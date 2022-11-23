Боевой дрон уничтожает оккупанта, который закутался в черную полиэтиленовую пленку. ВИДЕО

Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского с помощью боевого дрона уничтожили российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант был уничтожен на бахмутском направлении. Примечательно, что захватчик обустроил себе место на поле боя из черной полиэтиленовой пленки.

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