Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму зафиксировали оживленное движение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Керченского моста.

Об этом сообщили очевидцы проекта Радио Свобода – сайта Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

По информации очевидцев, большая колонна российской военной техники прошла со стороны Джанкоя на трассу "Таврида" по дорожной развязке возле Феодосии.





По наблюдениям, военная колонна готовилась к движению через Керченский мост у развязки близ Керчи. При этом, по сообщениям корреспондента Крым.Реалии, движение гражданского грузового транспорта по Керченскому мосту до сих пор запрещено.





В последние дни, по данным корреспондента Крым.Реалии, многие российские военные грузовики двигаются преимущественно в направлении Керченского моста.

На одном из российских военных грузовиков, который двигался в составе колонны со стороны Херсонской области, были замечены импортные сельскохозяйственные тракторы.