Российский чиновник лжет о поездке на оккупированные украинские территории: "По нам шесть раз били "Хаймарсами". ВИДЕО
Глава российской Республики Коми Владимир Уйба заявил, что во время его поездки на оккупированные украинские территории в него шесть раз пытались попасть из высокоточного ракетного комплекса HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, чиновник заявил, что он двигался в составе колонны из двух внедорожников и двух автобусов.
"По нашей колонне шесть раз били "Хаймарсами" потому, что цель мы нарядная", - заявил Уйба.
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Комік.
успешно разлагался бы на поле.
Ви взагалі хто? комі ******. Це взагалі де?
Беленькие домики
В этих домиках живут
Долбанные комики
Одного разу показали по ТБ "родове гніздо" (поряд із Ухтою) всім добре відомого уродженця Комі - Матароли. Брудні, закопчені стіни, у центрі кімнати піч, поряд дрова, стіл із лавками. А довкола столу вся рідня "героя ДНР". Теж брудні, якісь опущені, всі як один зі слідами алкогольного виродження, діти некрасиві та всі з дефектами. Не дивно, що Матарола від такої "родіни" і від такої "родини" втік до Ростова машини мити.
Що з тобою сталось?»
- Ах, за мною через став
Аж сто вовків гналось!
«Бог з тобою...
Сто вовків!..
Та б село почуло...»
- Та вірно пак і не сто,
А п'ятдесят було.
«Та й п'ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?»
- Ну, Іванцю! Нехай так,
Але десять гналось.
«Та і десять не було!
Знать, один усього?»
- А як один?
Аби вовк!
Страшно і одного...
«А може, то і не вовк?»
- А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
А хвостик, як шило
- А сапоги над головой не свистели?!!
А ночами дебілоїду сняться Хаймерси, які до ранку по ньому пуляють і він кінчає під цю програму.
Лесь Подерв'янський, п'єса "Король Літр"
Это проскакал неуловимый Джо. - И почему он неуловимый? - А потому что никому он не нужен.