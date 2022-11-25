По состоянию на вечер 25 ноября от электричества отключены 6 млн абонентов, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Зеленского.
"Ключевая задача сегодняшнего дня, как и других на этой неделе, – энергетика. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более шести миллионов абонентов. Пожалуйста, во всех регионах надо по-прежнему бережно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена.
Также по всей стране развернуты "Пункты несокрушимости". Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности, много жалоб в Киеве. Ожидаю от мэрии более качественной работы. В целом по стране сейчас более четырех тысяч пунктов, и это ответственность каждого местного руководителя – чтобы у них реально работало все, что должно быть для людей.
Спасибо каждой и каждому, кто работает ради Украины и украинцев! Всем, кто возвращает людям тепло, воду, электричество и связь", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це в нього єжеднєвна пєрєдача "на добраніч малиші"
Шесть миллионов украинцев сегодня лягут спать голодными, без традиционной лапши
В Україні зебіли плакали.
У пісні цій мораль проста -
Світло погасло від стида.
А чи нікому не здається, що це такі собі "тренування" для застосування більш жорстокіших відключень на добу і більше?
Трохи дурнувата піарщина, бо на патріотизмі всі намагаються погрітися.
Мені теж не подобаються такі пафосно-ідіотичні назви.