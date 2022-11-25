Воинам ВСУ на фронте передадут 5 тыс. комплектов зимней формы, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко сообщил о закупке большой партии зимней формы, которую по просьбе военных готовят для передачи на фронт. Первые 5 тысяч комплектов уже готовы к отправке – показывает пятый президент. Вместе с формой на передовую передадут карематы и генераторы. Также для военных заказали партию специальных химических грелок для рук и зимней обуви.

"К нам обратились с просьбой предоставить зимнюю форму. Мы подставим плечо Вооруженным силам и Минобороны. Мы разместили заказы на 50 тысяч комплектов формы – согласно заявкам, которые мы получили за последние три недели", – сообщил Петр Порошенко, пишет пресс-служба "ЕС" , передает Цензор.НЕТ.

Он показывает образцы формы: "Это - штаны, это - флиски. Посмотрите на качество этих штанов: 3 часа они были в воде, не намокли, для зимы - лучшая позиция. И уже через несколько часов представители региональных отделений общественных организаций "Справи ромад", "Брати по зброї", Благотворительного фонда будут отгружать это в регионы", – говорит Порошенко.

"Здесь есть 5 тысяч карематов, которые будут сейчас начинать отгружать в регионы. Мы дополнительно все, что на рынке смогли найти по генераторам, тоже отправляем. Потому что сегодня это как воздух, который мы должны обеспечить для того, чтобы и украинские гражданские, и в первую очередь украинские военные чувствовали, что мы об этом заботимся", – объясняет Петр Порошенко.

"Я очень надеюсь, что к концу следующей недели мы привезем огромную партию подогрева – химических комплектов и для рук, и для того, чтобы вставлять в берцы, чтобы согреть наших воинов. Присоединяйтесь, вместе мы будем гораздо эффективнее", – призвал Петр Порошенко.

Поддержать ВСУ можно через ОО "Справа Громад", а Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму собранных средств.

Как известно, Фонд Порошенко с 24 февраля направил в поддержку ВСУ 1 млрд 650 млн грн. За эти средства были приобретены: бронежилеты, кевларовые шлемы, оружие (в том числе пулеметы, снайперское оборудование и прочее), пикапы, грузовики, тягачи и бронемашины, тепловизоры, дроны, приборы ночного видения, электрогенераторы, цифровые радиостанции, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства фортификационных сооружений, горючее, продукты питания (в том числе большое количество зерна и продуктовые наборы как для военных, так и для жителей освобожденных городов).