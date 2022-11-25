РУС
Для встречи с Путиным подобрали "специальных" солдатских мам из числа чиновниц и функционеров "Единой России": "Пойдем, братва, рубить укропов". ВИДЕО

На состоявшуюся сегодня встречу Путина и солдатских матерей были приглашены чиновницы, функционеры из "Единой России" и других провластных структур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, часть этих женщин идентифицировал телеграм-канал "Можем объяснить".

Одна из них, демонстрируя портрет вроде бы своего погибшего сына, рассказала о его последнем бое.

"Пойдем, братва, руби укропов", - процитировала женщина последние слова оккупанта перед боем.

Смотрите также: "Нужно встать и защищать родину, а дети будут тылом": В российском Новошахтинске среди детей пропагандируют войну. ВИДЕО

У кацапов дно ещё не пробито.
На 9 мая у них уже есть солидный современный бессмертный полк на палках. Хотя, лучше бы к этой дате красная площадь выглядела бы как Мариуполь
Свінаматкі в крємльовскам шапіто с абосраним бункєрним клоуном...
У кацапов дно ещё не пробито.
Им до дна ще копать и копать. Снизу...
Продивився на пабліках нарізку цієї постанови з ******... Там повна жесть, абсолютне задзеркалля! Це нелюд, чорт, демон!
Наприклад, він спокійнісінько розповідає, ну й що що там чийсь син загинув, он від ДТП на рашці в рік гине 30 тис., а від алкоголізму ще більше...
І так, він привселюдно пообіцяв, що більше нікого мобілізувати не будуть, вже достатньо набрали
Він шо з шаблею пішов на Хаймерси?
Мраzoта
на... рубались - отдыхаем!
резак **** був.
свиня більше любить своїх поросят чім касабска так звана " маман"
На 9 мая у них уже есть солидный современный бессмертный полк на палках. Хотя, лучше бы к этой дате красная площадь выглядела бы как Мариуполь
Не только площадь, а вся мацква. А ещё лучше, весь лаптерейх.
Так у них і так більшість міст і дєрєвєнь виглядає, як після коврових бомбардувань!
Свінаматкі в крємльовскам шапіто с абосраним бункєрним клоуном...
А вийшло так, що рубонули кацапа!!!!!!!
і цей петух ще довго бігав без голови перед окопом )))
А методички, ще з часів Александра матросов. Дебіли ***
Ага... Вискачіл із акопа, визвал агонь на себе.
Прям Малая Земля и политика Клочков....
политрук Клочков
28 пiф-пафiвцiв...
Блювота...
Блю Вота, - абсолютно чиста вода. (с)
https://www.youtube.com/watch?v=4oLc-ZBHKYo

Блю ватер - это голубой унитаз
Унітаз для голубих!
свино-собача самиця "ладу" хоч отримала? чи обміняла її на можливість посьорбати чая біля ху@ла? рашка це світовий відстійник для біосміття ...
***** дуже всього боїться, але продовжує гадити.
такое себе чисто парашное описание классической дедовской картинки "камиссар". она забыла только добавить, шо он ещё выхватил свой писталетик на верёвочке от портков и задрал его вверх. )) спасибо поржал! )
На концерт кабзона всю цю шваль
Пойдём братва удобрять земли укропов. Не забывайте набивать карманы семечками.
А чего ее ******** с криком " За путина ! " не закрыл своей задницей амбразуру ?
А якщо там "внезапно" архимандрид Никита ?))
Рубанули укропы кацапчика... Вон, под "паребриком" собаки доедают. Так, что "мама" ни подсвинка, ни Лады. Нету тела - нету Лады.
Ну во первых...укропами они нас давно уже не называют...только Х0ХЛАМИ, САЛОРЕЙХОМ и все такое (укроп штучное название, придуманное в 14 году, и по-большому счету так и не прижилось у кацапских *******)

