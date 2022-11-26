РУС
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП сетуют на "вероломство" СБУ и раздевание. ВИДЕО

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП заявили о "вероломстве" СБУ из-за обысков в их помещениях, где сотрудники контрразведки обнаружили признаки "русского мира".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) в обращении.

Архимандрит Никита жалуется на выломанную дверь и "угрозы выстрелами".

Он утверждает, что "всех, кто был в епархии, вывели из своих комнат, поставили к стенке, раздели и, оказывается, сфотографировали".

"А потом, конечно, ну, там всякие добавки… Ну, такие, непристойные, - добавил он и призвал. - Если есть доказательства, пусть доказывают".

Смотрите также: СБУ застала секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП в постели с молодым человеком из местного хора, - СМИ. ФОТО

+36
Коли кацапи отримують копняка під сраку, вони називають це ударом в спину.
26.11.2022 11:02 Ответить
+30
Попи шалунішки
26.11.2022 11:03 Ответить
+24
Тьфу, кацапська мерзота!
26.11.2022 11:06 Ответить
Коли кацапи отримують копняка під сраку, вони називають це ударом в спину.
26.11.2022 11:02 Ответить
збоченець--закрий свiй анальний рот !!!!!
26.11.2022 13:48 Ответить
Попи шалунішки
26.11.2022 11:03 Ответить
именно пОпи
26.11.2022 11:10 Ответить
Не только попы. Там все такие. Все через сраку и в партию и на завод и даже в армию
26.11.2022 11:20 Ответить
26.11.2022 11:46 Ответить
26.11.2022 11:47 Ответить
26.11.2022 12:21 Ответить
.Картина маслом: ** А зубы здесь лишние*. ЛДПР
26.11.2022 12:33 Ответить
Страна пидеросия.
26.11.2022 16:53 Ответить
архимандрит Никита. Причём мандрит - это глагол...
26.11.2022 12:00 Ответить
кстати (или не кстати))) а мальчик из церковного хора еще и несовершеннолетний (17 годиков)...
так що мандрит еще и на педофилию потянет...
26.11.2022 12:03 Ответить
А якщо у нього пiд паранжою жiноча бiлизна ? Невсетакадназначна...))
26.11.2022 12:32 Ответить
Попи піда@аси...
26.11.2022 12:37 Ответить
Щоб такого не казали, то мала б бути відеореєстрація усього процесу.
26.11.2022 11:03 Ответить
Отвести попа-*****@са к гинекологу или куда там к проктологу проверить на наличие спермы в ж*пе
26.11.2022 11:11 Ответить
Та вона і є, відеореєстрація, але ж кацапопам треба щось волати для російських змі. Це з спікулянти.
26.11.2022 11:46 Ответить
Где видеорегистрация,покажите,пускай вся страна увидит.
26.11.2022 17:07 Ответить
скоріш за все є, де згідно протоколу хлопці перевіряють що під платтячком у попа. а воно й ржаві кальсони не встигло одіти ))
26.11.2022 12:06 Ответить
Я не я і срака хата не моя.
26.11.2022 11:04 Ответить
Не мав в цьому нічого поганого)Мальчік в трусіках за 8 років виріс,потім пішов співати,а й ще холодно та без світла,то й пішов погрітися в ліжко до настоятеля))
26.11.2022 11:05 Ответить
мальчик был без трусико
26.11.2022 18:06 Ответить
Ну ось і доказ ))Так зігрівся,що трусікі зняв))Спрацювало тепло до ближньго свого)))
26.11.2022 18:17 Ответить
Тьфу, кацапська мерзота!
26.11.2022 11:06 Ответить
Да ну, а мальчик из хора - это, на самом деле, профессиональный, давно законсперированный агент СБУ )))
26.11.2022 11:06 Ответить
Там увесь хор цьому "диригенту" флєйту полiрує..Для того iх там i тримають..
26.11.2022 12:36 Ответить
Скромничает поп Никита ! Ведь СОДОМИЯ - одна из духовных скреп кацапской церкви!
26.11.2022 11:06 Ответить
******* мацковського *********** )
26.11.2022 11:17 Ответить
смерть кацапським попам.
26.11.2022 11:08 Ответить
26.11.2022 11:08 Ответить
Випередили)
26.11.2022 11:10 Ответить
Я не виновата он сам пришол)
26.11.2022 11:09 Ответить
Якби не дебіли які туди ходять і носять гроші,то не було б і оцього гадючого кубла
26.11.2022 11:10 Ответить
Так всі наші презики до них на сповідь ходили крім пороха,незнаю чи зеля зричеться,чи він тойво,хоче підрізання,а мо вже😆
26.11.2022 16:36 Ответить
Чому цей довбаний гомосєк в рясі - ще на волі . .? Він повинен сісти у в'язницю за розтління малолітніх ,, кажуть - хлопець що був з ним в ліжку , ще неповнолітній .
26.11.2022 11:11 Ответить
"Лучше нет влагалища,
Чем очко товарища!"

