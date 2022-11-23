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Новости Видео Война
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Сотни единиц уничтоженной и поврежденной российской техники на базе под Белгородом: "Генштаб ВСУ не завышает российские потери". ВИДЕО

Украинские воины показали сотни единиц уничтоженной и поврежденной военной техники на базе под Белгородом.

Видео снято с помощью беспилотника "Аист" одного из подразделений ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Тело оккупанта взлетает в воздух после попадания крупнокалиберной пули. ВИДЕО

Поддержать подразделение:

Ирина Осипенко моно: 5375414102245346

Приват: 4627055113070337

PAYPAL: [email protected]

Автор: 

армия РФ (19738) ликвидация (3716) россия (96267) уничтожение (7295) Белгород (457)


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Топ комментарии
+13
Б#ля, кино просто ох#нно талантливо!
ЗСУ красавчики, дякуємо.
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23.11.2022 18:54 Ответить
+6
а стоять майже як перед вторгненням, але ми тоді "не нагнітали"...
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23.11.2022 18:01 Ответить
+6
Спробую пояснити "на пальцях" про "заниження" втрат у орків.
Їхала колона - рота орків (нехай 120 голів). Жахнув "Байрактар" по колоні. У підсумку відшукали 12 орків, що рохкали, кашляли та іздавали інші звуки, за котрими їх ідентифікували, як 300-х. Ціленькими 200-ми знайшли 60 орків. Окремо було знайдено 15 голів без тулубів, 7 тулубів без голів, 10 нижніх кінцівок, 13 - верхніх і 6 півлітрових баночок з тим, що в них вдалось зібрати...
...Підкажіть, що написати про втрати ворога?
Ото ж бо й воно. Можна від 120 відняти 12, а можна спробувати додати те, що вдалося зібрати докупи. Практика показує, що задвухсоченими вважається те, котре було зібрано докупи.
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23.11.2022 23:34 Ответить
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а стоять майже як перед вторгненням, але ми тоді "не нагнітали"...
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23.11.2022 18:01 Ответить
В квітні є відео під Чигирином теж куча Z розвалених. Короче в них втрат більше чим 85к. Не розумію чому ГШ занижає.
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23.11.2022 18:14 Ответить
Спробую пояснити "на пальцях" про "заниження" втрат у орків.
Їхала колона - рота орків (нехай 120 голів). Жахнув "Байрактар" по колоні. У підсумку відшукали 12 орків, що рохкали, кашляли та іздавали інші звуки, за котрими їх ідентифікували, як 300-х. Ціленькими 200-ми знайшли 60 орків. Окремо було знайдено 15 голів без тулубів, 7 тулубів без голів, 10 нижніх кінцівок, 13 - верхніх і 6 півлітрових баночок з тим, що в них вдалось зібрати...
...Підкажіть, що написати про втрати ворога?
Ото ж бо й воно. Можна від 120 відняти 12, а можна спробувати додати те, що вдалося зібрати докупи. Практика показує, що задвухсоченими вважається те, котре було зібрано докупи.
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23.11.2022 23:34 Ответить
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24.11.2022 00:33 Ответить
Б#ля, кино просто ох#нно талантливо!
ЗСУ красавчики, дякуємо.
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23.11.2022 18:54 Ответить
Ввалити б туди чимось.
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23.11.2022 20:31 Ответить
Навіщо? По тому залізяччю вже ввалили. І якщо воно колись кудись і їхатиме, то дуже нескоро.
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23.11.2022 23:39 Ответить
что в кино показали
технику, а потом она едет?
ну и металлолом
что хотели напялить?
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24.11.2022 00:42 Ответить
Це вони ще думають відремонтувати, раз тягли до Білгорода.
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24.11.2022 07:28 Ответить
ОНИ ИЗ НЕЁ УЖЕ ЗАБОР СТАЛИ СТРОИТЬ )))
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29.11.2022 23:04 Ответить
 
 