Зеленский: По всей стране разворачивается новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 22 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше.

Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что в течение часов поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости". Там все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно.

Пункты будут работать обязательно – при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

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Уже работает специальный сайт – nezlamnist.gov.ua, – на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

На сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать.

Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму", - отметил украинский президент.

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