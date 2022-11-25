Воинам ВСУ на фронте передадут 5 тыс. комплектов зимней формы, - Порошенко. ВИДЕО
Петр Порошенко сообщил о закупке большой партии зимней формы, которую по просьбе военных готовят для передачи на фронт. Первые 5 тысяч комплектов уже готовы к отправке – показывает пятый президент. Вместе с формой на передовую передадут карематы и генераторы. Также для военных заказали партию специальных химических грелок для рук и зимней обуви.
"К нам обратились с просьбой предоставить зимнюю форму. Мы подставим плечо Вооруженным силам и Минобороны. Мы разместили заказы на 50 тысяч комплектов формы – согласно заявкам, которые мы получили за последние три недели", – сообщил Петр Порошенко, пишет пресс-служба "ЕС" , передает Цензор.НЕТ.
Он показывает образцы формы: "Это - штаны, это - флиски. Посмотрите на качество этих штанов: 3 часа они были в воде, не намокли, для зимы - лучшая позиция. И уже через несколько часов представители региональных отделений общественных организаций "Справи ромад", "Брати по зброї", Благотворительного фонда будут отгружать это в регионы", – говорит Порошенко.
"Здесь есть 5 тысяч карематов, которые будут сейчас начинать отгружать в регионы. Мы дополнительно все, что на рынке смогли найти по генераторам, тоже отправляем. Потому что сегодня это как воздух, который мы должны обеспечить для того, чтобы и украинские гражданские, и в первую очередь украинские военные чувствовали, что мы об этом заботимся", – объясняет Петр Порошенко.
"Я очень надеюсь, что к концу следующей недели мы привезем огромную партию подогрева – химических комплектов и для рук, и для того, чтобы вставлять в берцы, чтобы согреть наших воинов. Присоединяйтесь, вместе мы будем гораздо эффективнее", – призвал Петр Порошенко.
Поддержать ВСУ можно через ОО "Справа Громад", а Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных средств.
Как известно, Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).
передають так, що ні хто ні чого не бачить і не чує
але я знаю що Ткач віддав свою машину, чи купив,
але передав
про других не чув нікуя...
ааааааааа
чув що ордени отримали...
Тому що Резніков із Маляр розказують, що вже завалили їх тією формою.
Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр (з зарплатою 351 492 гр. в місяць) https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720
Перелік.
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
32 тисячі зимових шапок, майже
40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска»)
24 тисячі комплектів польових костюмів.
Судячи з наведених цифр Г. Маляр вважає, що кількість особового складу ЗСУ коливається в межах 40-65 тисяч чоловік, або решта зимового одягу не потребують.
і скажіть, не надоїло,
клятий порох
до сліз...бо в кожного з нас на передовій
рідні,друзі,сусіди.
Нарід: - то зрада, заробіток на крові.
ЗЕ просрав все - форми нема, її дають союзники та волонтери.
Нарiд: - Зе найкращій!
Але зараз не на часі )))
Але запитання риторичне
Але це вам. А Україні, нам, потрібно в НАТО і ми там будемо, як рівні серед рівних.
У звільнене місто трьома вантажівками доставили найнеобхідніше - продуктові набори, генератори, намети, буржуйки, спальні мішки, ліки та одяг.
Активісти херсонського осередку ГО «Справа громад» не просто пережили окупацію, а й намагались усіляко допомагати містянам - https://www.facebook.com/100001492863657/posts/pfbid02DX5nfQUBqggrMBUYVjAPXabfDfjq7zxTRzanEpP4giFiyXKJ2RKx9bB99RoLMpfLl/ розповідає журналіст Віталій Гайдукевич . Він ділиться враженнями від зруйнованого життя, яке потроху починають відновлювати місцеві.
«Посад-Покровське. Якийсь час воно було посередині між нашими і руссо-окупанто. На перший погляд селища більше нема. Незрозуміло як та й навіщо повертатися в суцільні руїни. Але десь на дах вже затягнули рубероїд, десь вікна затягнуті плівкою. Сюди навряд чи повернуться усі. Але хтось житиме», - пише Гайдукевич.
«Перехожі цікавляться «що і коли роздаватимуть». Нам на зустріч йдуть наші… Херсонська «Справа Громад». Вони якимсь дивом змогли не лише вижити, але й діяти в окупації. По-різному діяти. Я досі не можу вкласти в голові - як, але факт - змогли. Вони тішаться - «свої приїхали», - розповідає активіст.
Оксана Погомій в окупованому Херсоні не припиняла волонтерської діяльності. Саме їй першій подзвонив п'ятий Президент Петро Порошенко, щойно у звільненому місті відновився телефонний зв'язок. Сьогодні вона з однодумцями знову допомагає тим, кому важко. Приймає і передає допомогу. Зокрема, херсонська «Справа громад» взяла під опіку тутешній хоспіс, де доглядають понад двадцять тяжких хворих.
«Роздавали продуктові набори від фонду Петра Порошенка. Буржуйки. Нам привезли багато і продуктів, і наборів, і речей. Головне - ми будемо ставити три намети для обігріву людей! Дякуємо фонду Порошенка за продуктові набори - ми роздамо тим, хто потребує допомоги А головне - дякуємо за позитивні емоції. Вони нам потрібні як ніколи», - https://www.facebook.com/100001258947667/posts/pfbid02mP2XfWhYwngq4XDGKm8JD2nHprWstGp563WTU4PYhnYbCevF4SJU24JU822aZWsrl/ пише Оксана Погомій.
«Наші. Вони якось спокійно ненавидять росію. Кажуть, що відвертих колаборантів окупанти забрали, а от прихованих, тихих, навколо повно. Зливають інфу, корегують, принишкли», - зауважує Віталій Гайдукевич.
«Вантаж з трьох кузовів розподілили за логікою зберігання. Коробки з харчами, одяг, спальники, буржуйки, смаколики - солодощам особлива радість. Тут нюанс, весь час окупації продукти в Херсоні були… окупантські. Тож українські шоколадки-печива тут не просто смакують, а особливо… свободою», - розповідає він.
Волонтер додає, що в планах - запуск осередку тепла і підзарядки. «Зворотня дорога. Їмо херсонські пиріжки із яблуками. Веземо коробку трав'яних чаїв, зібраних під окупацією. Дяка Оксані Погомій. В кишені оберіг - лялька мотанка, яку творили теж ще в окупації. За вікном країна світлих людей в темряві. І тільки генераторні магазинчики світляками поруч дороги. Москво-тварі, вам ніколи не зрозуміти, чого ми виграємо цю війну», - пише Віталій Гайдукевич.
Там Коля котлєта самий незламний
Ви б не ганьбились. Хоча, какаяРазніца?
Реальні хлопці на передовій мерзнуть...
👍
Рудий ублюдок Ахмєтов соізволіл допомогти країні менш одного відсотка від того що має.Про Зе+ мова взагалі не йде.
https://www.youtube.com/watch?v=Kab3_GNQW-4&t=23s
І звітує регулярно про те, що все зроблено та забезпечено.
А Порошенко тільки так піариться. Ага. І Канада піариться теж.
А от ЗЄрмакоборона ночей не спить - формою ЗСУ забезпечує.