Пленный "вагнеровец" рассказал о том, как сдался в плен украинскому беспилотнику. ВИДЕО
Пленный "вагнеровец" Андрей Сорокин рассказал украинским воинам детали того, как он сдался в плен украинскому беспилотнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "вагнеровец" рассказал, что его под обстрелом побратимы выбросили из окопа. Он некоторое время пытался найти безопасное убежище под пристальным глазом беспилотника. Наконец, поняв тщетность своей беготни, поднял руки кверху и сделал несколько шагов в направлении БПЛА. Украинские воины отреагировали на подобные действия врага и начали вести его к своим позициям.
Топ комментарии
+42 Toti Toti
показать весь комментарий25.11.2022 20:01 Ответить Ссылка
+36 Алекс Скела
показать весь комментарий25.11.2022 20:04 Ответить Ссылка
+29 Алекс Ростиков
показать весь комментарий25.11.2022 20:03 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Toti Toti
показать весь комментарий25.11.2022 20:01 Ответить Мне нравится 42 Ссылка
Остап Бендера
показать весь комментарий25.11.2022 20:03 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Остап Бендера
показать весь комментарий25.11.2022 20:48 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Алекс Ростиков
показать весь комментарий25.11.2022 20:03 Ответить Мне нравится 29 Ссылка
Алекс Скела
показать весь комментарий25.11.2022 20:04 Ответить Мне нравится 36 Ссылка
Andrew Kotozhekov #537759
показать весь комментарий25.11.2022 20:13 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий25.11.2022 20:33 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Andrew Kotozhekov #537759
показать весь комментарий25.11.2022 20:36 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий25.11.2022 20:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.11.2022 20:04 Ответить Мне нравится 25 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий25.11.2022 20:35 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Костя Лобуряка
показать весь комментарий25.11.2022 20:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Sleid
показать весь комментарий25.11.2022 20:06 Ответить Мне нравится 18 Ссылка
Oleg Zaporogec
показать весь комментарий25.11.2022 20:12 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Jaroslav Wo
показать весь комментарий25.11.2022 20:12 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
RomTrip
показать весь комментарий25.11.2022 20:44 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Стас Петров #423214
показать весь комментарий25.11.2022 20:51 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
vadyan
показать весь комментарий25.11.2022 21:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Бандерівець
показать весь комментарий25.11.2022 21:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Васильченко
показать весь комментарий25.11.2022 21:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Олексій Столяренко #454111
показать весь комментарий25.11.2022 21:38 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Степан Пупкин
показать весь комментарий25.11.2022 23:19 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий25.11.2022 22:32 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Andry Asmodeus
показать весь комментарий25.11.2022 23:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sandra from Lithuania
показать весь комментарий26.11.2022 00:46 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Michael Krishtopa #467378
показать весь комментарий26.11.2022 03:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль