Для встречи с Путиным подобрали "специальных" солдатских мам из числа чиновниц и функционеров "Единой России": "Пойдем, братва, рубить укропов". ВИДЕО
На состоявшуюся сегодня встречу Путина и солдатских матерей были приглашены чиновницы, функционеры из "Единой России" и других провластных структур.
Как сообщает Цензор.НЕТ, часть этих женщин идентифицировал телеграм-канал "Можем объяснить".
Одна из них, демонстрируя портрет вроде бы своего погибшего сына, рассказала о его последнем бое.
"Пойдем, братва, руби укропов", - процитировала женщина последние слова оккупанта перед боем.
Наприклад, він спокійнісінько розповідає, ну й що що там чийсь син загинув, он від ДТП на рашці в рік гине 30 тис., а від алкоголізму ще більше...
І так, він привселюдно пообіцяв, що більше нікого мобілізувати не будуть, вже достатньо набрали
Прям Малая Земля и политика Клочков....
https://www.youtube.com/watch?v=4oLc-ZBHKYo
Поэтому да...Это наигранное представление для тупорылого, маскальОFFского народонаселения...
"пшеничкин мой, рождён был хватом
слуга царю
петух, солдатам!" )))
Шото вродє "старухі Ізєргіль".
саме так, шизо-фашизм. респект.
-Для окопів..
-Для колон чмобілізірованих по Арбату!
Для останньої строчки пісні "про укропов, що кличуть у полон"
Це шедевр, це кремлівський палац!