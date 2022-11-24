РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5701 посетитель онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
42 111 42

Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму зафиксировали оживленное движение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Керченского моста.

Об этом сообщили очевидцы проекта Радио Свобода – сайта Крым.Реалии, информирует Цензор.НЕТ.

По информации очевидцев, большая колонна российской военной техники прошла со стороны Джанкоя на трассу "Таврида" по дорожной развязке возле Феодосии.

Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ 01
Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ 02

По наблюдениям, военная колонна готовилась к движению через Керченский мост у развязки близ Керчи. При этом, по сообщениям корреспондента Крым.Реалии, движение гражданского грузового транспорта по Керченскому мосту до сих пор запрещено.

Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ 03
Россияне массово перебрасывают военную технику с оккупированного Крыма на материк, - СМИ 04

В последние дни, по данным корреспондента Крым.Реалии, многие российские военные грузовики двигаются преимущественно в направлении Керченского моста.

На одном из российских военных грузовиков, который двигался в составе колонны со стороны Херсонской области, были замечены импортные сельскохозяйственные тракторы.

Автор: 

Крым (26427) оружие (10273) россия (96279) техника (1753)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
****, Байден!!! Якого біса ТЯГНЕШ з далекобійними ракетами??? Діждешся ,що Київ залишиться повністю без світла??? Обіцяв що Україна отримає все що хоче.! Де F- 16, де ATACAMS, де танки??? Боїшся розвалу рашки??? Скільще тисяч українців повинно загинути, щоб до діда ДІЙШЛО, що треба кінчати с парашею ???
показать весь комментарий
23.11.2022 23:40 Ответить
+25
показать весь комментарий
23.11.2022 23:53 Ответить
+15
нет - скорее всего вывозят награбленное в Херсоне и области или крымское барахло заранее
показать весь комментарий
24.11.2022 00:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жест доброї волі з Криму?)
показать весь комментарий
23.11.2022 23:25 Ответить
Ага. Шест жопної болі!
показать весь комментарий
24.11.2022 02:07 Ответить
Що це може означати? 😕
показать весь комментарий
23.11.2022 23:26 Ответить
Тягнуть на ремонт. Є такі ушкодження, які можуть відремонтувати тільки на майданчику завода-виробника.
показать весь комментарий
24.11.2022 02:35 Ответить
невже зрозуміли де ворог і поїхали штурмувати кремль?
показать весь комментарий
23.11.2022 23:27 Ответить
нет - скорее всего вывозят награбленное в Херсоне и области или крымское барахло заранее
показать весь комментарий
24.11.2022 00:11 Ответить
не позорься ты со своим гугл переводчиком - пиши на своем кацапском
показать весь комментарий
24.11.2022 00:01 Ответить
Для оборони окупованого Криму не треба такої кількості техніки, а на пріоритетних для раші напрямках техніки не вистачає. От і перекидають. Можливо планують кинути під Бахмут.
показать весь комментарий
23.11.2022 23:30 Ответить
на перекидання не схоже, зовсім діряву голову треба мати щоб таким маршрутом з Херсонської області під Бахмут гнати, тим більше на фото лише вантажівки....скоріш за все їдуть за свіжим добривом
показать весь комментарий
23.11.2022 23:40 Ответить
Піпец розвитку маєш
показать весь комментарий
24.11.2022 00:52 Ответить
Зйобуються покидьки? Звісно, це все будуть перекидати на Донеччину
показать весь комментарий
23.11.2022 23:33 Ответить
Схоже переганятимуть на північ по желізній дорозі.
показать весь комментарий
23.11.2022 23:34 Ответить
Вона € залiзниця***
показать весь комментарий
24.11.2022 01:31 Ответить
На видео во всяком случае, не техника а грузовики, мало того явно видно что они пустые . Вполне вероятно что едут за БК или еще чем то.
показать весь комментарий
23.11.2022 23:36 Ответить
так , це дійсно вантажівки військові + бензовоз ...
І як на відео , так і на фото ...
Просто рашисти вивозять награбовані мікрохлильовки , пралки , і т.п. , у тому числі і унітази
"Трофеями" вони це називать
Як у них повелось віками , у т.ч. і після ІІ світової
показать весь комментарий
24.11.2022 00:47 Ответить
****, Байден!!! Якого біса ТЯГНЕШ з далекобійними ракетами??? Діждешся ,що Київ залишиться повністю без світла??? Обіцяв що Україна отримає все що хоче.! Де F- 16, де ATACAMS, де танки??? Боїшся розвалу рашки??? Скільще тисяч українців повинно загинути, щоб до діда ДІЙШЛО, що треба кінчати с парашею ???
показать весь комментарий
23.11.2022 23:40 Ответить
"Не на часі." ™
показать весь комментарий
23.11.2022 23:52 Ответить
**** не Байден - а ты тупая ботяра кацапская
показать весь комментарий
24.11.2022 00:02 Ответить
байден, то лише ширма, керує по факту обама зі своїм кодлом.
у нас те саме: зелупа лише ширма, керує по факту ермак.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:13 Ответить
Це від бояри такі галіки про обаму?)
показать весь комментарий
24.11.2022 05:06 Ответить
Там же де і грім-2 у бубочки і пєті спитайте
показать весь комментарий
24.11.2022 00:37 Ответить
Як не як А розвалу підорашки таки бояться.,. І нам від слова теж треба думати. Там мавпа з гранатою.
показать весь комментарий
24.11.2022 00:46 Ответить
Ви так пишете, немов якщо нам не дадуть атакмси та ф-16, то рашка не розвалиться 🤣
показать весь комментарий
24.11.2022 05:07 Ответить
Ну за f16 час короткий час почуєм! Час Години терпіння
показать весь комментарий
24.11.2022 00:55 Ответить
Не к добру..
показать весь комментарий
23.11.2022 23:46 Ответить
Де ти в Греції. Що так кажеш.,.. дай координати скоро буду
показать весь комментарий
24.11.2022 00:57 Ответить
Схоже на генералські трофеї (с/х техніка)
показать весь комментарий
23.11.2022 23:51 Ответить
показать весь комментарий
23.11.2022 23:53 Ответить
Сволота перекидає війська і техніку на схід. Спроби " затикання дир " ! А що вирішить пан Залужний зі своєю командою , побачимо ще до Нового Року !
показать весь комментарий
24.11.2022 00:07 Ответить
камазы и говновозка так себе техника
показать весь комментарий
24.11.2022 00:31 Ответить
Як і усе російське.
показать весь комментарий
24.11.2022 05:10 Ответить
бл&дьські мародери,

