда Путина. ВИДЕО

В среду, 23 ноября, в Ереване состоится встреча Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности.

Накануне, сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграмм-канале, в столице Армении прошел многолюдный митинг.

Протестующие, в том числе с лозунгами "Слава Украине", выступают за выход своей страны из организации, а также против визита в Армению Лукашенко, Лаврова и Путина.

"Вскоре наступит день освобождения Запорожья, Крыма, а затем – Донбасса. Вскоре украинская армия освободит свои оккупированные территории и это станет началом конца путинского режима", – провозгласил один из лидеров митингующих.

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Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.

Еще в прошлом году во время подобного обострении Армения обратилась в ОДКБ, но "союзники" во главе с РФ ответили, что граница не демаркирована и не делимитирована. На фоне конфликта, возникшего в этом году,  в Армении заявили о возможности прекращения членства.

В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.

Читайте также: В Ереване митингуют за выход из ОДКБ

Автор: 

Армения (829) ОДКБ (131) протест (5866) россия (96231)


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Топ комментарии
+45
Молодці армяни , уважуха і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Я , особисто , приємно здивований такою підтримкою нашоі краіни 🙁
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22.11.2022 21:55 Ответить
+39
З Богом, Вірменіє
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22.11.2022 21:54 Ответить
+27
Що тут скажеш - я приємно вражений. Ще би грузини вийшли з молдованами на мітинг з закликом до ***** вивести своїх "миротворців" з їхніх законних земель.
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22.11.2022 21:58 Ответить
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З Богом, Вірменіє
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22.11.2022 21:54 Ответить
Мда....🤔

Давно пора було!
"Хутін - буйло!"😂
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22.11.2022 22:59 Ответить
Молодці армяни , уважуха і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️

Я , особисто , приємно здивований такою підтримкою нашоі краіни 🙁
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22.11.2022 21:55 Ответить
Заспокойся! То "временное памрачение рассудка" Просто Росія не дає грошей і військової підтримки! Якби платила і давала - не було-б цих "протестів"
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23.11.2022 06:42 Ответить
Не погоджуюсь. Ті, у кого "временное памрачение рассудка" (таких дуже багато) на такі мітинги не виходять. Я точно знаю, що у Вірменії є певна меншість, яка ніколи не підтримувала Путіна.

Чи ***** я вірмен - ні. Я служив у армії ще за СРСР, де "підлітки" добре показували усі недоліки і чесноти своїх народів. Чітко бачу різницю між грузинами, вірменами та азербайджанцями (останніх у нас дуже *****ть ті, хто не був з ними у одній казармі).
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25.11.2022 03:45 Ответить
А я "вчора народився"! І прослужив більше чверті століття у бундесвері а не в Радянській армії
Вірменин в армії - "ключник", "каптёр", "хлебарез" Тобто - "тепла" і "хлібна" посада На техніці працювали тільки ті на кого тих посад не вистачило Точно так само і взагалі по життю Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».

- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?

- В Армении *****вать некого: вокруг - одни армяне!
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25.11.2022 04:19 Ответить
Я можу також процитувати слова Грібоєдова про вірмен (неприємні для них). Те, що він говорив - схоже на правду, але він не є до кінця об'єктивним. Також знаю і вислови грузинських істориків, про перебудову грузинських церков на вірменські. Але і грузини не є святими (вірно служили російській імперії і допомагали їй знищувати інші народи Кавказу, як і українці).

Чи можна на 100% вірити словам Мопасана про арабів і жидів у Африці? Швидше ні, аніж так, бо важко бути безстороннім, коли ти є патріотом.

Аналогічно, слова усяких графів де-Шельйо я не сприймаю беззастережно.
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26.11.2022 03:33 Ответить
Не сприймай! Я тебе "за горло" не беру Тим більше що я не до тебе звертався
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26.11.2022 09:29 Ответить
Я ніби з паном Іваном (Яном) свиней не пас. Тому не тикай, радянський хаме.
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27.11.2022 01:09 Ответить
А тобі відомо, "не-радянський, не-хаме", що звертання на "ви" не притаманне не тільки більшості європейських народів, але й українцям? Звертання на "ви" до чужої людини було нав"язане нам саме кацапами (носіями "радянщини", в подальшому)? На "Ви" в українській мові зверталися тільки до батьків - як ознака шани та визнання "зверхності" саме рідної людини

