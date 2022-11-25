РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8786 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 871 116

РФ по-прежнему не бьет по гражданским объектам, а страдания народа Украины можно прекратить, выполнив наши требования, - Песков. ВИДЕО

Спикер Путина Дмитрий Песков отрицает нанесение ударов по социальным объектам в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание. А относительно целей, прямо или косвенно касающихся военного потенциала, то они, соответственно, подлежат поражению", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить соответственно все возможные страдания местного населения", - добавил Песков.

Читайте также: Песков отрицает, что Путину перед саммитом G20 передавали вариант мирного соглашения

Автор: 

обстрел (29653) Песков Дмитрий (2004) россия (97311)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
Брехливості касапських злочинців та гоміків меж не існує.
показать весь комментарий
24.11.2022 13:32 Ответить
+43
Кто будет обсуждать с шизофреником реализацию его больных фантазий? Только психиатр.
показать весь комментарий
24.11.2022 13:33 Ответить
+40
до речі, чи не варто Цензору завести окрему рубрику під робочою назвою (мій варіант, пропозиція) "зразки касапської брехні"? Піськов, *****, Лука, *********, тощо були би тут топ-авторами.
показать весь комментарий
24.11.2022 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
дати б цьому під@ру по мордяці і сказати та тебе ж ніхто по мордяці не бив
показать весь комментарий
24.11.2022 18:46 Ответить
Терористи.
Це терористи висувають вимоги, і говорять, що будуть мучити людей, поки їх вимоги не виконають.
показать весь комментарий
24.11.2022 19:48 Ответить
путин - террорист N1 в мире!
показать весь комментарий
24.11.2022 19:49 Ответить
Огидна брехлива шавка.Ви тварюки обовязково заплатите за страждання українського народу.
показать весь комментарий
24.11.2022 23:07 Ответить
Этого урода мы разорвем двумя березками.
показать весь комментарий
24.11.2022 23:49 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 15:09 Ответить
Тварі...
показать весь комментарий
25.11.2022 15:54 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
25.11.2022 15:56 Ответить
ильин наоборот восхвалял, баран он короче. Вряд ли он писал эту фразу. https://ridl.io/ru/ivan-ilin-fashist-vvedennyj-v-modu/
показать весь комментарий
25.11.2022 16:07 Ответить
в куйла трєбовать будеш, падаль каzапська, щоб дупу він голив перед тим як ти її вилизуватимеш
показать весь комментарий
25.11.2022 16:14 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2022 16:15 Ответить
А тим часом зеля встиг побувати в Сінгапурі. І не у форматі відео. А про нерухомість в Каліфорнії на сотні мільйонів долларів в нього хтось знає?
показать весь комментарий
25.11.2022 16:18 Ответить
вот петух конченный как и *************** ****...................пнх ********.....................
показать весь комментарий
25.11.2022 16:34 Ответить
Ёршик прямым текстом сказал что в планах России было бомбить мирное население Украины. Ему путь в Гаагу и быть повешенным. Хотя повесить его в Мавзолее рядом с Ильичом тоже годится.
показать весь комментарий
25.11.2022 16:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 