Сотни единиц уничтоженной и поврежденной российской техники на базе под Белгородом: "Генштаб ВСУ не завышает российские потери". ВИДЕО
Украинские воины показали сотни единиц уничтоженной и поврежденной военной техники на базе под Белгородом.
Видео снято с помощью беспилотника "Аист" одного из подразделений ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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+13 4xish
показать весь комментарий23.11.2022 18:54 Ответить Ссылка
+6 три - пятнадцать
показать весь комментарий23.11.2022 18:01 Ответить Ссылка
+6 Michal Woronowsky
показать весь комментарий23.11.2022 23:34 Ответить Ссылка
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Їхала колона - рота орків (нехай 120 голів). Жахнув "Байрактар" по колоні. У підсумку відшукали 12 орків, що рохкали, кашляли та іздавали інші звуки, за котрими їх ідентифікували, як 300-х. Ціленькими 200-ми знайшли 60 орків. Окремо було знайдено 15 голів без тулубів, 7 тулубів без голів, 10 нижніх кінцівок, 13 - верхніх і 6 півлітрових баночок з тим, що в них вдалось зібрати...
...Підкажіть, що написати про втрати ворога?
Ото ж бо й воно. Можна від 120 відняти 12, а можна спробувати додати те, що вдалося зібрати докупи. Практика показує, що задвухсоченими вважається те, котре було зібрано докупи.
ЗСУ красавчики, дякуємо.
технику, а потом она едет?
ну и металлолом
что хотели напялить?