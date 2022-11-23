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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Оккупант рассказывает отцу, как они "воюют с НАТО": "Наши фосфором ещё кидают. Выжигают их там - 4 тысячи градусов! - Да, эту х#йню по телевизору не показывают". ВИДЕО

Российские оккупанты хвастаются, что используют против ВСУ запрещенные фосфорные снаряды. Также они уверены, что воюют в Украине с НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре военнослужащий 488 полка в/ч 13121 РФ из-под Кременной рассказывает отцу о том, как они воюют с НАТО, потому что "Польша хочет забрать у Украины Калининград".

"Воюем-то не с Украиной, а, считай, с Америкой, нах#й, - с НАТО на Украине...

Наши, говорю, фосфором еще кидают… Ну, выжигают их там - 4 тысячи градусов", - рассказывает оккупант.

При этом отец отмечает, что "эту х#ню по телевизору не показывают".

Смотрите: Мобилизированный оккупант рассказывает другу, как их обманом заманивают в пехотные подразделения: "Я ему говорю: "Я нах#й возвращаться не буду... Пошёл ты нах#й еб#ть!"... Командиру, понял?" - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19738) разведка (4196) фосфор (34) перехват (345)


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Це відео Карле
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23.11.2022 12:16 Ответить
Яке там НАТО? то ж Гітлер насправді не вмер, та створив підпільний альянс із іншими керманичами рептілоїдами заходного світу, та приховуючись під прапором НАТО зібрав зло з усього світу щоб зламати неперможні сили добра виликої Росії
- то батя ми тут продолжаєм дело наших дєдов!!
- нам "єту х#ню по телевизору не показывают" (сльози счастьстья)
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23.11.2022 12:22 Ответить
ЛЯ! Вони не тільки своєї історії, культури та мови не знають! Вони ще й географії власної країни (я вже мовчу про світову) не знають! Ото "вялічіє"!
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23.11.2022 12:24 Ответить
Блін,Калінград хоче забрати Польща в України... Ууу, як там все запущено
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23.11.2022 12:30 Ответить
Цю рашиську паскуду треба знищувати де тільки можна ,це варвари ,дика орда.
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23.11.2022 12:33 Ответить
Фосфором обстрілюють а світ "небачить" , й де Зеленський з його відосами??? Кулеба має у ООН про фосфорні обстріли розповідати без зупинки на обід 24/7 !!!
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23.11.2022 12:40 Ответить
Говорок педроидный. Откуда их привезли? С Мандрыпупуевска?
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23.11.2022 12:41 Ответить
Nesastihovka , to u nih mnoga fosfora , to malo astalos ...3 raketi
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23.11.2022 13:08 Ответить
Калінінград належить Україні... Креативно.
Коли очікувати наступного "жесту дохлої молі"?
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23.11.2022 13:20 Ответить
 
 