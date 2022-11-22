"Россия, вон из Армении!" - в Ереване протестуют против ОДКБ и приезда Путина. ВИДЕО

В среду, 23 ноября, в Ереване состоится встреча Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности.

Накануне, сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграмм-канале, в столице Армении прошел многолюдный митинг.

Протестующие, в том числе с лозунгами "Слава Украине", выступают за выход своей страны из организации, а также против визита в Армению Лукашенко, Лаврова и Путина.

"Вскоре наступит день освобождения Запорожья, Крыма, а затем – Донбасса. Вскоре украинская армия освободит свои оккупированные территории и это станет началом конца путинского режима", – провозгласил один из лидеров митингующих.

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Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.

Еще в прошлом году во время подобного обострении Армения обратилась в ОДКБ, но "союзники" во главе с РФ ответили, что граница не демаркирована и не делимитирована. На фоне конфликта, возникшего в этом году, в Армении заявили о возможности прекращения членства.

В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.

В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.

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