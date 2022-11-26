РУС
Зеленский о Голодоморе: Украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили свободолюбие. ВИДЕО

голодомор

Украинцы, несмотря на голод, тьму и холод, сохранили способность не подчиняться и свободолюбие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале.

По его словам, "украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом".

Голодомор (1055) Зеленский Владимир (21993)
Лживый двуличный ублюдок. То что там за сеньйор-голодомор, забыл уже?
Той хто знущався
-сіньйор голодомор - і на день пам'яті жертв 32-33 років штовхає виразну промову

- беркуту ********* палички роздати аби виробляти електрику об шерстяні светри майданівців - і
розповідає із телевізора про подвиг людей під час революції гідності

4жди уклоніст, що зневажливо порівнював ЗСУ із баранами, український флот із пукаючаю ігуаною - піарить себе любого на взяті Херсону що коштувало багато життів українців. В Херсоні спускають вже піднятий бійцями ЗСУ прапор аби його підняв Зеленський..

Нема слів аби описати всю ницість такого потворного їства.

Зеленым соплям нужно припомнить, что ранее они крайне неуважительно отзывались о трагедии Голодомора в Украине. Так в 2010 году авторы шоу «Вечерний квартал» придумали оскорбительную кличку для Виктора Ющенко. Политика, пытавшегося привлечь внимание к трагедии, в телешоу назвали «Синьор Голодомор».
раSSія це імперія Зла, країна терорист....
тодішня радянська влада свідомо обмежила можливість українцям виїзжджати за территорії на яких вони проживали, штучно влаштував голодомор! за різними підрахунками, внаслідок цього, загинуло від 4 до 10 мільйонів українців!!!!
ні в кого ніякі параллелі не виникають?
что у него не отнять так это то что он хорошо чувствует настроение публики - сидят в зале зрители квартала95 - им про синьора голодомора, а тут другая публика - он про трагедию.
Навіть не сумнівайся, піаністе - і тобі телемарафет в дупу запхаєм разом з асфальтом, роззброєнням і розминуванням.
Ну что, синьоры, надеюсь смех прошел и аплодисментов и радостного смеха по поводу собственной истории мы больше не услышим, а будем ее изучать настоящим образом. Чтобы не пришлось мазать голод на сухую горбушку хлеба.
молодий був, дурний, може його Бог спеціально зробив президентом, щоб він тепер лікті кусав від сорому...
Дуже сумнiваюсь...
Сделал президентом для вправления мозгов тупому люмпену, избравшему эту гниду на такой пост. А ведь умные люди предупреждали - изберете это чмо и будет война, коллапс экономики и разруха в стране. Теперь не скажите что не предупреждали.

Это фраза еще января 2019 года. И скажите что Забужко была не права.

Ви вірите в такі казки? Чи вам доплачують, як казкарю?
нажаль, не доплачують...
Це не молодість і дурість, це ставлення до країни і людей. Регулярне. СВІДОМЕ.

"Повертаю вам Україну!"
https://www.youtube.com/watch?v=UWAPTGvza9w
був дурний до 44 рочків ?
Ви це серцозно? Під бурхливі аплодисменти публіки цей "талановитий актор" зараз грає президента. Твердий погляд, незмінна футболка, читання гарних текстів - це усе на неперебірливу публіку. Чувачок - у своїй стихії, він на сцені і грає роль. А дехто йому навіть вірить. Дехто навіть вірить у кадирівські спецнази, які мали знищити президента.

Соромно? А як із Трухіним, Мецгером, Татаровим,... , узурпацією влади його кланом (Єрмак -віцепрезидент (у парламенсько-президенській державі), Кірілл Тимошенко - прем'єр, зачищенням телеефіру виключно для свого піару,..., ординоносці манкурти Могилевська, Кошовий,...

А не соромно президенту у свому "телемарафоні" мати фірташівську Анастасію Даугуле, яка ще кілька років тому в дні пабєдобєсія цвірінькала, що не може ходити вулицями названими на честь "нациських прихвосней"? Може теж була молодою і дурною, а зараз прозріла?

