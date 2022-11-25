РУС
Воинам ВСУ на фронте передадут 5 тыс. комплектов зимней формы, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко сообщил о закупке большой партии зимней формы, которую по просьбе военных готовят для передачи на фронт. Первые 5 тысяч комплектов уже готовы к отправке – показывает пятый президент. Вместе с формой на передовую передадут карематы и генераторы. Также для военных заказали партию специальных химических грелок для рук и зимней обуви.

"К нам обратились с просьбой предоставить зимнюю форму. Мы подставим плечо Вооруженным силам и Минобороны. Мы разместили заказы на 50 тысяч комплектов формы – согласно заявкам, которые мы получили за последние три недели", – сообщил Петр Порошенко, пишет пресс-служба "ЕС" , передает Цензор.НЕТ.

Он показывает образцы формы: "Это - штаны, это - флиски. Посмотрите на качество этих штанов: 3 часа они были в воде, не намокли, для зимы - лучшая позиция. И уже через несколько часов представители региональных отделений общественных организаций "Справи ромад", "Брати по зброї",  Благотворительного фонда будут отгружать это в регионы", – говорит Порошенко.

"Здесь есть 5 тысяч карематов, которые будут сейчас начинать отгружать в регионы. Мы дополнительно все, что на рынке смогли найти по генераторам, тоже отправляем. Потому что сегодня это как воздух, который мы должны обеспечить для того, чтобы и украинские гражданские, и в первую очередь украинские военные чувствовали, что мы об этом заботимся", – объясняет Петр Порошенко.

"Я очень надеюсь, что к концу следующей недели мы привезем огромную партию подогрева – химических комплектов и для рук, и для того, чтобы вставлять в берцы, чтобы согреть наших воинов. Присоединяйтесь, вместе мы будем гораздо эффективнее", – призвал Петр Порошенко.

Воинам ВСУ на фронте передадут 5 тыс. комплектов зимней формы, - Порошенко 01

Воинам ВСУ на фронте передадут 5 тыс. комплектов зимней формы, - Порошенко 02

Поддержать ВСУ можно через ОО "Справа Громад", а Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных средств.

Как известно, Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).

+49
А скільки комплектів зимової одежі передав 95 квартал і главклован персонально, ілі єта другоє 🤔🧐😁
25.11.2022 19:55 Ответить
+47
Дякуємо, що допомагаєте нашим воїнам.
25.11.2022 19:53 Ответить
+44
Дякуємо, Гетьмане!
25.11.2022 19:53 Ответить
Дякуємо, що допомагаєте нашим воїнам.
25.11.2022 19:53 Ответить
Ви не розумієте. Це все "барига" вкрав у Рєзнікова, Притули і 95 кварталу. І тепер піариццо. Ще й нишком частину на базар продавати віьніс. 🤢
25.11.2022 20:23 Ответить
Барыге велика пошана !!!
25.11.2022 20:38 Ответить
Вот , кто настоящий 👍президент , а не режим МЕГ🤢МАРОДЕРОВ - Старух , Резниченко, Тимошенко …д'ерьмак …………
25.11.2022 21:06 Ответить
Дякуємо, Гетьмане!
25.11.2022 19:53 Ответить
А скільки комплектів зимової одежі передав 95 квартал і главклован персонально, ілі єта другоє 🤔🧐😁
25.11.2022 19:55 Ответить
можу на пальцях показать
25.11.2022 19:57 Ответить
Тут навіть троьх пальців вистачить.
25.11.2022 20:07 Ответить
вистачить навіть одного
25.11.2022 20:10 Ответить
вгадаю мелодію з однієї ноти
25.11.2022 20:11 Ответить
можу на пальцях показать
25.11.2022 21:07 Ответить
Кошевой, Кравец та Пикало він же Пікалов)))
25.11.2022 20:08 Ответить
Валерий Прозапас сегодня рассказал , как в Запорожье В ДЕКАБРЕ РАСПИСАЛИ 30 миллионов на стрижку травы‼️ Резниченко со Старухам МИЛЛИОНЫ П#ЗДЯТ !Выродки , чем вы лучше рашистов⁉️
25.11.2022 20:40 Ответить
Ви праві... особисто я бачу хто лопомагає фронту... Перемога буде за нами!!!
25.11.2022 21:14 Ответить
а вони не афішують
передають так, що ні хто ні чого не бачить і не чує
але я знаю що Ткач віддав свою машину, чи купив,
але передав
про других не чув нікуя...
ааааааааа
чув що ордени отримали...
25.11.2022 23:19 Ответить
Мабуть військові відмовляться від абсолютно непотрібної їм форми від Порошенко.
Тому що Резніков із Маляр розказують, що вже завалили їх тією формою.
25.11.2022 19:57 Ответить
https://t.me/tZEinform/22050 tZEinform *
Міністерство оборони вже передало ЗСУ достатню кількість зимової форми, аби забезпечити усі потреби. Про це під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр (з зарплатою 351 492 гр. в місяць) https://twitter.com/tZEinform/status/1595353358876958720

Перелік.
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
32 тисячі зимових шапок, майже
40 тисяч курток костюма утеплювача («фліска»)
24 тисячі комплектів польових костюмів.

