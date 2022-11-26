В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП сетуют на "вероломство" СБУ и раздевание. ВИДЕО

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП заявили о "вероломстве" СБУ из-за обысков в их помещениях, где сотрудники контрразведки обнаружили признаки "русского мира".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает секретарь епархии архимандрит Никита (Сторожук) в обращении.

Архимандрит Никита жалуется на выломанную дверь и "угрозы выстрелами".

Он утверждает, что "всех, кто был в епархии, вывели из своих комнат, поставили к стенке, раздели и, оказывается, сфотографировали".

"А потом, конечно, ну, там всякие добавки… Ну, такие, непристойные, - добавил он и призвал. - Если есть доказательства, пусть доказывают".