асвабаждают от лучшей жизни своих соседей
показать весь комментарий
24.11.2022 00:37 Ответить
скоріш за все, нічого гарного ..
показать весь комментарий
24.11.2022 00:41 Ответить
а де тут на фото і відео військова техніка? я бачу тільки десяток грузовиків.... ще й пустих скоріше всього, які повертаються за ************ на *********.
показать весь комментарий
24.11.2022 02:53 Ответить
За чим і з чим повертаються військові вантажівки нам невідомо.
показать весь комментарий
24.11.2022 05:09 Ответить
Награбоване вивозять
показать весь комментарий
24.11.2022 06:59 Ответить
Зараз би добити той кримський міст.
показать весь комментарий
24.11.2022 08:32 Ответить
Зпи#дити в українців трактор-ось ціль кацапської "спєцапєрації"
показать весь комментарий
24.11.2022 11:15 Ответить
Після того як кацапи всю Україну загнали в темряву мордор треба обстрілювати скрізь куди можемо дотягнутися!
показать весь комментарий
24.11.2022 14:00 Ответить
Техніка їде за новим бк....
На Херсонському напрямку орки в обороні,бо туди перти бк далеко,наші постійно їх підривають....Зараз надважлива розвідка та
ліквідація логістичних центрів,без цього орки просто фарш....
показать весь комментарий
24.11.2022 15:17 Ответить
 
 