Судячи з наведених цифр Г. Маляр вважає, що кількість особового складу ЗСУ коливається в межах 40-65 тисяч чоловік, або решта зимового одягу не потребують.
25.11.2022 20:02 Ответить
Маляр займає свою посаду за гроші платників податнів не за свою професійність у військовій справі, а гарно обливаюча брудом 5-го Президента і прославляючи до цього часу напівшостого. Навіщо брехати військовим, що вони всі забезпечені зимнім одягом, коли вони попросили і пана Порошенко і інших волонтерів привезти їм теплі речі? Маояр мабуть не знає, що військові не в бункері біля Боневтіка, а там в полі, де сніг, мороз а подекуди і хорлодний дощ. Чи вона думає, що ми не спілкуємося з рідними і самі там не були?
25.11.2022 20:26 Ответить
Маляр просто шавка "чего изволите"
25.11.2022 20:42 Ответить
Все намагаюсь зрозуміти, на яку кількість бійців це розраховано?
42 тисячі пар зимового взуття
63 тисячі одиниць зимових курток
25.11.2022 21:43 Ответить
та що змогли... на що нерозкраденого бабла вистачило...
25.11.2022 22:35 Ответить
А що вони змогли ? Це те що захід зумів поставити ((
25.11.2022 23:08 Ответить
Це все для чиновників військових адміністрацій, ОП а бійці забеспечують самі себе за власний кошт бо мають бажання перемогти а потім розібратись цим 3.14 ...ем.
25.11.2022 23:54 Ответить
Ні, вони тільки будуть закуповувати за рахунок закупівлі ***********. Або форма або **********.А барига тільки піариться , портить кртинку главнєйшому. А серйозно - дякую пане президент.
26.11.2022 08:33 Ответить
знову піариться!!!
і скажіть, не надоїло,
клятий порох
25.11.2022 19:59 Ответить
зєля і дерьмак взагалі не піаряться - просто купили собі по квартирі в Лондоні
25.11.2022 20:07 Ответить
За гроші стринджені у мудрого наріТу.
25.11.2022 21:44 Ответить
Дякуємо за турботу про наших воїнів..
до сліз...бо в кожного з нас на передовій
рідні,друзі,сусіди.
25.11.2022 20:00 Ответить
Порох при розкрадених запасах та білянульовоi підтримки від союзників створив з нуля форму для ЗСУ - вiд гудзика до дизайну і забезпечив нею та ще й на склади відгрузив.
Нарід: - то зрада, заробіток на крові.

ЗЕ просрав все - форми нема, її дають союзники та волонтери.
Нарiд: - Зе найкращій!
25.11.2022 20:00 Ответить
- це він так глузує з ЄрЗе
25.11.2022 20:10 Ответить
Хороше питання, думаю всьому свій час.)
Але зараз не на часі )))
25.11.2022 20:18 Ответить
- квапять да? ну пиарится жеж, да? квакой хитрый ....
25.11.2022 20:05 Ответить
Порошенко передал берцы для зэ-ленского
25.11.2022 21:46 Ответить
А Зегнида коли щось передавати буде
25.11.2022 20:06 Ответить
вам шо, відосіків не вистачає! да ви зажралися
25.11.2022 20:12 Ответить
Пшел вон кацап вонючий
25.11.2022 21:32 Ответить
а то ти не касап? не провокатор тут?
Але запитання риторичне
25.11.2022 21:52 Ответить
Журналісти видання "Гроші" провели розслідування й вияснили що супутник який взяв в оренду Сергій Прітула не робить знімки поверхні землі. Він призначений для передачі ТВ сигнала й зараз використовується для трансляції Єдиного Марафону гроші за яку сплачують Прітулє з держбюджету
25.11.2022 20:06 Ответить
25.11.2022 20:07 Ответить
Звісно не візьмуть, коли вам туди не потрібно. Коли ви, окрім, як обсиратися, "великоКрадівничити" і волати "пачімуМиНеВНАТО?", ніхріна робити не збиралися і не збираєтесь.
Але це вам. А Україні, нам, потрібно в НАТО і ми там будемо, як рівні серед рівних.
25.11.2022 21:51 Ответить
та це касап-ворог
25.11.2022 21:59 Ответить
Та й тобі б вона вельми б пасувала, особливо в окопі на передку 🤔🧐😁
25.11.2022 20:18 Ответить
25.11.2022 20:25 Ответить
Брати приклад з Боневтіка, який відкосив зо 4 рази і вся його "квартальна" братія не служила Україні, а вислуживалась на сцені "русскому миру"? Чому він не служив? А сьогодні напялив на себе військову майку і піариться по "єдиному марафону", прикриваючись тими роздітими на передовій бійцями. А вже після того, як відслужать відкосники і Ви разом з ними, будуте мати моральне право говорити щось про сім'ю Порошенко. Досить, вже скільки набрехали, що ні жодного політика світу стільки бруду не було від Вови нашого і пуйла Вови і всієї Бенівсько-ригівської команди. Де вони зараз, на фронті чи в Монако?
25.11.2022 20:37 Ответить
У відповідь зеленський записав відосік у футбольці - бачите, он мені і не холодно. Гадюки.
25.11.2022 20:10 Ответить
25.11.2022 20:14 Ответить
Ага в окопі сидить з кулеметом)))
25.11.2022 20:24 Ответить
25.11.2022 20:26 Ответить
та він хейтить і зелених, і опозицію... щоб не з числа тої зажопної "опозиції"...
25.11.2022 21:06 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/11/25/u-herson-pryvezly-dopomogu-vid-fondu-poroshenka-ta-volonteriv-go-sprava-gromad/ У Херсон привезли допомогу від Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад»

