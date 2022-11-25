РФ по-прежнему не бьет по гражданским объектам, а страдания народа Украины можно прекратить, выполнив наши требования, - Песков. ВИДЕО

Спикер Путина Дмитрий Песков отрицает нанесение ударов по социальным объектам в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание. А относительно целей, прямо или косвенно касающихся военного потенциала, то они, соответственно, подлежат поражению", - сказал пресс-секретарь российского диктатора.

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить соответственно все возможные страдания местного населения", - добавил Песков.

