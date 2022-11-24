Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В оккупированном Крыму зафиксировали оживленное движение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Керченского моста.
Об этом сообщили очевидцы проекта Радио Свобода – сайта Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.
По информации очевидцев, большая колонна российской военной техники прошла со стороны Джанкоя на трассу "Таврида" по дорожной развязке возле Феодосии.
По наблюдениям, военная колонна готовилась к движению через Керченский мост у развязки близ Керчи. При этом, по сообщениям корреспондента Крым.Реалии, движение гражданского грузового транспорта по Керченскому мосту до сих пор запрещено.
В последние дни, по данным корреспондента Крым.Реалии, многие российские военные грузовики двигаются преимущественно в направлении Керченского моста.
На одном из российских военных грузовиков, который двигался в составе колонны со стороны Херсонской области, были замечены импортные сельскохозяйственные тракторы.
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І як на відео , так і на фото ...
Просто рашисти вивозять награбовані мікрохлильовки , пралки , і т.п. , у тому числі і унітази
"Трофеями" вони це називать
Як у них повелось віками , у т.ч. і після ІІ світової
у нас те саме: зелупа лише ширма, керує по факту ермак.
асвабаждают от лучшей жизни своих соседей
На Херсонському напрямку орки в обороні,бо туди перти бк далеко,наші постійно їх підривають....Зараз надважлива розвідка та
ліквідація логістичних центрів,без цього орки просто фарш....