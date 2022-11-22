Зеленский: По всей стране разворачивается новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 22 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей - "Пункты несокрушимости". По итогам этого дня подготовлено уже более четырех тысяч таких пунктов. Запланировано - еще больше.
Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что в течение часов поставки электричества не возобновить, то активируется работа "Пунктов несокрушимости". Там все базовые услуги: электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно.
Пункты будут работать обязательно – при всех областных и районных администрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д.
Уже работает специальный сайт – nezlamnist.gov.ua, – на котором размещена карта таких пунктов по всей стране. Она постоянно обновляется.
На сайте и во всех "Пунктах несокрушимости" можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.
Все мы должны быть готовы к любым сценариям, учитывая, какие террористы воюют против нашего народа и что они пытаются сделать.
Уверен: помогая друг другу, все мы вместе сможем пройти эту зиму", - отметил украинский президент.
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ракету сделай хоть одну на 1000 км, это и будет пункт незламності
Тут пафос який!
"Пункт незламності"!
Буде написано великими ЗЄ-льоними буквами 👿
Щоб ти зд..х!
А ще краще - не народився!
Бо "вибір мудрого народу" у 2019-му то було запрошення буйла до Києва у 2022-му
Скоріше Тимошенко із злодійкуватими очами-мишками
рашистів.
Хід геніальний - Зекономив, угробив 100 тисяч людей, здав південь України (в аренду чи як (?),
куди не глянь моцний хозяйновитий парубок з мисленням наркомана початкового рівня.
Гарно наголосували у 2019 му.
"Это только обеспеченному человеку под силу" (с)
Хіба що на кухні, щоб менше смердів та 65 дБ не так чутно було.... 😕
А от для приватного будинку - те що треба.
Дешево і сердито
А взагалі ідея правильна, але народу не вгодиш!
---полностью ламай..ламай мєня полностью..я хачу,чтоб ти ламал мєня..я хачу чтоб ти ламал мєня...ти сможеш..ламай меня полностью..
Буееее.....
Шо: оголошено конкурс "Хто гучніше перне?"
"СПРАВЛЯЄТЬСЯ" у него
Тогда никакие "пункты незламності" нах не понадобятся!
https://youtu.be/NGVcomhVtvo
Велике крадівницьтво...Пункти непоршності відкатів... Непервершеність бреховницьтва... Заслухатися й годі.
А може й справді ГОДІ ?
«Бабло ! Бендер! Откаты!Офшоры! Договорняки! Вы знаете, Бендер, как я ловлю бабло? Я тырю его, как тореадор, - одним указом. Это опера, когда я иду на бюджет красть бабки ! "Кармен"!..»
«Золотой телёнок. Ильф и Петров
"
Це теж саме, що наклеїти на пакет з гуманітаркою з-за кордону папірець "Від олени зеленської", і вуаля!
Чл@нограї хрЕнові...