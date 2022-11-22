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Зеленский: По всей стране разворачивается новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 22 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше.

Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что в течение часов поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости". Там все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно.

Пункты будут работать обязательно – при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.

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Уже работает специальный сайт – nezlamnist.gov.ua, – на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.

На сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать.

Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму", - отметил украинский президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20899) отключение света (426)


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Топ комментарии
+38
какие бредовые пиар мысли у него в башке
ракету сделай хоть одну на 1000 км, это и будет пункт незламності
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22.11.2022 23:03 Ответить
+31
пункти обігріву просто НАЗВАТИ пунктами незламності - і вуаля!
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22.11.2022 23:07 Ответить
+23
Про які ракети ви теревените?
Тут пафос який!
"Пункт незламності"!
Буде написано великими ЗЄ-льоними буквами 👿

Щоб ти зд..х!
А ще краще - не народився!
Бо "вибір мудрого народу" у 2019-му то було запрошення буйла до Києва у 2022-му
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22.11.2022 23:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
какие бредовые пиар мысли у него в башке
ракету сделай хоть одну на 1000 км, это и будет пункт незламності
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22.11.2022 23:03 Ответить
Очень правильное и толковое решение . Разуметься временное - нужно наращивать ППО и ПРО так же нужны ракеты для уничтожения баз на ********* территории
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22.11.2022 23:08 Ответить
Про які ракети ви теревените?
Тут пафос який!
"Пункт незламності"!
Буде написано великими ЗЄ-льоними буквами 👿

Щоб ти зд..х!
А ще краще - не народився!
Бо "вибір мудрого народу" у 2019-му то було запрошення буйла до Києва у 2022-му
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22.11.2022 23:37 Ответить
браво.
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23.11.2022 09:24 Ответить
хипстеры в киеве будут иметь место где попить кофе и посидеть в тиктоке, а там где все разбомблено или в каких-то ******, никаких пунктов не будет
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22.11.2022 23:04 Ответить
в ****** у людей нет денег, а в киеве все в порядке, как положено снимается дань с ларьков , теперь еще одна тема повалила.
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22.11.2022 23:13 Ответить
можно открыть там для них тату салончики. сделать патриотичную татушку, ну или пирсинг. при свете смартфона. как будет это романтично, выложить это инстасамочкам потом в тик-ток!
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22.11.2022 23:29 Ответить
пункти обігріву просто НАЗВАТИ пунктами незламності - і вуаля!
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22.11.2022 23:07 Ответить
асвальт теплий в пунктах поклали? 😕
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22.11.2022 23:29 Ответить
Вот точнісенько як перед виборами піар машина розкручується. Піарасти свою справу знають. Колектив 95 працює над піаром у поті чела.
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23.11.2022 05:25 Ответить
Дайте вгадаю, відповідальний - Єрмак.
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22.11.2022 23:08 Ответить
Тепло, але не зовсім.
Скоріше Тимошенко із злодійкуватими очами-мишками
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22.11.2022 23:31 Ответить
цікаво,ці пункти обігріву обійдуться дешевше 7 млн на день,які зєкономили щоб не лякати людей?
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22.11.2022 23:09 Ответить
7 міліардів доларів які б зеленський (!) не отимував би з жовтня, як би обявив про вторгнення
рашистів.
Хід геніальний - Зекономив, угробив 100 тисяч людей, здав південь України (в аренду чи як (?),
куди не глянь моцний хозяйновитий парубок з мисленням наркомана початкового рівня.
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22.11.2022 23:13 Ответить
Дожилися - скоро Зе буржкуйки почнуть видавати і таки це буде радість.
Гарно наголосували у 2019 му.
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22.11.2022 23:09 Ответить
,,Видавати" тобто - безкоштовно? Хаха! Та ZEлені гниди удавяться, аніж комусь щось видидуть безкоштовно!
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23.11.2022 08:24 Ответить
Як це безкоштовно?!! Все буде проплачено з бюджету, тобто з наших кішень, але ж як це підніме рейтинг найвеличнішого (вони ж таки готуються до виборів).
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23.11.2022 09:01 Ответить
Оплачено з наших податків, а видається типу безкоштовно від Зе.
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24.11.2022 14:45 Ответить
Влада зняла мито на ввіз генераторів для людей і це добре, але ніхто з влади не подумав про те, скільки коштує бензин і дизель для цих генераторів. А там за місяць кілька тис. грн. набігає навіть при дуже помірному споживанні.
"Это только обеспеченному человеку под силу" (с)
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22.11.2022 23:10 Ответить
І куди я той генератор поставлю у багатоетажці?
Хіба що на кухні, щоб менше смердів та 65 дБ не так чутно було.... 😕
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22.11.2022 23:41 Ответить
Як я розумію, влада пропонує для міст ставити великі генератори на цілий будинок, а не кожному у квартиру. Бо ставити в квартирі генератор ідея трохи дивна - він мало того, що дуже гучний та вібрує, він ще й повинен стояти в окремому приміщенні, з виходом газів назовні.
А от для приватного будинку - те що треба.
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22.11.2022 23:48 Ответить
Та влада бовкнула про ті генератори, аби бовкнути. Ніхто ні про шо не думає. ,,Спасєніє утопающіх дєло рук саміх утопающіх"(с)
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23.11.2022 08:27 Ответить
2 Це мені нагадало історію з є-бабусями - ми їм всім дамо по смартфону (і хапнемо на цьому грошенят), а що вони будуть з ними робити, то вже не наша справа, хай тільки голосують за нас, бо ми про них дбаємо.
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23.11.2022 09:08 Ответить
намечается проект - пали асфальт и согрейся
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22.11.2022 23:16 Ответить
Асвальт дуже калорійний, хоча й смердючий...
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22.11.2022 23:42 Ответить
Від суботньої кави в Відні до "Пункту незламності" - лише одна галочка в бюлетні.
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22.11.2022 23:16 Ответить
Назва у цих пунктів допомоги дуже пафосна, але з іншого боку ... "як ви човен назвете"
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22.11.2022 23:26 Ответить
Це тепер Пункт Зе Незламоності 😁
Дешево і сердито
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22.11.2022 23:27 Ответить
Не мають люди уявлення, як живуть, там, де війна. Воно бомбить четверть чи півгодини - стіни трясуться, бахкає, то ближче, то дальше, особливо літак над головою, хочеться розпластатись, а людина потеліпається в пункт незламності через місто (3, там 4 км). А тоді 6 - 10 годин тиша: попрати в солоній воді, води питної наносити, щось зварити.
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22.11.2022 23:27 Ответить
Для клоуна піар понад усьо.
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22.11.2022 23:32 Ответить
"велике_пунктівництво". Під фінансовою орудою "єрмака...
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22.11.2022 23:32 Ответить
Прочитав коменти, нарід дуже незадоволенийа, а як голосували 73 були задоволані!
А взагалі ідея правильна, але народу не вгодиш!
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23.11.2022 00:02 Ответить
Після війни вони всі повернуться щоб нами керувати.
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23.11.2022 07:35 Ответить
у мене асоціація---пункт незламності---катівня ,де тебе намагаються зламати.
---полностью ламай..ламай мєня полностью..я хачу,чтоб ти ламал мєня..я хачу чтоб ти ламал мєня...ти сможеш..ламай меня полностью..
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23.11.2022 00:36 Ответить
"Пункти незламності"
Буееее.....
Шо: оголошено конкурс "Хто гучніше перне?"
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23.11.2022 00:55 Ответить
Про галочку в бюлетені і каву у Відні - цілком згоден. Але всі повинні погодитись зо зараз влада СПРАВЛЯЄТЬСЯ ! Мій син був у такому пункті обігріву - все гідно і все там є
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23.11.2022 02:13 Ответить
Ах ты ж гандон зелёный! Чтоб твой сын с тех пунктов не вылазило до конца жизни!

