Пленный "вагнеровец" рассказал о том, как сдался в плен украинскому беспилотнику. ВИДЕО

Пленный "вагнеровец" Андрей Сорокин рассказал украинским воинам детали того, как он сдался в плен украинскому беспилотнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "вагнеровец" рассказал, что его под обстрелом побратимы выбросили из окопа. Он некоторое время пытался найти безопасное убежище под пристальным глазом беспилотника. Наконец, поняв тщетность своей беготни, поднял руки кверху и сделал несколько шагов в направлении БПЛА. Украинские воины отреагировали на подобные действия врага и начали вести его к своим позициям.

беспилотник (4297) пленные (2227) ЧВК Вагнер (1339)
+42
Мразота.Ніякого жалю немає до цих вбивць і бути не може.
25.11.2022 20:01 Ответить
+36
Як і далі лишиться живий, замовить ікону св. Безпілотника-покровителя.
25.11.2022 20:04 Ответить
+29
Це просто феєрія якась, це відео потрібно розмістити на усіх ресурсах ...
25.11.2022 20:03 Ответить
Мразота.Ніякого жалю немає до цих вбивць і бути не може.
25.11.2022 20:01 Ответить
Хм. Выжил.
25.11.2022 20:03 Ответить
Вот именно так русня может вылезти из той жопы, в которую сама же себя загнала. По два шага, как Украина укажет.
25.11.2022 20:48 Ответить
Це просто феєрія якась, це відео потрібно розмістити на усіх ресурсах ...
25.11.2022 20:03 Ответить
Як і далі лишиться живий, замовить ікону св. Безпілотника-покровителя.
25.11.2022 20:04 Ответить
Якщо обміняють на наших - ця тварюка знову піде воювати. У полоні - вони овечки.
25.11.2022 20:13 Ответить
Нє, якщо обміняють, то отримає кувалдою по чолу від своїх, він же Вагнеровець ...
25.11.2022 20:33 Ответить
Та нехай зжеруть там один одного! Я тільки зрадію!
25.11.2022 20:36 Ответить
101%
25.11.2022 20:37 Ответить
Безпілотнику-респект...
25.11.2022 20:04 Ответить
Воїнам респект, і волонтерам за безпілотник ))
25.11.2022 20:35 Ответить
Шо, ВОГов не хватило????
25.11.2022 20:06 Ответить
кмітливий кацап , ба як жити захотів
25.11.2022 20:06 Ответить
Треба його обміняти, щоб на расєї юму макітру кувалдою розтрощили на біс..а я порадію
25.11.2022 20:12 Ответить
Вихаді,тут мєста нєту))).Як там казав Остап Бендер:"Киса,мы с вами чужие на этом празднике жизни"
25.11.2022 20:12 Ответить
Краще б здох цей нелюдь російський! Корчать із себе невинних жертв
25.11.2022 20:44 Ответить
Кувалда вже його чекає
25.11.2022 20:51 Ответить
Писец везучий...
25.11.2022 21:27 Ответить
Розстріляти цього вбивцю!
25.11.2022 21:33 Ответить
это шедевр...
25.11.2022 21:35 Ответить
Оператор дрона ще ніколи не був таким щасливим )))))))
25.11.2022 21:38 Ответить
Ещё бы... впервые в истории дроном взяли пленного!
25.11.2022 23:19 Ответить
"Мы уничтожиливсю твою группу" - ЗСУ огромнейший респект.
25.11.2022 22:32 Ответить
соображающий кацап, вагнеровец ... даже хз, хорошо или плохо. то что словили - наверное хорошо.
25.11.2022 23:06 Ответить
Самые палачи как раз в "вагнере". Повезло этому гаденышу...
26.11.2022 00:46 Ответить
Ну, там сейчас сброда с зон и просто мяса вагоны, так что сложно сказать какой процент палачей остался, а сколько наши выкосили. Фото под Бахмутом - там просто горами их тушки лежат, навалом. То что весной в полях лежало - даже в сравнение по количеству не идёт.
26.11.2022 03:11 Ответить
 
 