У звільнене місто трьома вантажівками доставили найнеобхідніше - продуктові набори, генератори, намети, буржуйки, спальні мішки, ліки та одяг.

Активісти херсонського осередку ГО «Справа громад» не просто пережили окупацію, а й намагались усіляко допомагати містянам - https://www.facebook.com/100001492863657/posts/pfbid02DX5nfQUBqggrMBUYVjAPXabfDfjq7zxTRzanEpP4giFiyXKJ2RKx9bB99RoLMpfLl/ розповідає журналіст Віталій Гайдукевич . Він ділиться враженнями від зруйнованого життя, яке потроху починають відновлювати місцеві.
«Посад-Покровське. Якийсь час воно було посередині між нашими і руссо-окупанто. На перший погляд селища більше нема. Незрозуміло як та й навіщо повертатися в суцільні руїни. Але десь на дах вже затягнули рубероїд, десь вікна затягнуті плівкою. Сюди навряд чи повернуться усі. Але хтось житиме», - пише Гайдукевич.

«Перехожі цікавляться «що і коли роздаватимуть». Нам на зустріч йдуть наші… Херсонська «Справа Громад». Вони якимсь дивом змогли не лише вижити, але й діяти в окупації. По-різному діяти. Я досі не можу вкласти в голові - як, але факт - змогли. Вони тішаться - «свої приїхали», - розповідає активіст.

Оксана Погомій в окупованому Херсоні не припиняла волонтерської діяльності. Саме їй першій подзвонив п'ятий Президент Петро Порошенко, щойно у звільненому місті відновився телефонний зв'язок. Сьогодні вона з однодумцями знову допомагає тим, кому важко. Приймає і передає допомогу. Зокрема, херсонська «Справа громад» взяла під опіку тутешній хоспіс, де доглядають понад двадцять тяжких хворих.

«Роздавали продуктові набори від фонду Петра Порошенка. Буржуйки. Нам привезли багато і продуктів, і наборів, і речей. Головне - ми будемо ставити три намети для обігріву людей! Дякуємо фонду Порошенка за продуктові набори - ми роздамо тим, хто потребує допомоги А головне - дякуємо за позитивні емоції. Вони нам потрібні як ніколи», - https://www.facebook.com/100001258947667/posts/pfbid02mP2XfWhYwngq4XDGKm8JD2nHprWstGp563WTU4PYhnYbCevF4SJU24JU822aZWsrl/ пише Оксана Погомій.

«Наші. Вони якось спокійно ненавидять росію. Кажуть, що відвертих колаборантів окупанти забрали, а от прихованих, тихих, навколо повно. Зливають інфу, корегують, принишкли», - зауважує Віталій Гайдукевич.



