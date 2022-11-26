Зеленский о Голодоморе: Украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили свободолюбие. ВИДЕО

Украинцы, несмотря на голод, тьму и холод, сохранили способность не подчиняться и свободолюбие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале.

По его словам, "украинцы прошли через очень страшные вещи. И, несмотря ни на что, сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом".