Поэтому да...Это наигранное представление для тупорылого, маскальОFFского народонаселения...
А тут можна прочитати про що вони балакали, дослівно.https://www.kasparov.ru/material.php?id=637E4BE942E47
А ***** навіть чайком запив. Мабуть аж труханина по халоші потекла...
Судя по рожам, рубаки из этой братвы неважные.
могла бы и в стихах
"пшеничкин мой, рождён был хватом
слуга царю
петух, солдатам!" )))
такой сюжет для роскино пропадает, михалков эпичный фильм снимет
Тим краше буде Руский мир, чим більше в ем от кулей дір. (с)
нарубався кацап, і роґі в землю
Навіть, якщо це були б реальні мами російських солдатів то щоб це змінювало? Мами русвоєнних турбуються за синів тільки у питаннях побуту, навчання військовій справі тощо. Не у питанні НАВІЩО ця війна і навіщо сини вбивають та гинуть самі. Так що здебільшого ці мами такі самі злочинці як і сини. Війну вони підтримують. Вбивства українців їх не бентежать. Вони тільки за. То хай вони йдуть як мінімум в сраку. Але моє палке бажання-в пекло.
Европарламент четко определил, что Россия - это государство террорист. Естественно и возглавляется это "государство" бандой террористов во главе с главным террористом-людоедом Путиным. Значит и называть их надо не "президентами", не "воинами", не "генералами", а террористами-людоедами, что было бы правильно и по форме и по сути.
рабский народ ватнопидаров.........................конченные на всю голову ***...................................
Звідки вони викопали цю Щапоклячищу?
Шось сильно кацапи напряглися, істерія починається .
А коли вже буде новина про Зою Космедем"янтську ?
Так вона ж тiльки кацапськи деревнi палить...))
Кунсткамера.
Ви гляньте на ****** цієї мамаші, там чітко проглядається колишня комсомольська активістка рівня райкому, ну аж міськкому комсомолу, заслуга якої була лишень в тому, що чітко вміла виконувати команду "ложись", от тільки їй так не фартануло, як валюшці матвієнчисі, певне не до кінця засвоїла чию команду потрібно було виконувати... а може з трусами не вгадала, не того кольору були, а потрібно було мати на озброєнні червоні, як у матвієнчихи,- деталі мають значення
Стара партєйна *******, вопщєм.
Шото вродє "старухі Ізєргіль".

старуха Ізвєрггіль
скоро з2вляться байки про Алєксашку Матросова-2022? як він своєй богатирской грудью закрив випущений по русні Хаймерс....
Нехрiн шастать.
зачем это говно освещать? это вонючие немытые свиноматки... пусть подохнут...
Таки да, нехай повиздихає скотиняка немита🤔🧐😁 От тільки що цікаво, води немає у нас, а кацапи як були немитими, такими і залишаються, коли повезе і не самозапакуються у пластиковий пакет 😝😝😝😝😝😜🤪
"дорубився укропiв". То хай здохне кожен, хто преступить землю Украi'нську!
Шизофашизм він такий
25.11.2022 20:05 Ответить


саме так, шизо-фашизм. респект.
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
І прівратілісь в бєлих жигулєй...
А порубали його свиням на сніданок.
цікаво, а які послідні слова були у гітлера, і будуть у путіна?
а українці у відповідь сказали - мочи свинособак
Так в исходнике выглядит белая "Лада".
тупая кацапская самка, типичная матрёха-идиотка. дура ты, и сын твой был дураком, тьфу на вас.
Да дно еще не пробито !
-Це посил..
-Для окопів..
-Для колон чмобілізірованих по Арбату!
Для останньої строчки пісні "про укропов, що кличуть у полон"
Це шедевр, це кремлівський палац!
87 тисяч "рубальщіков" уже "нарубались"... Як показує практика, шаблі ЗСУ більші та гостріші.
Какието паскуды.
На додаток до цього відео появилися фото креста на могилі сина цієї самиці. Саме цікаве, що дата його смерті 2019 рік! То він йшов "рубити укропів" ще три роки тому. Не дійшов.
Мабуть тітка не знала чий портрет поцюпила .
Нет слов... 🤬
Для всіх кацапоїдів слова "рубить укропов" стануть останніми в житті.Де вони випорпали цю жабу з портретом?Який город воно зохищало?Ну цирк поїхав -клоуни лишилися
Нарожай нового...
Пшенічкін вже пішов добривом до української пшенички
Пішов кацап за кріпом, але з пшенічкіна зробили петрушку.
Ти маладая, нарожаєш єщьо ...
