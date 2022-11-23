Из-под завалов родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области спасены два человека, - ГСЧС. ВИДЕО

Спасатели достали медика и женщину из-под завалов корпуса родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области, которую ночью ракетами обстреляли россияне, погиб ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В ночь на 23 ноября в г. Вольнянск Запорожской области, в результате ракетного удара на территории местной больницы разрушен двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения. В настоящее время в отделении находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач. В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания", – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что, по предварительной информации, под завалами больше никого нет.

От ГСЧС были привлечены 67 человек и 14 единиц техники. Работы продолжаются.

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