"Хупца" це називається.
На жаль, Голодомор не пройшов просто так, він лишив невиправну шкоду, шкоду нашим генам.
Наглядний доказ - тьма манкуртів та русифікованих міст.
показать весь комментарий
26.11.2022 10:50 Ответить
українці волелюбні й прагнуть завжди до незалежності та свободи. але є одна закономірність - те що вони виборюють у них систематично крадуть ті, які приходять до влади, на хвилі їхньої перемоги. як би знову не сталося те ж саме. ціною величезних жертв та своєї крові, українці остаточно переможуть тепер і рашизм (не дозволивши владі знову підти з ним на мирову, про яку та так мріє) але навіть не завтра, а вже сьогодні, внутрішні вороги = хитрожопі владці_ ділять між собою майбутню перемогу народу та все, що буде слідувати за нею, щоб і їхнім онукам вистачило.
Підгледів у росіян:

Луна и ж​опа, чередуясь, встают над родиной моей.
Луна серпом бывает, правда,
Но жопа полная всегда (с)

Ги...
Ну ось я і дочекався коли клоуняра заговорив про голодомор. Вавочка, згадай як ти з цього прикалувався. Тепер Вава сам став сеньйором голодомором. Ахх-ха-ха-ха.
Він і сам таке може зробити !
За роки незалежності України ми обрали лише одного проукраїнського Президента - Віктора Ющенка.
Зеленський ніколи не був, не є та не стане проукраїнським по духу. Грає роль президента. Бездарно.
Звісно, Ющ-Дрищ безсумнівно етнічний українець, але дуже гнилий.
Я за Пороха, Юща був один великий слоган, а по справам ніякий.
Правда сподобалоь як він з ліліпутіним через перекладача спілкувався.
Кацапи були в шоці.
Зміьониш. Яке ж воно кончене - https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A

Як же ти заї..ав, шут незламний!
"В Україні введуть продуктові талони: хто і коли отримає"
11.01.2022
Ніби говорить, точніше через силу читає правильні речі, але я йому просто не вірю. Не може людина змінитися зпа 9 місяців, коли до цього все своє життя свою кар'єру направляв і використовував для оббруднення українців, називав президента Ющенко "сенйором Голодомором", якій першим у великому масштабі освітив цю тему. Вибачився за це Зеленський чи таек і не вибачився перед Ющенко і українцями? Як не печально, але Володя діяв у руслі російської пропаганди і думаю таким і залишився.
В нас новий сеньор Голодомор, стукнутий ********** паличкою.
Ти коли вибачишся перед українцями за "сінйор-галадамор", а сцикло гнусаве?!
Ще за Україну як актрису з німецьких фільмів про дорослих яка готова прийнята у любій кількості з любой сторони https://www.youtube.com/watch?v=dAc30QDFyBk
Гнила людина цей Вова зеленський
ЯК ЩО ХОЧЕШ ЩОБ УКРАЇНЦІ ЗНЕНАВИДІЛИ СВОЮ ІСТОРІЮ, ТО ЗРОБИ
КОЖНИЙ ТРЕТІЙ ДЕНЬ ТРАУРОМ ПО ЯКИМОСЬ ЖЕРТВАМ (ТАКТИКА Зе ВЛАДИ)
Я не про Голодомор.
Один тільки я бачу як Зе влада запровадила ці дні жалоби чи не через день?
Мета проста - зробити історію України і історію ії боротьби відразною для
кожного Українця. Теж саме Зе влада зробила з рослідуваннями злочинів
проти Майдану і з Люстрацієй, попонуючи вносити до люстраційних списків
людей які навіть не були у владі, так Люстрація і заглохла, а чиновники Януковоча
зявились у Зе владі, різні Портнови і Татарови.
Як багато. хто пише, після "Сіньор Голодомор" просто віри немає у щирість слів ЗЕльца! І не тре навіть казати про "право на помилку", бо якщо хтось з українців чи будь-якої іншої нації хоч на пів-тона поставив би під сумнів тезис про Голокост - йому був би "пожиттєвий цугундер". А тут ні - скільки таких не просто неприємних, а вкрай образливих та неприпустимих тезисів про Україну і українців ЗЕльц наговорив під час своєї клоунької кар'єри, але ЖОДНОГО разу цей блаЗЕнь жодного вибачення не прохрипів! то ж, вибачайте, але преЗЕдент ще довго має доказувати свою щирість. Впевнений, що в буцегарні під час відбування строку за держ.зраду цей процес в нього піде максімально ефективно !
Мразь беспозвоночная....
