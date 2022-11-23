Боевой дрон уничтожает оккупанта, который закутался в черную полиэтиленовую пленку. ВИДЕО
Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского с помощью боевого дрона уничтожили российского оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант был уничтожен на бахмутском направлении. Примечательно, что захватчик обустроил себе место на поле боя из черной полиэтиленовой пленки.
Топ комментарии
+85 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.11.2022 10:17 Ответить Ссылка
+63 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий23.11.2022 10:15 Ответить Ссылка
+25 Vujko Donetski
показать весь комментарий23.11.2022 10:19 Ответить Ссылка
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живучий був виродок 😠
та згодом - спокій і впевненість, що ця, страшніша-гидкіша за будь-що живе, істота, вже не вб'є жодного українця - і все стає на свої місця, як має бути - ще одним харошим узкім стало більше
І відчуття огиди.
Хлопці з фронту кинули відос..навіть Вайфай є... круто 💪🔱❤️🖤💙💛🔱 Слава ЗСУ слава Україні 💪👍👌✊✌️
Получив ответ "Да" отмешковали каца.
Кстати, значение украинского слова "мешканець" заиграло новыми красками.