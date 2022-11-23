Оккупант рассказывает отцу, как они "воюют с НАТО": "Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там - 4 тысячи градусов! - Да, эту х#йню по телевизору не показывают". ВИДЕО
Российские оккупанты хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды. Также они уверены, что воюют в Украине с НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В очередном перехваченном разговоре военнослужащий 488 полка в/ч 13121 РФ из-под Кременной рассказывает отцу о том, как они воюют с НАТО, потому что "Польша хочет забрать у Украины Калининград".
"Воюем-то не с Украиной, а, считай, с Америкой, нах#й, - с НАТО на Украине...
Наши, говорю, фосфором еще кидают… Ну, выжигают их там - 4 тысячи градусов", - рассказывает оккупант.
При этом отец отмечает, что "эту х#ню по телевизору не показывают".
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- то батя ми тут продолжаєм дело наших дєдов!!
- нам "єту х#ню по телевизору не показывают" (сльози счастьстья)
Коли очікувати наступного "жесту дохлої молі"?