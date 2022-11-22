"Россия, вон из Армении!" - в Ереване протестуют против ОДКБ и приезда Путина. ВИДЕО
В среду, 23 ноября, в Ереване состоится встреча Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности.
Накануне, сообщает Цензор.НЕТ в своем телеграмм-канале, в столице Армении прошел многолюдный митинг.
Протестующие, в том числе с лозунгами "Слава Украине", выступают за выход своей страны из организации, а также против визита в Армению Лукашенко, Лаврова и Путина.
"Вскоре наступит день освобождения Запорожья, Крыма, а затем – Донбасса. Вскоре украинская армия освободит свои оккупированные территории и это станет началом конца путинского режима", – провозгласил один из лидеров митингующих.
Напомним, в ночь на 13 сентября 2022 года на границе между Арменией и Азербайджаном началась интенсивная перестрелка. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах.
Еще в прошлом году во время подобного обострении Армения обратилась в ОДКБ, но "союзники" во главе с РФ ответили, что граница не демаркирована и не делимитирована. На фоне конфликта, возникшего в этом году, в Армении заявили о возможности прекращения членства.
В то же время ЕС отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры. 15 сентября Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном.
В октябре главы МИД Азербайджана и Армении при посредничестве США обсудили мирное соглашение.
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Давно пора було!
"Хутін - буйло!"😂
Я , особисто , приємно здивований такою підтримкою нашоі краіни 🙁
Чи ***** я вірмен - ні. Я служив у армії ще за СРСР, де "підлітки" добре показували усі недоліки і чесноти своїх народів. Чітко бачу різницю між грузинами, вірменами та азербайджанцями (останніх у нас дуже *****ть ті, хто не був з ними у одній казармі).
Вірменин в армії - "ключник", "каптёр", "хлебарез" Тобто - "тепла" і "хлібна" посада На техніці працювали тільки ті на кого тих посад не вистачило Точно так само і взагалі по життю Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
- Почему по всему миру армяне живут хорошо - лишь в одной Армении плохо?
- В Армении *****вать некого: вокруг - одни армяне!
Чи можна на 100% вірити словам Мопасана про арабів і жидів у Африці? Швидше ні, аніж так, бо важко бути безстороннім, коли ти є патріотом.
Аналогічно, слова усяких графів де-Шельйо я не сприймаю беззастережно.
Крім того, "Яр" і "Ян" - це різні імена Яр - це скорочена форма від складних імен слов"янського походження - Ярослав, Ярополк та інших Словосполучення "Яр" в них несе смислові відтінки "яскравий" "молодий"(свіжонароджений, той що народився і сильно росте) "весняний" а також "запальний", "гарячий"Мій "нік" ніякого стосунку не має до цього імені Це "топонім" - назва урочища на моїй батьківщині, де формувалась українська "вольниця" - козаччина, гайдамаччина і де народжувалися, жили і вмирали мої предки
Бачиш, як легко (будучи гоноровим недоумком), своєю власною аргументацією, направленою на проявлення своєї уявної інтелектуальної переваги, виставить себе ідіотом?
Де вас - таких дурних, понабирали? Цілі табуни понабігали на "Цензор" з лютого 2022 року і серете на кожному кроці!
І це чудово
Для прикладу подивіться на рашку
Не? 😂
Пару лет назад в городе Париже я с восторгом наблюдал как два автобуса французских пенсов революционно, с "комитетом" во главе, штурмом взяла музей, который закрылся на обед "по техническим причинам".
Ну про страйки во Франции я вообще молчу - там перед тем как куда-то ехать обязательно прочитайте расписание страйков на путях сообщениях! 😂
Так шо поменше істерики.
В Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана открыли огонь на границе, среди армянских солдат есть раненые.