Крім того, "Яр" і "Ян" - це різні імена Яр - це скорочена форма від складних імен слов"янського походження - Ярослав, Ярополк та інших Словосполучення "Яр" в них несе смислові відтінки "яскравий" "молодий"(свіжонароджений, той що народився і сильно росте) "весняний" а також "запальний", "гарячий"Мій "нік" ніякого стосунку не має до цього імені Це "топонім" - назва урочища на моїй батьківщині, де формувалась українська "вольниця" - козаччина, гайдамаччина і де народжувалися, жили і вмирали мої предки
Бачиш, як легко (будучи гоноровим недоумком), своєю власною аргументацією, направленою на проявлення своєї уявної інтелектуальної переваги, виставить себе ідіотом?
Де вас - таких дурних, понабирали? Цілі табуни понабігали на "Цензор" з лютого 2022 року і серете на кожному кроці!
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27.11.2022 08:35 Ответить
Вірмени а не армяни( вибачаюсь )
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22.11.2022 21:56 Ответить
Дивлячись на таке, розумієш, що саму ідею Перемоги України в тупі каZZапські макітри будуть вбивати не чоботи бійців ЗСУ, а члени ашотіков.
І це чудово
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22.11.2022 21:56 Ответить
Початок є. Не зупиняйтеся і ваша країна, нарешті, стане належати ВАМ, а не кремлівському баблу і тим, хто цим баблом куплений!
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22.11.2022 21:57 Ответить
Що тут скажеш - я приємно вражений. Ще би грузини вийшли з молдованами на мітинг з закликом до ***** вивести своїх "миротворців" з їхніх законних земель.
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22.11.2022 21:58 Ответить
Армянское радио говорит...
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22.11.2022 21:59 Ответить
Фигасе.. симоньян и её дружок кеосаян сильно подорвали моё доверие к представителям этого народа.
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22.11.2022 22:03 Ответить
Это как сказать Матвиенко и Кириенко полностью подорвали всякое доверие к Украине!!!!! Все московские Яны рождены и воспитаны в россии и пригреты режимом, а то что среди пропагандистов много армян - это в первую очередь нас напрягает, так как они будучи до мозга костей россиянами, позволяют иногда сами себя называть армянами. Кстати, в последнее время, получив пинок в зад от армян, они себя называют только русскими людьми.
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22.11.2022 22:12 Ответить
Там ще є Мігранян. Давно спостерігаю, ще з часів Горбачова. Ну чистої води прохіндей. А Шахназарова папуля з 50 років по протекції Мікояна ошивався в апараті ЦК. Ну а Кеосаяна в минулому пару разів виганяли із ВГІКа за дебоширство на грунті зловживання алкоголем, а тепер боброєдка платить аліменти за цього пройдисвіта.
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23.11.2022 01:13 Ответить
Нет плохих народов, а есть плохие люди. Это во-первых. Во-вторых, боброедке-симоняхе наплевать на свой народ и на свою историческую родину, она манкурт. Обрусевший, впитавший в себя всю мерзость рашизма и русизма манкурт.
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23.11.2022 07:41 Ответить
Спорно. Есть сербы, есть венгры, россияне (хотя они не народ). Полюбэ ещё парочку можно надыбать тех, кто вписывается под определение "плохой народ". Мы, например, украинцы. Сколько мы зла сотворили самим себе, в голове не умещается. Так что наша хорошесть тоже под вопросом.
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23.11.2022 21:37 Ответить
Случилось то чего кремлевский режим боялся больше всего. Рашка проиграв войну, будет затоптана и избита сцаными тряпками даже своими союзниками. Именно поетому ***** так требует перемирия чтобы показать что он не совсем проиграл, а кремлевская пропаганда обставит все так как будто он еще и выиграл.
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22.11.2022 22:07 Ответить
це не шутка путин открыл завод по производству индейки в Тюменской области...https://www.youtube.com/watch?v=naLS34hPejg
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22.11.2022 22:15 Ответить
там он попутно ещё обещал и наладить поставки свинины в китай ))
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22.11.2022 22:31 Ответить
В Иран
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22.11.2022 22:36 Ответить
говорят, что завод племенных индеек-рысаков принадлежит кипрскому офшору и налога в рашкованскую казну платить не будет, но то таке... 😂
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22.11.2022 23:04 Ответить
Оце його рівень. А не на НАТО гавкати, та війни починати.
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22.11.2022 23:24 Ответить
В рашки нема союзників. В рашки є тільки вассали, які з нею не по дружбі, а за гроші чи зі страху бути атакованими. І всі вони чекають свого часу, готуючи сцані тряпки.
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23.11.2022 18:34 Ответить
Коли у Вірменії зрозуміють, що саме для них є дуже чудовий приклад для наслідування - Австрія, і вони підуть тим шляхом, їхня країна вистоїть і народ матиме майбутнє. Карабах їм показав, що приклад для наслідування - Московія, веде до загибелі
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22.11.2022 22:09 Ответить
І насамкінець буде - росія! вон із московії!(з українським акцентом).
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22.11.2022 22:15 Ответить
Кацапстан уж ненавидят даже в ОДКБ?!
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22.11.2022 22:21 Ответить
По-моему Запад уже устал от тех кто хочет стать Европой.
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22.11.2022 22:23 Ответить
Какие уже по счету революционные протесты за последние годы. Абсолютный игнор в западных СМИ.
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22.11.2022 22:25 Ответить
Після того як вони облили борщем українське посольство і не вибачились-якось по...й на тих вірмен! пуй з ними
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22.11.2022 22:26 Ответить
Жаль людей. Запад их дразнил как обычно, но не принимал, и не примет. Потому что Армения единственный способ столкнуть лбами русских и турков.
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22.11.2022 22:32 Ответить
Там архисложная география: Турция - какой-никакой, а член НАТО; Азербайджан - помимо всего прочего сотрудничает в военной сфере с Израилем; Иран - враг Израиля и США, а также имеет натянутые отношения с Турцией и Азербайджаном, но зато развивает военное сотрудничество с эрэфией. Остается аморфная постмиховская Грузия , с которой из-за активной поддержки Абхазии в 90-х на дружбу расчитывать не приходится.
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22.11.2022 23:14 Ответить
Унылая лошадь там уже.
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22.11.2022 22:34 Ответить
Единственный способ уйти от расеи- это присоединиться к Азербайджану и Турции но боюсь Армении это не по зубам..,
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22.11.2022 22:38 Ответить
Майдан треба робити і стояти постійно - тоді щось получится. А якщо як білоруси будуть виходити по вихідним - то судьба біларусі вже відна.
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22.11.2022 22:40 Ответить
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22.11.2022 22:44 Ответить
Майдан в Армении был в 2018-м. Тогда свергли пророссийского Саргсяна. Бывшие совки истинные потомки большевиков. Кроме революций ничего не умеют.
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22.11.2022 22:46 Ответить
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22.11.2022 22:43 Ответить
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22.11.2022 22:46 Ответить
кацапскій мір
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23.11.2022 10:59 Ответить
Почему у бывших советских людей по 20 революций в году. Когда вы слышали про революцию в последний раз в нормальной стране? В Великобритании например это было при Кромвеле 400 лет назад. У вас с головой все в порядке?
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22.11.2022 22:52 Ответить
Иногда революция единственный выход, когда крокодил не ловится и не растет кокос.
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22.11.2022 23:11 Ответить
Революція це зливний бачок суспільства - якщо не користуєшся, то будеш по вуха в дєрьмі.
Для прикладу подивіться на рашку
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22.11.2022 23:18 Ответить
Во Франции кажись была в 1968 году?
Не? 😂

