Для встречи с Путиным подобрали "специальных" солдатских мам из числа чиновниц и функционеров "Единой России": "Пойдем, братва, рубить укропов". ВИДЕО

На состоявшуюся сегодня встречу Путина и солдатских матерей были приглашены чиновницы, функционеры из "Единой России" и других провластных структур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть этих женщин идентифицировал телеграм-канал "Можем объяснить".

Одна из них, демонстрируя портрет вроде бы своего погибшего сына, рассказала о его последнем бое.

"Пойдем, братва, руби укропов", - процитировала женщина последние слова оккупанта перед боем.

