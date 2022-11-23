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Боевой дрон уничтожает оккупанта, который закутался в черную полиэтиленовую пленку. ВИДЕО

Бойцы 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского с помощью боевого дрона уничтожили российского оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант был уничтожен на бахмутском направлении. Примечательно, что захватчик обустроил себе место на поле боя из черной полиэтиленовой пленки.

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уничтожение (7295) 30 отдельная механизированная бригада (154) дроны (4138)


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Топ комментарии
+85
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23.11.2022 10:17 Ответить
+63
Брєдусматрітєльний лапатнік сразу закутался в чьорний мусарний пакєт...
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23.11.2022 10:15 Ответить
+25
Не навчили кацапа, що показувати на собі не можна. Ну, раз заліз сам в пакет, там йому і місце
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23.11.2022 10:19 Ответить
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Брєдусматрітєльний лапатнік сразу закутался в чьорний мусарний пакєт...
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23.11.2022 10:15 Ответить
Бачив вчора це відос в одному з телеграм каналів саме під цей хіт - ванька-встанька, шо таке...
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23.11.2022 11:52 Ответить
oops...
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23.11.2022 10:15 Ответить
Нiчосi...Навiть у супермаркетах поки ще питають -"Пакет треба?" А тут такий "сервiс"..))
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23.11.2022 15:16 Ответить
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23.11.2022 10:17 Ответить
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23.11.2022 10:22 Ответить
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23.11.2022 10:58 Ответить
ахахахахаааааа!!!!!! ЭТО - 5 !!!!!
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23.11.2022 13:39 Ответить
200 син Iвана IV...
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23.11.2022 15:20 Ответить
Сусiд так в кiнцi грудня нiс ялинку на смiтник- на сходах бабусi стало ззле...
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23.11.2022 15:24 Ответить
Не навчили кацапа, що показувати на собі не можна. Ну, раз заліз сам в пакет, там йому і місце
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23.11.2022 10:19 Ответить
На 29 секунді другий вибух.Це в окупанта від люті пердак розірвало?
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23.11.2022 10:21 Ответить
Чорна плівка під час цього не постраджала?
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23.11.2022 10:24 Ответить
Його там повинно було нашпигувати осколками добряче, а він ще і встати намагався. Хоча скоріш за все згодом здохне.
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23.11.2022 10:24 Ответить
Кацапчик ще шаволився після удару
живучий був виродок 😠
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23.11.2022 10:24 Ответить
Змiйку на пакетi намагався застiбнути...
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23.11.2022 15:27 Ответить
Передбачливий кацап.
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23.11.2022 10:25 Ответить
..і, однаково, перше, миттєве, відчуття - шкода тваринку..
та згодом - спокій і впевненість, що ця, страшніша-гидкіша за будь-що живе, істота, вже не вб'є жодного українця - і все стає на свої місця, як має бути - ще одним харошим узкім стало більше
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23.11.2022 10:28 Ответить
У мене перша асоціація виникла з пацюком, який вошколупиться у купі сміття.
І відчуття огиди.
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23.11.2022 10:34 Ответить
кацапи завчасно пакуються. Ще треба навчитись встигнати пригнути запакованому в якесь полум'я, а пакуватись почати прямо на московщині в пункті відправки.
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23.11.2022 10:29 Ответить
От би всі вони так загорталися!
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23.11.2022 10:30 Ответить
Какой воспитанный орк. Даже сам замотался в черный мешок чтобы не мусорить своими кишками всю округу
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23.11.2022 10:31 Ответить
А ні, щоб викинути заряд з окопу, чи вискочити з нього? Воно що, приковане до нього? Щось я не розумію. І звідки другий вибух?
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23.11.2022 10:34 Ответить
Справа, вверху экрана, Вы увидите, что промелькнет еще гранатка и взрыв.
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23.11.2022 11:58 Ответить
Другий вибух більше схожий на постріл. Орк міг в неадекваті (а там, окрім купи уламків в тушку, ще 100% контузія) схопитися за зброю. А не вистрибнув, бо міг подумати, що граната впала мимо окопа - а воно, власне, так і було - схоже, що Ф-ка лягла на бруствер, де і вибухнула.
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23.11.2022 12:04 Ответить
садизм пусть в плен идет
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23.11.2022 10:34 Ответить
Він знав
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23.11.2022 10:39 Ответить
Вже самі лізуть в упаковку, надіються що хоч так їх повернуть додому. А може kаще роздавати поліетиленові пакети на московії щоб залазили прямо там, а не лізли до нас?
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23.11.2022 10:40 Ответить
кацапи - біологічне сміття
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23.11.2022 10:49 Ответить
он не знал, что абсолютно чёрное тело поглощает весь спектр падающих на него осколков ))
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23.11.2022 10:59 Ответить
Бронекокон из целлофана не помог.
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23.11.2022 10:59 Ответить
Всі б кацапи так робили. Відразу завернувся в пакет і нормально. А то валяються по полях та лісах,як мотлох.
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23.11.2022 11:00 Ответить
https://youtube.com/shorts/8VLjisSOWYY?feature=share

Хлопці з фронту кинули відос..навіть Вайфай є... круто 💪🔱❤️🖤💙💛🔱 Слава ЗСУ слава Україні 💪👍👌✊✌️
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23.11.2022 11:06 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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23.11.2022 11:07 Ответить
То э нормою,маленькi лебедi спочатку черненькi але з годом бiлi "лади"
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23.11.2022 11:55 Ответить
Подготовілся
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23.11.2022 12:35 Ответить
Не здох сабака з першого разу? получи ще пиріжок.
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23.11.2022 12:53 Ответить
Ще б й заліз би в пакет - була б повна готовність!
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23.11.2022 13:28 Ответить
Както странно прямое попадание Ф1 и он ещё двигается.
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23.11.2022 14:03 Ответить
Шоковий стан, еректильна фаза. Тушка півня в цій фазі може бігати без голови. Фарширований осколками кацап теж може дригатись.
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24.11.2022 08:42 Ответить
С дрона спросили: "Готов?"
Получив ответ "Да" отмешковали каца.

Кстати, значение украинского слова "мешканець" заиграло новыми красками.
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23.11.2022 15:12 Ответить
 
 