Пару лет назад в городе Париже я с восторгом наблюдал как два автобуса французских пенсов революционно, с "комитетом" во главе, штурмом взяла музей, который закрылся на обед "по техническим причинам".
Ну про страйки во Франции я вообще молчу - там перед тем как куда-то ехать обязательно прочитайте расписание страйков на путях сообщениях! 😂
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22.11.2022 23:16 Ответить
И сколько эти бабушки убили французских полицейских чтобы сменить власть? Вы путаете хрен с пальцем.
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22.11.2022 23:33 Ответить
Надо как нарасее, Игорёк. Стабильность, несменяемость. Только дальше могилизация. А потом "смута".
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23.11.2022 09:58 Ответить
Вы бы почитали американские СМИ пару лет назад. Про "священное право американцев на мирную передачу власти" на которое покусился кремлевский агент Трамп. Вы хоть понимаете что у Запада для вас одна методичка, а для собственного народа другая?
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24.11.2022 03:35 Ответить
русский, ты не заблудился? Ваше стадо все на срусь.сру.
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24.11.2022 21:13 Ответить
Да конечно,они там все живут под стенами путинской военной базы,Армения имеет территориальные претензии к соседней стране,с армянских аэродромов взлетали путинские самолёты бомбить Грузию,во внешней политике Армения абсолютная шестерка кремля и друг вражеского нам Ирана,нах радоваться каким то там лозунгам,им каяться и каяться.
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22.11.2022 23:50 Ответить
+100500%
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23.11.2022 13:21 Ответить
Там почалося все у 2008 році, коли карабахці влаштували бійню в парламенті. Вірмени спробували помітингувати, але їх швидко розсовали по тюрмам. Путін був гордий. А потім банально сцикнув у 2020. Карабахці знову пропували бунтувати на площі, але програли. А чого ці два табірних придурка їдуть в Єреван? Їм там говорити не дадуть.
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23.11.2022 01:22 Ответить
Це запис з 24 лютого ? Шо ,нє? А-а-а-а-а....
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23.11.2022 08:25 Ответить
якщо менше будуть хороводити а більше діяти то можливо щось і вийде
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23.11.2022 10:58 Ответить
Правильным армянам респект и уважуха.
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23.11.2022 11:01 Ответить
люди і у Вірменії вже розібрались яка наволоч той путін
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23.11.2022 12:20 Ответить
а шо так? а як роками дупу рашке лизали, в Азербайджана гуртом з свинорусами землю окупували - то було все ок. ЩЕ ОДНЕ говно, яке на ходу перевзуваэться.
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23.11.2022 13:20 Ответить
Не перевзувається, а вчиться на своїх помилках. І не говно, а країна, яка могла би підтримувати Україну в майбутньому.
Так шо поменше істерики.
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23.11.2022 18:30 Ответить
дiтей своiх вчи, якщо маэш... а не маэш то сам вчись
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25.11.2022 21:09 Ответить
13.02.24
В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые.
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13.02.2024 05:54 Ответить
 
 