(рузьге народная мудрость)
26.11.2022 11:11 Ответить
Православний чл...сос😃
26.11.2022 11:11 Ответить
вивели зі своїх кімнат, приставили до стінки, розділи і, виявляється, сфотографували". (с)

і все...? розстріляти.... без суду і слідства....
26.11.2022 11:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw це мЄрзость
26.11.2022 11:12 Ответить
Церкві сраліна - немає місця на українській землі.
26.11.2022 11:13 Ответить
Та зрозуміло,що агента фсб довго муштрували що треба робити в разі провалу.....
Якщо зараз відповідні служби нічого не зроблять задля видворення цих покидьків з України,то з'являються підозри до цих структур у сприянні рашистам.
26.11.2022 11:13 Ответить
а то всі не знають, шо в парашномі мірє та його філіалах все робиться через жопу )
26.11.2022 11:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
26.11.2022 11:15 Ответить
А що ще може робити ряжений ватний ***** Микита? Тільки відмазки "клеїти". Всі московські попи-покидьки та гниди.
26.11.2022 11:16 Ответить
а мальчік в трусіках - підрос
26.11.2022 11:16 Ответить
В обменный фонд ету мразоту как и всех рашистских попов чтобы и не воняло в Украине ато даже смотреть противно. И не нужно тут рассказывать что какая то церковь перешла в УПЦ. Горбатого могила справит. КГБист есть КГБист под какой бы он вывеской или паспортом не прятался.
26.11.2022 11:18 Ответить
ой вей, яке вiроломство...не дали закiчити злучку. ))

а по сутi є що вiдповiсти, попе? чому у мальчiка в трусiках i в тебе ксiви з двоголовою куркою?

чому тримаєте лiтературу про сраний рюзьге мiр ? явки паролi клiкухи, попе?

все розкажете, куди ви дiнетесь, сволото пiдмоскальська.
26.11.2022 11:19 Ответить
пуйло аж просльозилося вiд жалю та спiвчуття за своiми агентами.

воно ж також по мальчiкам...

26.11.2022 11:22 Ответить
26.11.2022 11:23 Ответить
Мальчик несовершенолетний . МАЦКОВСЬКА церков розвіла в Україні педофілію , а нардепи і ХТОСЬ В ОПУ їх покриває
26.11.2022 12:32 Ответить
тільки в країні, де править блазень, після роботи СБУ, нечисть відкриває рота.
26.11.2022 11:25 Ответить
Кажуть що СБУ застало у ліжку двох московитцьких голубців у рясах за *************** дєлом.
26.11.2022 11:36 Ответить
на мопархатній сабаці грива грорить.... хоче. щоб кіно показали де він з членом в пащі, смокче і плямкає...
26.11.2022 11:39 Ответить
нехай не пистить, йому ломиться стаття за секс (не будемо конкретизувати тип) з малолєткою.
26.11.2022 11:49 Ответить
Брянский депутат и почетный гражданин россии Никифор Жуков и3нaсилoвал 212 (!!!) российских детей.

