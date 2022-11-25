РУС
2 691 24

По состоянию на вечер 25 ноября от электричества отключены 6 млн абонентов, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.

"Ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, – энергетика. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более шести миллионов абонентов. Пожалуйста, во всех регионах надо по-прежнему бережно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена.

Также по всей стране развернуты "Пункты несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Ожидаю от мэрии более качественной работы. В целом по стране сейчас более четырех тысяч пунктов, и это ответственность каждого местного руководителя – чтобы у них реально работало все, что должно быть для людей.

Спасибо каждой и каждому, кто работает ради Украины и украинцев! Всем, кто возвращает людям тепло, воду, электричество и связь", - говорится в сообщении.

Зеленский Владимир (21993) энергетика (2617) отключение света (434)
+15
25.11.2022 21:57 Ответить
+12
Диктор.
25.11.2022 21:56 Ответить
+12
він себе уявляє Хрюшкой і Стєпашкой в одному брєнному тілі!
це в нього єжеднєвна пєрєдача "на добраніч малиші"
25.11.2022 22:11 Ответить
Дак шо вже час на шашликі,чи філіжанку кави у Відні з Абізяною,чи ще ні?
25.11.2022 22:29 Ответить
Диктор не поможет. Доктор нужен.
Шесть миллионов украинцев сегодня лягут спать голодными, без традиционной лапши
25.11.2022 22:39 Ответить
Абонент в середньому три людини, тобто 6 млн. помножити на три і буде більше половини населення країни.
26.11.2022 00:41 Ответить
После очередной дозы на базар пробило
25.11.2022 22:56 Ответить
25.11.2022 21:57 Ответить
Статист Міністерства енергетики в прямому ефірі. Та аплодисментів не буде. Квартал закрився...
25.11.2022 21:59 Ответить
25.11.2022 22:08 Ответить
або введіть код - дві сосиски
25.11.2022 22:12 Ответить
💯🤣
25.11.2022 22:13 Ответить
Погасло світло, погасло,
В Україні зебіли плакали.
У пісні цій мораль проста -
Світло погасло від стида.

25.11.2022 22:22 Ответить
25.11.2022 22:33 Ответить
Тягнуть і тягнуть з цими ремонтами, відключеннями, графіками.....
А чи нікому не здається, що це такі собі "тренування" для застосування більш жорстокіших відключень на добу і більше?
25.11.2022 22:22 Ответить
Поясните такую штуку: зачем зеленый папуас называет пункты обогрева пунктами незламності? Какой в этом смысл и какому бовдуру пришло такое в голову?
25.11.2022 22:24 Ответить
Зебілам і прийшло!
25.11.2022 22:31 Ответить
зачем зеленый папуас называет пункты обогрева пунктами незламності?

Трохи дурнувата піарщина, бо на патріотизмі всі намагаються погрітися.
Мені теж не подобаються такі пафосно-ідіотичні назви.
25.11.2022 22:41 Ответить
От слова " ломка", наверное - ассоциативное мышление работает у Вовы.
25.11.2022 22:49 Ответить
6 млн. не посмотрят этот видосик от нашего гундосика. И самое интересное, что они ничего не потеряют.
25.11.2022 22:30 Ответить
Тепер я точно впевнений,що цей гнусавий чорт, звітує ***** гундосиками,після його заяв про можливість експорту електрики,систему почали знищувати.
25.11.2022 23:13 Ответить
"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад шість мільйонів абонентів. Всі зрозуміли ключеве"зелене завдання" ???Далі буде більше.
25.11.2022 23:14 Ответить
25.11.2022 23:19 Ответить
У вас нетолько ВСУ красавци, ваши энергетики тоже красавчики💖💝💕. Так что пукину кукиш а не Украина🇱🇻
26.11.2022 08:01 Ответить
 
 