Пленный "вагнеровец" рассказал о том, как сдался в плен украинскому беспилотнику. ВИДЕО

Пленный "вагнеровец" Андрей Сорокин рассказал украинским воинам детали того, как он сдался в плен украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "вагнеровец" рассказал, что его под обстрелом побратимы выбросили из окопа. Он некоторое время пытался найти безопасное убежище под пристальным глазом беспилотника. Наконец, поняв тщетность своей беготни, поднял руки кверху и сделал несколько шагов в направлении БПЛА. Украинские воины отреагировали на подобные действия врага и начали вести его к своим позициям.

