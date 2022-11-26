Зеленский о Голодоморе: Украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили свободолюбие. ВИДЕО
Украинцы, несмотря на голод, тьму и холод, сохранили способность не подчиняться и свободолюбие.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале.
По его словам, "украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом".
Враг рода человеческого 666
26.11.2022 10:42
Djala Pribila
26.11.2022 10:57
Vadim Smirnoff
26.11.2022 10:46
ні в кого ніякі параллелі не виникають?
-сіньйор голодомор - і на день пам'яті жертв 32-33 років штовхає виразну промову
- беркуту ********* палички роздати аби виробляти електрику об шерстяні светри майданівців - і
розповідає із телевізора про подвиг людей під час революції гідності
4жди уклоніст, що зневажливо порівнював ЗСУ із баранами, український флот із пукаючаю ігуаною - піарить себе любого на взяті Херсону що коштувало багато життів українців. В Херсоні спускають вже піднятий бійцями ЗСУ прапор аби його підняв Зеленський..
Нема слів аби описати всю ницість такого потворного їства.
Это фраза еще января 2019 года. И скажите что Забужко была не права.
"Повертаю вам Україну!"
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w
Соромно? А як із Трухіним, Мецгером, Татаровим,... , узурпацією влади його кланом (Єрмак -віцепрезидент (у парламенсько-президенській державі), Кірілл Тимошенко - прем'єр, зачищенням телеефіру виключно для свого піару,..., ординоносці манкурти Могилевська, Кошовий,...
А не соромно президенту у свому "телемарафоні" мати фірташівську Анастасію Даугуле, яка ще кілька років тому в дні пабєдобєсія цвірінькала, що не може ходити вулицями названими на честь "нациських прихвосней"? Може теж була молодою і дурною, а зараз прозріла?
"Хупца" це називається.
Наглядний доказ - тьма манкуртів та русифікованих міст.
Луна и жопа, чередуясь, встают над родиной моей.
Луна серпом бывает, правда,
Но жопа полная всегда (с)
Ги...
Зеленський ніколи не був, не є та не стане проукраїнським по духу. Грає роль президента. Бездарно.
Правда сподобалоь як він з ліліпутіним через перекладача спілкувався.
Кацапи були в шоці.
11.01.2022
Гнила людина цей Вова зеленський
КОЖНИЙ ТРЕТІЙ ДЕНЬ ТРАУРОМ ПО ЯКИМОСЬ ЖЕРТВАМ (ТАКТИКА Зе ВЛАДИ)
Я не про Голодомор.
Один тільки я бачу як Зе влада запровадила ці дні жалоби чи не через день?
Мета проста - зробити історію України і історію ії боротьби відразною для
кожного Українця. Теж саме Зе влада зробила з рослідуваннями злочинів
проти Майдану і з Люстрацієй, попонуючи вносити до люстраційних списків
людей які навіть не були у владі, так Люстрація і заглохла, а чиновники Януковоча
зявились у Зе владі, різні Портнови і Татарови.