Депутат-пeдoфил от "Единой России" Андрей Смирнов и3наcилoвал собственного сына и еще 25 школьников.

На счету пeдoфилов членов партии "Единая Россия", депутатов областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевко из Астрахани 78 эпизодов сексуального насилия над российскими детьми и съемка детского порно.

Педофил депутат Волгоградской областной думы Николай Волков, член партии "Справедливая Россия" (ранее состоял в партии "Единая Россия") обвинен в серии преступлений в отношении российских детей по 19 эпизодам, которые связаны с сексуальным насилием и развращением малолетних.

Православный священник рпц иеромонах Мелетий шесть лет педофильствовал в возглавляемой им Свято-Иннокентьевской православной гимназии. В уголовном деле отца Мелентия - 87 эпизодов сексуального насилия над лицами, не достигшими 14-летнего возраста.

Общее число жертв православного священника Спасо-Преображенского храма г. Димитрограда Александра Берсенева составляет около 50 человек. Надругательства над малолетней паствой происходили даже в церкви.

Настоятель православного храма в Вологодской области священник Алексей Мокиевский совершал развратные действия дома и в храме с двумя девочками, не достигшими 14-летнего возраста, распространял детскую порнографию и демонстрировал ее несовершеннолетним.

Священник благочинного округа Оренбургской епархии Николай Стремский изнасиловал 11 несовершеннолетних, приемных детей.

Священник церкви РПЦ Глеб Грозовский насиловал девочек в православных лагерях.
26.11.2022 11:52 Ответить
Та що Ви кажете
А те, що Ф. Достоєвський, був засуджений за педофілію, втік з під арешту та ховався в ГейЄвропі. Поки у сцаря прощенія не виклянчів. То як?
І нічого-светочь сруской мультури
26.11.2022 13:01 Ответить
Ржу.
26.11.2022 11:53 Ответить
Дивлюся на нього - гей чи не гей?!
А придивляюся - звичайний підарас!
26.11.2022 11:53 Ответить
Та викинути цих чортів мокшанських з України, не хай на болтах мокшанських зберуться всі чорти цієї недоімперіїї
26.11.2022 12:00 Ответить
Не сумнівався що рускіє опять нівчом невінувати
26.11.2022 12:12 Ответить
Погрози пострілами з ****** в ротяру)
26.11.2022 12:14 Ответить
Во заливает
26.11.2022 12:19 Ответить
А цей бородатий дядя "шиє діло" на СБУшників. Стаття 151 "наклеп". Тертий калач. Цікава реакція силовиків. Відпрацюють, як потрібно, чи ********* докази, а потім повибачаються перед "жертвой силовиков"?
26.11.2022 12:20 Ответить
Ай.я.я.яяй!Непристойні добавки попу перервали! Тільки но він настроївся ісповідувати в ліжку молодого отрока(а потім той батюшку?).як зле СБУ стало виламувати двері....А чого досі мовчить главарь цієї скрепної Голубої Устриці Березовський? Чернівці це ж його кубло.... Може пора УПЦМП називати Укр.*************** церковь московской **********?
26.11.2022 13:17 Ответить
Заборонити російську церкву в Україні, яка ховається за назвою УПЦ. Крапка.
26.11.2022 13:19 Ответить
підарас жаліеться на непристойності...
26.11.2022 13:24 Ответить
Это поп как бы отмазывается? Тот голенький пацанчик типа просто мимо проходил?
26.11.2022 13:52 Ответить
якщо до москалів відноситись так само як вони до нас
то одразу всьо как єто так, так нізя,

це якось дуже лагідно з цими падлюками
26.11.2022 14:05 Ответить
что и требовалось доказать....все они в этой московской рпц ********!
26.11.2022 14:36 Ответить
 
 