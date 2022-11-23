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Из-под завалов родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области спасены два человека, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели достали медика и женщину из-под завалов корпуса родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области, которую ночью ракетами обстреляли россияне, погиб ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В ночь на 23 ноября в г. Вольнянск Запорожской области, в результате ракетного удара на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В настоящее время в отделении находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач. В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что, по предварительной информации, под завалами больше никого нет.

От ГСЧС были привлечены 67 человек и 14 единиц техники. Работы продолжаются.

Смотрите: Направлено в суд дело спасателя из Луганщины, который после сотрудничества с оккупантами сдался украинским правоохранителям. ФОТО

обстрел (27972) Запорожская область (3215) ГСЧС (5032)


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Даже если путин сейчас выведет войска из Украины (включительно с Крымом) - русские рабы ничего не сделают.

Зря путин ссыканул в 2014, подумав что россияне повторят майдан за украинцами, и решил отвлечь их на войну. Они ни на что не способны.

Ими легко можно управлять с помощью пропаганды. Это показала Херсонская операция. Хорошо подготовили население - вывели войска - население проглотило.

Так же само с помощью массированной пропаганды россиян можно подготовить к выводу войск из Украины. Причин полно можно напридумывать.

Я раньше думал, что санкции нужно отменять когда в россии установится демократия. И что запад виноват в том, что всё дошло до войны, потому что он не обращал внимания, как пропаганда в россии 20 лет зомбировала людей. Что западу нужно было создавать альтернативные каналы в европе с трансляцией на россию.

Но так как повели себя русские во время этой войны! Как они кричали "Уничтожить Украину! Убить всех хохлов!", как радовались разрушенным домам, убитым мирным людям!

Русские всегда не любили украинцев. Они всегда снимали украинцев плохими в своих фильмах. Еще до 2014 они постоянно "хохлосрачи" устраивали в интернет-чатах, начиная обзывать украинцев. Да и ко всем нациям они по-нацистски относятся.

Они не заслуживают демократии.

Западу нужно отменять санкции как только путин выведет войска из Украины! И пусть путин дальше **** этот рабский скот! Всем будет на них начхать! русские не заслужили нормальной жизни!
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23.11.2022 08:40 Ответить
Я думаю, путина даже скорее скинут, если он не остановит войну, чем когда он ее остановит.

революции в россии возможны только как голодный бунт. если путин уже окончательно достанет запад - запад внезапно введет такие санкции, что зарплаты у россиян станут по 100 долларов и им даже на еду не будет хватать. тогда русский бунт - бессмысленный и беспощадный. и путину вставят ломик в жопу.

Если же он останавливает войну, запад начинает опять покупать у него энергоресурсы, а западу это выгодно. путин делится половиной нефтедолларов с быдлом - и быдлу есть за что харчеваться.
А если русским есть за что харчеваться - то их всё устраивает. они будут себе смотреть телевизионную пропаганду и больше ничем не интересоваться, у них не будет даже стимула искать альтернативную информацию. у русского появляется стимул искать альтернативную информацию, только когда у него жизнь становится очень плохая и он понимает , что что-то не так.
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23.11.2022 08:56 Ответить
ага, розбіглися, санкції вдмінять, коли репарації русскіє виплатять і ще за умови "хорошего поведения".
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24.11.2022 18:02 Ответить
виродки. спалить кацапів разом з їх путлером всіх до одного.
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23.11.2022 09:13 Ответить
що там папа думає про "руський гуманізм" на чолі с достоєвським?
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23.11.2022 09:23 Ответить
А що він може думати, стільки років через Банк Ватікану відмивалося кацських грошей, а тут урвалося, тепер мусить відпрацьовувати, бо у гебні компромату на всіх вистачає
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23.11.2022 12:45 Ответить
педофіл педофіла не образить!
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23.11.2022 23:19 Ответить
Як за цей геноцид заплатять росіяни?

Скільки мільйонів їх личинок стратимо? Давно вже треба було зрозуміти що це тотальна війна на знищення всього населення включно із дітьми. Ще тоді як маріупольський родом розбомбили та театр де великим написом було ДІТИ. На це треба було відповісти симетрично багато мільйонним падіжом росіян та їх личинок.
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23.11.2022 15:08 Ответить
заплатять так, як і не насниться. Вони самі власними руками вбивають своїх дітей, і це так і продовжиться, бо і не збираються навертатися на шлях Істини.
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24.11.2022 18:04 Ответить
 
 