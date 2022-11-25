РУС
4 793 3

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ снова нанесли ракетный удар по Краматорску в Донецкой области, в результате чего разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены многоэтажки.

Об этом сообщает в телеграме пресс-служба Краматорского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Очередной вражеский ракетный удар по Краматорску... Разрушено здание медицинской инфраструктуры, повреждены 3 многоэтажки", - отметил городской голова Александр Гончаренко.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 04
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 05
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 06
Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждены многоэтажки 07

армия РФ (20627) Краматорськ (2401) обстрел (29653)
Сортировать:
сумы и краматорск как за пределами украины новости все как то там . а тут свое..херсон..запор..и так далее
показать весь комментарий
25.11.2022 18:03 Ответить
Завжди подають новини по Донеччинi, Луганщинi, Сумщинi... Треба читати щодня.
показать весь комментарий
25.11.2022 18:15 Ответить
они в телеге как то так что на них не обращаешь внимания они как в конце
показать весь комментарий
25.11.2022 18:27 Ответить
 
 