«Вантаж з трьох кузовів розподілили за логікою зберігання. Коробки з харчами, одяг, спальники, буржуйки, смаколики - солодощам особлива радість. Тут нюанс, весь час окупації продукти в Херсоні були… окупантські. Тож українські шоколадки-печива тут не просто смакують, а особливо… свободою», - розповідає він.
Волонтер додає, що в планах - запуск осередку тепла і підзарядки. «Зворотня дорога. Їмо херсонські пиріжки із яблуками. Веземо коробку трав'яних чаїв, зібраних під окупацією. Дяка Оксані Погомій. В кишені оберіг - лялька мотанка, яку творили теж ще в окупації. За вікном країна світлих людей в темряві. І тільки генераторні магазинчики світляками поруч дороги. Москво-тварі, вам ніколи не зрозуміти, чого ми виграємо цю війну», - пише Віталій Гайдукевич.
25.11.2022 20:17 Ответить
"Пункт незламності" , дев'ять місяців тому.
25.11.2022 20:19 Ответить
Пункт Незламності підвищеного комфорту з гарячими стравами і напоями відкрився в ресторані Велюр
25.11.2022 20:21 Ответить
😁
Там Коля котлєта самий незламний
25.11.2022 22:49 Ответить
Велика подяка пане Президенте Вам і Вашій родині, за підтримує ЗСУ. Як показав час все, що Ви робили виявилося правильними речами - армія, мова, віра, а не "какая разница". Боневтік стільки вилив бруду на Вас, що обляпав бризками 73% вівців, які до цього часу не змили цей позор зі свого мозку.
25.11.2022 20:21 Ответить
Коли притула зашкварився з ціною на Спартани, то якось дуже різко зникли мегазбори у всього пєтушиному угла. То ще на вчора потрібно було щоб русні пізда, просто горіло, а це вже мабуть повністю забезпечили усім. Дивина якась
25.11.2022 20:22 Ответить
Канада жь 500 тыс. комплектов обещала
25.11.2022 20:35 Ответить
Взагалі-то, цим треба було перейматися з 2014 по 2019 рік.
25.11.2022 20:35 Ответить
перший 73/43%зебіл на цій гілці. Ну, як завжди, з брехнею, і невпопад
25.11.2022 20:45 Ответить
З 2014 і по 2019 рік нам не було соромно за Президента і Верховного головнокомандучава, якому дісталася армія у сандалях. Все організував і довів до ладу: одягнув, нагодував, озброїв наскільки, настільки можна було щось витратити з бюджету в той час, коли ці, що сьогодні при владі просто тупо брехали і обсирали Україну. Якщо Вам не відомо, то я нагадаю, що якраз ця армія і пізніше призвані по мобілізації зупинили ворога і виганяють його зі своєї землі за допомогою тієї зброї і зброї, яку надали нам друзі по НАТО і США. А що зробив Боневтік? Не втік? А де ракети проекти яких і гроші на них залишила команда Порошенко? Краще помовчати тим, що годувалися на брехні Бені-Вови-медведчука і пуйла і зробили те, що зробили.
25.11.2022 20:45 Ответить
Проперділася? Нах з пляжа!)
25.11.2022 20:48 Ответить
🤢🤖Шепель , а с 2019 г по 222 не надо ?
25.11.2022 21:02 Ответить
Ну і, не займався? Серйозно?
Ви б не ганьбились. Хоча, какаяРазніца?
25.11.2022 22:05 Ответить
Дякуемо пане президенте за цю пiдтримку ВСУ
25.11.2022 20:37 Ответить
знову Барига піариться, всім відомо, що полководець наш Зеленський забезпечив всіх воїнів зимовою формою, в тому числі, бойових комарів
25.11.2022 20:38 Ответить
Довіра Пороху, більша ніж офіційна інфа.
Реальні хлопці на передовій мерзнуть...
25.11.2022 21:10 Ответить
Дякуюємо пане Президенте!
25.11.2022 21:43 Ответить
Я только одно знаю ни одного голоса никогда в жизни я не отдам за слуг !Кучка бездарей немогущих пошить форму за пол года имея на это деньги !
25.11.2022 21:52 Ответить
Дякуємо, пане Президенте.
25.11.2022 22:03 Ответить
пеца. не чуди!!!
25.11.2022 22:17 Ответить
Порох це не Притула і слава Богу.
👍
25.11.2022 22:46 Ответить
З олігархів самий результативний у відсотках до статків,два відсотки.
Рудий ублюдок Ахмєтов соізволіл допомогти країні менш одного відсотка від того що має.Про Зе+ мова взагалі не йде.
https://www.youtube.com/watch?v=Kab3_GNQW-4&t=23s
26.11.2022 00:28 Ответить
Он, як добре працює ЗЕлене Міноборони!!!
І звітує регулярно про те, що все зроблено та забезпечено.

А Порошенко тільки так піариться. Ага. І Канада піариться теж.
А от ЗЄрмакоборона ночей не спить - формою ЗСУ забезпечує.
26.11.2022 00:32 Ответить
Подогрев для обуви - нужен разведчикам!
26.11.2022 09:27 Ответить
 
 