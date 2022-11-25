Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Войска РФ снова нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены многоэтажки.
Об этом сообщает в телеграме пресс-служба Краматорского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску... Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены 3 многоэтажки", - отметил городской голова Александр Гончаренко.