"СПРАВЛЯЄТЬСЯ" у него
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23.11.2022 02:31 Ответить
А может проще ******* ДТЭК вместе с Укрэнерго чтобы ремонтировали подстанции а не ждали до марта пока прекратятся налеты?
Тогда никакие "пункты незламності" нах не понадобятся!
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23.11.2022 02:30 Ответить
пункты зэ-славы
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23.11.2022 02:57 Ответить
Корупціонерам у "Пункти незламності" вхід заборонено!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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23.11.2022 03:11 Ответить
надо срочно собрать петицию о запрете зеленскому гнусаво видосить...
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23.11.2022 06:44 Ответить
Мабуть щось знов нагородив !
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23.11.2022 07:32 Ответить
Пафос наше всьо. Блювать хочеться. І плакатики не забудьте поначіплювать над кожним пунктом обігріву ,,Дай я тебе обійму і поцілую, незламний лохторат. (Величний ZE) Вибирайте Солнцелікого на 2 строк - він обігріє благодарний нарід"
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23.11.2022 08:36 Ответить
Люди,я не голосовал,за это.....всех просил не надо,что там говорить маме под 70 за ЗЕ,дочке 20 за ЗЕ....ну такое проехали,сейчас дошло но позно........Конкретный пример из жизни,по факту.С начала войны,окультурили уже положенный асфальт на дорогу,между населёнными пунктами моей ОТГ....тоесть полностью,разметка,остановки,указательные знаки.....отводы и тд.!!!И сейчас...прямо сейчас в моём местечке))) срезали старый асфальт...более-менее норм,и ложат новый!!!!Вчера льёт дождь.....делают дорогу!!!!!Вся техника ВЭЛЫКЭ БУДИВНЫЦСТВО!!Радоваться или как?????СЮР!!!!В это самое время,собираем хто сколько может землякам на фронт........ОТГ не газофицированно,свет ...сами понимаете как сейчас((((Жду открытия пункта незламности!!!!!Пока у нас тихо((((Населения в городке 9 к плюс 3к переселенцы....Откроют или только для больших городов???
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23.11.2022 09:39 Ответить
После "Продажи билетов на вид малахитовой лужи" Остапом Бендером ещё никто не воровал под такими романтическими слоганами, как зеля...

Велике крадівницьтво...Пункти непоршності відкатів... Непервершеність бреховницьтва... Заслухатися й годі.

А може й справді ГОДІ ?

«Бабло ! Бендер! Откаты!Офшоры! Договорняки! Вы знаете, Бендер, как я ловлю бабло? Я тырю его, как тореадор, - одним указом. Это опера, когда я иду на бюджет красть бабки ! "Кармен"!..»

«Золотой телёнок. Ильф и Петров



"
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23.11.2022 09:43 Ответить
він божевільний
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23.11.2022 10:14 Ответить
Може "пункти наслідків "Великого Будівництва"", або "Какаяразница", можна ще "пункти Зєлебородька".
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23.11.2022 10:31 Ответить
путин *****!русню в утиль!... Слава Украине!
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23.11.2022 10:34 Ответить
Тріпло.
Це теж саме, що наклеїти на пакет з гуманітаркою з-за кордону папірець "Від олени зеленської", і вуаля!
Чл@нограї хрЕнові...
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23.11.2022 10:41 Ответить
Ми дуже багато витрачаємо на обігрів президента.
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23.11.2022 10:52 Ответить
 
 